سرینگر: جموں و کشمیر میں اس سال اگست موسمیاتی لحاظ سے انتہائی تَر رہا، انڈیا میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ (IMD) کے مطابق یونین ٹیریٹری میں مجموعی طور پر 319.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی جو کہ معمول 184.9 ملی میٹر کے مقابلے میں 73 فیصد زائد ہے۔ محکمہ موسمیات کے یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 1901 سے اب تک یہ ریکارڈ بارش اگست ماہ میں چھٹے نمبر پر ہے؛ اس فہرست میں 1996، 1908، 2013، 1994 اور 1955 پہلے آتے ہیں۔
ماہر موسمیات فیضان کینگ کے مطابق ’’اگست ماہ غیر معمولی طور نَم رہا، خصوصاً جموں خطے کے کئی مقامات پر شدید بارشیں ہوئیں، اس طرح کے اتار چڑھاؤ نایاب مگر ناممکن نہیں۔‘‘
ضلع وار تفصیل
صوبہ جموں کے ڈوڈہ ضلع میں 488.2 ملی میٹر (290٪ زائد)، اُدھم پور قریباً 898 ملی میٹر (159٪ زائد)، رام بن 286.2 ملی میٹر (133٪ زائد) اور سانبہ میں 720.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی (عمومی طور پر 318.6 کے مقابلے میں 126٪ زائد)۔ دیگر اضلاع جیسے ریاسی، جموں، کٹھوعہ، راجوری، کٹھوعہ اور کشتواڑ میں بھی 17 سے 64 فیصد تک اضافی بارش ریکارڈ ہوئی۔
وادی کشمیر میں بھی بارش کی تقسیم یکساں نہیں رہی: اننت ناگ میں 35٪ زائد، پلوامہ 18٪، کولگام 13٪ اور سرینگر 15٪ زائد بارش درج ہوئی، مگر چھ اضلاع میں قلت بھی دیکھی گئی جس میں شوپیاں ضلع 69٪ کی کمی کے باعث سرفہرست رہا۔ IMD کے ایک سائنسدان نے امکان ظاہر کیا کہ شوپیان کے اعداد میں ’’ڈیٹا تضاد‘‘ ہو سکتا ہے۔
ایک اور حیرت انگیز رجحان لداخ میں بھی سامنے آیا ہے، جہاں عام طور پر بادل کم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ یوٹی لداخ کے کرگل ضلع میں 32.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی (عام 2 ملی میٹر کے مقابلے میں 1,530٪ اضافہ)، لیہہ میں 54.7 ملی میٹر (عمومی 5.6 کے مقابلے میں 877٪)، اور مجموعی طور پر لداخ میں 49.5 بمقابلہ 4.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی جو 930 فیصد غیر معمولی اضافہ دکھاتی ہے۔ یہ اعداد و شمار IMD نے ماہانہ رپورٹ میں جاری کیے ہیں۔
گزشتہ دہائی کے اعداد بھی اتار چڑھاؤ ظاہر کرتے ہیں: 2016 میں اگست میں 122.9 ملی میٹر (39٪ کمی)، 2019 میں 211.6 (15٪ زائد)، اور 2024 میں 193.7 (5٪ زائد) ریکارڈ ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ جموں میں خاص طور پر ریکارڈ بارشوں نے ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح کو کئی بار معمول سے اوپر یعنی خطرے کے نشان تک پہنچا دیا، جس سے نشیبی بستیاں زیر آب آگئیں۔
مزید بارشوں کی پیشگوئی
محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 60 گھنٹوں میں دوبارہ شدید بارشوں کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے خبردار کیا کہ ’’جموں ڈویژن کے کچھ حصوں میں ایک بار پھر شدید یا بہت شدید بارش ہو سکتی ہے۔‘‘ محکمہ نے نشاندہی کی کہ دریا اور ندی نالے ’’فلڈ الارم‘‘ حد کے قریب یا اس سے اوپر تجاوز کر سکتے ہیں۔ ادھر، وادی کشمیر میں معتدل بارش متوقع ہے مگر بعض بالائی علاقوں میں تیز بارشوں کی بھی پیشگوئی ظاہر کی گئی ہے۔ جبکہ حکام نے ممکنہ فلیش فلڈز، کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائیڈز اور شوٹنگ اسٹونز سے ہوشیار رہنے کی بھی ہدایت دی ہے۔
انتظامیہ الرٹ پر
صوبائی و ضلع انتظامیہ سمیت بچاؤ ادارے ہائی الرٹ پر ہیں، نشیبی بستیوں میں عارضی حفاظتی باندھ، ڈی-واٹرنگ پمپنگ اور ریسکیو ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ محکمہ زراعت نے بھی کسانوں کو فصلوں کے نقصانات سے بچنے کے لئے ہدایت جاری کی ہیں۔ ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمی تغیر اور بارش کے اتار چڑھاؤ کے تناظر میں طویل المدتی منصوبہ بندی، سینکڑوں نالوں کی بحالی اور روایتی آبپاشی نظاموں کی مرمت ناگزیر ہے۔
