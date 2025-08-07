اننت ناگ (میر اشفاق) : محکمہ داخلہ، حکومت جموں و کشمیر کی جانب سے دو درجن سے زائد کتب پر عائد پابندی کے بعد جموں کشمیر پولیس نے کتابوں کو ضبط کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ جموں کشمیر خاص کر وادی میں پولیس کی جانب سے کتب خانوں اور کتب فروشوں کے علاوہ طباعتی اداروں کی چیکنگ کی گئی۔
محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے حکمنامے کے مطابق 25کتب پر پابندی عائد کی گئی۔ حکمنامے کے مطابق یہ کتابیں ’’جھوٹے بیانیے پر مبنی ہیں اور علیحدگی پسند نظریات کو فروغ‘‘ دینے کے ساتھ ساتھ ’’نوجوانوں کو بنیاد پرستی جانب مائل‘‘ کر رہی ہیں۔ حکمنامہ صادر کیے جانے کے بعد آج پولیس نے خصوصی مہم کے دوران کُتب فروشوں اور اشاعت اداروں کی چیکنگ کی۔
اننت ناگ پولیس کے ایک آفیسر نے بتایا کہ ’’یہ مہم حکومتی حکم نامے کی سختی سے تعمیل کو یقینی بنانے اور کسی ایسے بھی لٹریچر کی دستیابی یا گردش کو روکنے کے لیے انجام دی گئی جو بنیاد پرستی کو فروغ دے یا قوم کی خودمختاری اور سالمیت کے خلاف جذبات کو بھڑکائے۔‘‘
جموں کشمیر پولیس نے امن و امان کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے لوگوں، خاص کر تجارتی اداروں سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ’’ممنوعہ مواد (عائد کی گئی کتابوں) کی گردش‘‘ سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات کی اطلاع قریبی پولیس اسٹیشن کو دینے کی بھی اپیل کی ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز ایک اہم حکمنامے کے تحت محکمہ داخلہ جموں وکشمیر نے 25 مختلف کتابوں پر پاپندی عائد کی ہے۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق ’’تحقیقات اور انٹیلی جنس معلومات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کتابوں نے تاریخی حقائق کو مسخ کر کے سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے اور تشدد کو فروغ دے کر نوجوانوں کو بنیاد پرست بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔‘‘
محکمہ داخلہ کی جانب سے یہ پابندی بھارتیہ نیائے سنہیتا2023 کے سیکشن 98 کے تحت عائد کی۔ حکمنامے میں کتابوں کو قومی سالمیت اور امن امان کے لیے خطرہ ہونے کی وجہ سے ضبط کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔
