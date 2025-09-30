ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں دہائیوں بعد ستمبر ’پر امن‘ مہینہ، ایک بھی شہری ہلاکت نہیں
سال 2000 میں صرف ستمبر کے مہینے میں ہی 343 اموات ریکارڈ ہوئیں اور 2001 میں یہ تعداد 437 تک پہنچ گئی تھی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 30, 2025 at 8:48 PM IST
سرینگر: ستمبر 2025 جموں و کشمیر میں گزشتہ پچیس برسوں کا سب سے پُرامن مہینہ ثابت ہوا ہے، رواں ماہ کسی شہری کی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ سال 2000 سے 2003 کے درمیان صرف ستمبر کے مہینے میں تین سو سے زائد ہلاکتیں درج ہوئیں۔ ستمبر 2000 میں 343 اموات ہوئیں جن میں 64 شہری، 53 سکیورٹی اہلکار، 225 عسکریت پسند اور ایک نامعلوم شہری شامل تھا۔ 2001 میں یہ تعداد بڑھ کر 437 ہو گئی جس میں 93 شہری، 68 سکیورٹی اہلکار، 275 عسکریت پسند اور ایک نامعلوم فرد شامل تھا۔
ستمبر 2002 میں 320 اموات ہوئیں جن میں 124 شہری، 55 سکیورٹی اہلکار، 140 ملی ٹینٹ اور ایک نامعلوم شہری شامل تھا۔ 2003 میں 304 ہلاکتیں ریکارڈ ہوئیں۔ 2004 تک یہ تعداد کم ہو کر 156 رہ گئی۔ ستمبر 2005 میں 174 اموات درج ہوئیں جن میں غیر معمولی طور پر 54 نامعلوم افراد بھی شامل تھے جبکہ 95 عسکریت پسند، 21 سکیورٹی اہلکار اور چار شہری مارے گئے۔
سال 2004کے بعد ہلاکتوں میں کمی
ستمبر 2006 میں 108 اموات، 2007 میں 72، 2008 میں 58 اور 2009 میں 43 ہلاکتیں ہوئیں۔ یہ تعداد 2010 میں 40 اور 2011 میں محض 14 تک گر گئی۔ 2012 میں 15، 2013 میں 35، 2014 میں 17 اور 2015 میں 23 افراد مارے گئے۔
ستمبر 2016 میں سکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکتیں اچانک بڑھ گئیں۔ اس دوران 23 اہلکار مارے گئے، جبکہ 22 ملی ٹنٹ اور ایک شہری بھی جان سے گئے، کُل تعداد 46 رہی۔ 2017 میں 27 ہلاکتیں ہوئیں، 2018 میں 47 جبکہ 2019 میں محض سات اموات ہوئیں جن میں ایک سکیورٹی اہلکار اور چھ ملی ٹنٹ شامل تھے۔
ستمبر 2020 میں 21 ہلاکتیں ہوئیں۔ 2021 میں یہ تعداد 15 رہی، 2022 میں 13، 2023 میں 18 اور 2024 میں 13 ہلاکتیں درج کی گئیں۔
رواں برس ہلاکتوں میں اضافہ
سال 2025 کی پہلی سہ ماہی میں تشدد کے واقعات میں اتار چڑھاؤ رہا۔ جنوری اور فروری میں تین تین ہلاکتیں ہوئیں جن میں زیادہ تر سکیورٹی اہلکار شامل تھے۔ مارچ میں قدرے اضافہ ہوا اور سات اموات ہوئیں جن میں چار سکیورٹی اہلکار اور تین ملی ٹنٹ شامل تھے۔ اپریل ماہ شہریوں کے لیے اس سال کا سب سے مہلک مہینہ ثابت ہوا، جس میں پہلگام دہشت گرد حملے کے دوران 26 شہری مارے گئے۔
پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق مئی میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں - کُل 43 اموات، جن میں 25 شہری، پانچ سکیورٹی اہلکار اور 13 عسکریت پسند شامل تھے۔
جون اور جولائی میں صرف ملی ٹنٹس کی ہلاکتیں درج ہوئیں دونوں میں چار چار کو ہلاک کیا گیا جبکہ کوئی شہری یا سکیورٹی اہلکار نہیں مارا گیا۔ اگست میں سات اموات ہوئیں، جن میں تین سکیورٹی اہلکار اور چار ملی ٹنٹ شامل تھے۔
پولیس کے مطابق 2025 میں اب تک 112 ہلاکتیں ہوئیں، جن میں 53 شہری، 20 سکیورٹی اہلکار، 38 عسکریت پسند اور ایک نامعلوم شخص شامل ہیں۔ حکام کے مطابق رواں سال زیادہ تر کارروائیاں جنوبی کشمیر اور جموں ڈویژن کے راجوری اور پونچھ میں کی گئیں، جہاں دراندازی کے راستوں اور ملی ٹنٹس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔
پولیس افسران کا کہنا ہے کہ ستمبر میں ہلاکتوں کی نمایاں کمی ’’ہدفی اقدامات اور بہتر انٹیلی جنس‘‘ کے باعث ممکن ہوئی ہے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دراندازی کی کوششیں بدستور جاری ہیں۔
ستمبر ماہ میں گزشتہ 25برسوں کے دوران ہوئی ہلاکتیں:
|سال
|شہری ہلاکتیں
|سکیورٹی اہلکار
|ملی ٹنٹ
|نامعلوم
|کُل ہلاکتیں
|2000
|64
|53
|225
|1
|343
|2001
|93
|68
|275
|1
|437
|2002
|124
|55
|140
|1
|320
|2003
|78
|36
|190
|0
|304
|2004
|47
|24
|85
|0
|156
|2005
|4
|21
|95
|54
|174
|2006
|28
|19
|61
|0
|108
|2007
|5
|8
|59
|0
|72
|2008
|4
|9
|45
|0
|58
|2009
|4
|14
|25
|0
|43
|2010
|3
|4
|33
|0
|40
|2011
|0
|6
|8
|0
|14
|2012
|2
|3
|10
|0
|15
|2013
|5
|9
|21
|0
|35
|2014
|1
|2
|14
|0
|17
|2015
|1
|4
|18
|0
|23
|2016
|1
|23
|22
|0
|46
|2017
|5
|4
|18
|0
|27
|2018
|6
|8
|33
|0
|47
|2019
|0
|1
|6
|0
|7
|2020
|5
|1
|15
|0
|21
|2021
|2
|3
|10
|0
|15
|2022
|1
|0
|12
|0
|13
|2023
|0
|5
|13
|0
|18
|2024
|0
|3
|10
|0
|13
|2025
|0
|3
|2
|0
|5
سورس: جموں کشمیر پولیس