رضاکار تنظیم میریج کونسل ترال کی جانب سے اجتماعی شادیوں کا اہتمام، کئی بچیوں کے ہاتھ پیلے
ترال (جموں و کشمیر): (ِشبیر بھٹ) ایک ایسے وقت میں جبکہ معاشرے میں بڑھ رہی فضول خرچی نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور غریب بچیوں کو ہاتھ پیلے ہونے میں برسوں لگ جاتے ہیں جس سے عوامی سطح پر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کیونکہ بچی کی بروقت شادی کرنا ہر والدین کی تمنا ہوتی ہے ۔ تاہم موجود دور میں حالات نے نکاح کے عمل کو انتہائی دشوار بنا دیا ہے۔ اس ہیجانی کیفت کے باوجود امید کی کرن معاشرے میں ہی پھل پھولتی نظر آتی ہے ۔
جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں ایک رضاکار تنظیم میریج کونسل ترال نے پہلی مرتبہ سات ایسی بچیوں کی اجتماعی شادی کی جس سے یہ امید پیدا ہوگئی ہے کہ اب جنوبی کشمیر کے اس حساس علاقے میں غریب بچیوں کی شادی ہونے سے نہیں رہے گی۔ اس ضمن میں آج دل ناگ پارک ترال کے نزدیک ایک سادہ مگر پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں کئی علمائے کرام نے نکاح کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالی۔ اس تقریب کے منتظم غلام نبی نے بتایا کہ موجودہ معاشرے میں غریب بچیوں کے جو حالات ہیں ان کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ اس مشن کو پروان چڑھایا جائے۔