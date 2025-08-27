(محمد اشرف گنائی)
جموں، سری نگر: جموں و کشمیر میں مسلسل بارشوں کے سبب معمولات زندگی درہم برہم ہوگئے ہیں۔ پہاڑوں سے میدانی علاقوں تک پانی جمع ہونے، پلوں کو نقصان پہنچنے اور لینڈ سلائیڈنگ نے سڑکوں پر ٹریفک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ریاست کے کئی علاقوں میں مسلسل تیسرے دن موسلادھار بارش نے شدید تباہی مچائی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے، سیلابی ریلوں اور ندی نالوں میں بارش کے تیز بہاؤ میں اضافے کی وجہ سے اب تک سات عقیدت مندوں سمیت کم از کم تیس افراد کی موت ہو چکی ہے۔ صورتحال کے پیش نظر وشنو دیوی یاترا کو روک دیا گیا ہے جب کہ ریاست بھر میں مواصلات، ٹرانسپورٹ اور تعلیمی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔
ڈوڈہ اور ریاسی میں جان و مال کا زبردست نقصان
انتظامی ذرائع کے مطابق ڈوڈہ ضلع میں چار افراد کی موت ہوئی ہے۔ ان میں سے دو افراد اپنے مکان کے منہدم ہونے سے ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے جب کہ دو دیگر سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ ضلع ریاسی کے اردکواری علاقے میں وشنو دیوی مندر کے راستے پر اندرا پرستھ بھوجنالیہ کے قریب ایک بڑا لینڈ سلائیڈنگ ہوا۔ اس حادثے میں سات عقیدت مندوں کی موت ہو گئی اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ انتظامیہ نے بتایا کہ راحت اور بچاؤ کے کام تیزی سے جاری ہیں اور زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔
درجنوں ٹرینیں منسوخ
اس صورت حال کے پیش نظر ریلوے نے منگل کو کٹرہ، اودھم پور اور جموں جانے والی 23 ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے، 26 ٹرینوں کے سفر مختصر کر دیا گیا ہے یعنی آخری اسٹیشن سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں کی خبر کے مطابق گزشتہ شب سے جاری مسلسل موسلادھار بارش کے نتیجے میں ویشنو دیوی کی یاترا کو عارضی طور پر معطل کردیا گیا ہے، جب کہ اردھکوری کے قریب اندرپرسٹھ بھوجنالیہ کے نزدیک تودہ گرنے کے واقعے میں تین یاتری زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے اور متعلقہ عملہ و مشینری کو کام پر لگایا گیا ہے۔
عقیدت مندوں سے افواہوں پر یقین نہ کرنے کی اپیل
شری ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے مطابق پہلے ہِمکوٹی روٹ کو بارش کی شدت کے بعد بند کیا گیا، تاہم موسم میں بہتری نہ آنے پر حفاظتی اقدامات کے تحت پوری یاترا کو چند گھنٹوں کے لیے روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ “یاتریوں کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے، حالات معمول پر آتے ہی یاترا دوبارہ شروع کی جائے گی۔ انتظامیہ نے عقیدت مندوں سے افواہوں پر یقین نہ کرنے اور صرف شرائن بورڈ کے آفیشل ذرائع سے جاری اپڈیٹس پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔
محکمۂ موسمیات نے الرٹ جاری کیا
محکمۂ موسمیات (IMD) نے جموں خطے کے متعدد اضلاع جن میں کٹھوعہ، سانبہ، ڈوڈہ، جموں، رامبن اور کشتواڑ شامل ہیں، میں شدید بارش اور سیلابی خطرے کا الرٹ جاری کیا ہے۔ دریائے چناب سمیت کئی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہے ہیں جس سے نشیبی علاقوں میں خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں کو حساس مقامات پر تعینات کیا گیا ہے اور شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ڈوڈہ ضلع میں دو مقامات پر کلاؤڈ برسٹ کے واقعات پیش آئے ہیں جن کے نتیجے میں نیشنل ہائی وے 244 کا ایک حصہ بہہ گیا۔
سیاسی رد عمل اور مرکزی نگرانی
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ویشنو دیوی کے راستے پر پیش آنے والے حادثے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ مرکزی حکومت امدادی کارروائیوں میں مکمل تعاون کر رہی ہے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے وزیر داخلہ کو علاقے میں بڑے پیمانے پر نقصانات، مواصلاتی خدمات میں خلل اور جموں ہوائی اڈے کی بندش کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور جلد ہی جموں پہنچنے کی امید کرتے ہیں۔ ایک سرکاری ترجمان نے بتایا کہ انہوں نے جموں ڈویژن میں سیلاب جیسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک ہنگامی میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ چیف منسٹر نے یہ ہدایات جموں میں سیلاب پر قابو پانے کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے یہاں منعقدہ میٹنگ میں دیں۔
تمام آبی ذخائر خطرے کے نشان سے اوپر
اس سے پہلے جموں میں شدید بارشوں کی وجہ سے پانچ افراد ہلاک اور دو درجن سے زائد مکانات اور پلوں کو نقصان پہنچا۔ جموں میں تقریباً تمام آبی ذخائر خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہے ہیں، جس سے شہر اور دیگر مقامات پر کئی نشیبی علاقے اور سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ جموں-سری نگر اور کشتواڑ-ڈوڈا قومی شاہراہوں پر ٹریفک معطل کر دی گئی ہے جب کہ درجنوں پہاڑی سڑکیں لینڈ سلائیڈنگ یا سیلاب کی وجہ سے بلاک یا تباہ ہو گئی ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ احتیاطی اقدام کے طور پر ماتا ویشنو دیوی کی زیارت کو بھی روک دیا گیا ہے۔ اپنے ذاتی ایکس اکاؤنٹ پر ایک الگ پوسٹ میں عبداللہ نے کہا کہ جموں کے کئی حصوں میں صورتحال کافی سنگین ہے۔ انہوں نے کہا، "میں ذاتی طور پر صورت حال پر نظر رکھنے کے لیے سری نگر سے جموں کے لیے اگلی دستیاب پرواز لے کر جاؤں گا۔"
راحت اور مرمت کے کام جلد کریں
ہنگامی جائزہ میٹنگ کے دوران، جموں کے ڈویژنل کمشنر نے تمام 10 اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کے ساتھ عبداللہ کو زمینی صورتحال اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریوں کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں سے کہا کہ ’’راحت اور مرمت کے کام سختی سے ایس ڈی آر ایف کے اصولوں کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ تاہم، جہاں بھی ان اصولوں سے آگے اضافی ضروریات پیدا ہوں گی، میں ذاتی طور پر اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ مزید انتظامات دستیاب ہوں‘‘۔
مصیبت زدہ آبادی کو ترجیحی بنیادوں پر امداد
عبداللہ نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ متاثرہ خاندانوں کو خوراک، پینے کے صاف پانی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ مصیبت زدہ آبادی کو ترجیحی بنیادوں پر امداد فراہم کی جائے۔ انہوں نے ہسپتالوں اور دیگر اہم اداروں کو بجلی کی بلاتعطل فراہمی کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔
درجنوں رہائشی مکانات، مویشی خانے اور ہیلتھ سینٹر کو شدید نقصان
ڈپٹی کمشنر ڈوڈہ ہروِیندر سنگھ کے مطابق فلیش فلڈز سے تین افراد ہلاک ہوگئے، جن میں دو گندوہ اور ایک تھاتری سب ڈویژن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 15 رہائشی مکانات، کئی مویشی خانے اور ایک پرائیویٹ ہیلتھ سینٹر کو شدید نقصان پہنچا ہے، جب کہ تین پیدل پل بھی پانی کے ریلے میں بہہ گئے ہیں۔ انتظامیہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ محتاط رہیں اور خاص طور پر دریاؤں اور نالوں کے کناروں پر جانے سے گریز کریں۔
وشنو دیوی یاترا کو عارضی طور پر روک دیا گیا
شری ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ یاترا کو اگلے نوٹس تک معطل کر دیا گیا ہے۔ بورڈ نے عقیدت مندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ خراب موسم کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے سفری منصوبوں کو دوبارہ ترتیب دیں۔
تیز بارش کے باعث سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم
بارش کی وجہ سے سری نگر-جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر رامبن ضلع میں مٹی کے تودے اور پتھر گرنے کی وجہ سے نقل و حرکت مکمل طور پر متاثر ہوئی ہے۔ ڈوڈہ اور کشتواڑ کے درمیان NH-244 کا ایک حصہ بہہ جانے کی وجہ سے یہ راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران زوجیلا پاس کو شدید برف باری کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے جس سے سری نگر لیہہ روٹ پر ٹریفک بھی متاثر ہوئی ہے۔ کشتواڑ-سنتھن-اننت ناگ روڈ، مغل روڈ اور سری نگر-سونامرگ-گمری روڈ بھی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔
ریل خدمات بھی متاثر
کٹرہ کو جوڑنے والی کئی ٹرینیں جن میں وندے بھارت ایکسپریس، شری شکتی ایکسپریس اور ہیم کنٹ ایکسپریس شامل ہیں، منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ریلوے حکام نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سٹیشن پر یا سرکاری ویب سائٹ پر سٹیٹس کی تصدیق کریں۔
تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان
قدرتی آفت کی شدت کے پیش نظر جموں و کشمیر دونوں ڈویژنوں میں انتظامیہ نے 27 اگست کو تمام اسکول، کالج، یونیورسٹی اور تربیتی ادارے بند رکھنے کا حکم جاری کیا ہے۔ یہ حکم خاص طور پر کشمیر کے چھ اضلاع اننت ناگ، کولگام، پلوامہ، شوپیاں، بڈگام اور سری نگر میں نافذ کیا گیا ہے۔
بھارتی فوج اور این ڈی آر ایف کی امدادی کارروائیاں جاری
ہندوستانی فوج اور نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف) کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں انسانی امداد اور ڈیزاسٹر ریلیف (ایچ اے ڈی آر) کی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ آر ایس پورہ میں یونیورسٹی میں پھنسے طلباء اور مقامی شہریوں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ کٹھوعہ ضلع میں دریائے راوی کے پانی کی بڑھتی ہوئی سطح میں پھنسے دیہاتیوں کو ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ہوائی جہاز سے نکالا گیا۔ ماکورا گاؤں کے 70 سے زائد افراد کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔
ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر
توی اور راوی سمیت ریاست کی کئی بڑی ندیاں خطرے کی سطح سے اوپر بہہ رہی ہیں۔ کٹھوعہ میں دریائے راوی نے اپنے کنارے توڑ دیے جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ادھم پور میں توی ندی 20 فٹ سے اوپر بہہ رہی ہے۔ جموں میں بھی توی کا بہاؤ انتباہی سطح سے اوپر ریکارڈ کیا گیا ہے۔
حکام کی اپیل اور انتباہ
اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور ٹریفک پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دریا کے کناروں سے دور رہیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور انتظامی ہدایات پر عمل کریں۔ محکمہ ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ جب تک قومی شاہراہ 44 صاف نہیں ہو جاتا اور موسم بہتر نہیں ہوتا گاڑیوں کی آمدورفت معطل رہے گی۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ٹریفک پولیس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں۔