منوج سنہا نے کوکرناگ میں جاں بحق دونوں فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا، ’’میں ہمارے سپاہیوں،لانس حولدار پالاش گھوش اور لانس نائک سوجے گھوش کی قربانی کو سلام کرتا ہوں۔
Published : October 11, 2025 at 5:13 PM IST|
Updated : October 11, 2025 at 5:26 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ہفتے کے روز لانس حولدار پالاش گھوش اور لانس نائک سوجے گھوش کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا، "میں اپنے سپاہیوں، لانس حولدار پالاش گھوش اور لانس نائیک سوجے گھوش کو سلام پیش کرتا ہوں۔ قوم ہمارے فوجیوں کی بے لوث خدمات کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہے گی۔ ہم غم کی اس گھڑی میں ان کے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔"
راج بھون کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لانس حولدار پالاش گھوش اور لانس نائیک سوجے گھوش کوکرناگ کے کشتواڑ رینج میں انسداد دہشت گردی آپریشن کے دوران انتہائی خراب موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس سے قبل فوج کی چنار کورپ نے بھی دو فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جو 6 اور 7 اکتوبر کی درمیانی رات کو جنوبی کشمیر کے پہاڑوں میں شدید برفانی طوفان اور برف باری کا مقابلہ کرتے ہوئے لاپتہ ہو گئے تھے۔
چنار کورپ نے جمعہ کو پوسٹ کیا، "چنار کور لانس حولدار پالاش گھوش اور لانس نائیک سوجے گھوش کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، کوکرناگ کے کشتواڑ رینج میں، انتہائی موسمی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے انسداد دہشت گردی کی انتھک کارروائیاں کرتے ہوئے"۔ فوج نے بھی متاثرہ خاندانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔
پوسٹ میں مزید کہا گیا، "ان کی ہمت اور لگن ہمیشہ ہمیں متاثر کرتی رہے گی۔ چنار واریرز ان بہادروں کی بہادری اور قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم سوگوار خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہیں۔"
فوج نے جمعرات کو بتایا تھا کہ لانس حولدار پالاش گھوش اور لانس نائیک سوجے گھوش اس وقت لاپتہ ہو گئے جب کشتواڑ رینج میں ایک آپریشنل ٹیم جنوبی کشمیر کے پہاڑوں میں شدید برفانی طوفان اور برفانی موسم کا سامنا کر رہی تھی۔
فوج نے کہا کہ تلاشی اور بچاؤ آپریشن شروع کیا گیا، لیکن "موجودہ خراب موسمی حالات کی وجہ سے اس میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔"
دریں اثنا، 9 اکتوبر کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سیکورٹی فورسز کو ہائی الرٹ رہنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی کہ دہشت گرد برف باری اور موسم کی خراب صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) اور بین الاقوامی سرحد سے دراندازی نہ کریں۔