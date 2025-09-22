ETV Bharat / jammu-and-kashmir

رضاکار تنظیم میریج کونسل ترال کی جانب سے اجتماعی شادیوں کا اہتمام، کئی بچیوں کے ہاتھ پیلے

جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں ایک رضاکار تنظیم میریج کونسل ترال نے پہلی مرتبہ سات ایسی بچیوں کی اجتماعی شادی کی۔

رضاکار تنظیم میریج کونسل ترال کی جانب سے اجتماعی شادیوں کا اہتمام، کئی بچیوں کے ہاتھ پیلے
رضاکار تنظیم میریج کونسل ترال کی جانب سے اجتماعی شادیوں کا اہتمام، کئی بچیوں کے ہاتھ پیلے (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 22, 2025 at 4:28 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 5:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال (جموں و کشمیر): (ِشبیر بھٹ) ایک ایسے وقت میں جبکہ معاشرے میں بڑھ رہی فضول خرچی نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور غریب بچیوں کو ہاتھ پیلے ہونے میں برسوں لگ جاتے ہیں جس سے عوامی سطح پر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کیونکہ بچی کی بروقت شادی کرنا ہر والدین کی تمنا ہوتی ہے ۔ تاہم موجود دور میں حالات نے نکاح کے عمل کو انتہائی دشوار بنا دیا ہے۔ اس ہیجانی کیفت کے باوجود امید کی کرن معاشرے میں ہی پھل پھولتی نظر آتی ہے ۔

رضاکار تنظیم میریج کونسل ترال کی جانب سے اجتماعی شادیوں کا اہتمام، کئی بچیوں کے ہاتھ پیلے (Video : ETV Bharat)

جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں ایک رضاکار تنظیم میریج کونسل ترال نے پہلی مرتبہ سات ایسی بچیوں کی اجتماعی شادی کی جس سے یہ امید پیدا ہوگئی ہے کہ اب جنوبی کشمیر کے اس حساس علاقے میں غریب بچیوں کی شادی ہونے سے نہیں رہے گی۔ اس ضمن میں آج دل ناگ پارک ترال کے نزدیک ایک سادہ مگر پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں کئی علمائے کرام نے نکاح کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالی۔ اس تقریب کے منتظم غلام نبی نے بتایا کہ موجودہ معاشرے میں غریب بچیوں کے جو حالات ہیں ان کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ اس مشن کو پروان چڑھایا جائے۔

Last Updated : September 22, 2025 at 5:23 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MASS MARRIAGE EVENT IN TRALترال علاقے میں ماس میریجMARRIAGE COUNCIL TRAL OGIRLS MARRIED IN MARRIAGE EVENTMASS MARRIAGE IN TRAL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.