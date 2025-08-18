سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے پلوامہ ضلع کے ایک رہائشی کی حفاظتی تحویل (preventive detention) کے حکم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں (ملزم کی) مبینہ سرگرمیوں اور تحویل کے حکم کے درمیان مناسب تعلق کی کمی کا حوالہ دیا۔ رہا کیے جانے والے شخص کی شناخت جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کے سلمان ریاض خان کے طور پر ہوئی ہے۔
سلمان ریاض خان نے کورٹ میں دائر کی گئی اپنی درخواست میں 29 مارچ 2024 کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سرینگر کی جانب سے جاری کیے گئے تحویل کے حکم (نمبر: DMS/PSA/01/2024) کو چیلنج کیا تھا۔ یہ حکمنامہ جموں و کشمیر پبلک سیفٹی ایکٹ، 1978 (PSA) کی دفعہ 8 (1) کے تحت اس نیت سے جاری کیا گیا تھا تاکہ ’’خان کو ریاست کی سلامتی کے خلاف کام‘‘ کرنے سے روکا جا سکے۔
درخواست (HCP No 103/2024) کے مطابق، خان کو 2023 میں گرفتار کیا گیا تھا اور پولیس اسٹیشن نوہٹہ میں درج ایف آئی آر نمبر 38/2023 میں اس کا نام شامل تھا۔ اسے اس کیس میں 10 فروری 2024 کو ضمانت بھی مل گئی تھی لیکن اس کے باوجود ریاض کو رہا نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس اسے سنٹرل جیل سرینگر منتقل کر دیا گیا اور اس کے خلاف زیر بحث ’’حفاظتی تحویل‘‘ کا حکم جاری کیا گیا۔
وکیل کے دلائل اور عدالت کا فیصلہ
خان کے وکیل واجد حسیب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل پر لگائے گئے الزامات ’’مبہم اور بے بنیاد‘‘ تھے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ایک تنہا مبینہ سرگرمی، جو 16 اکتوبر 2023 کی تھی، کو تحویل کی بنیاد بنایا گیا، حالانکہ اس میں اسے ضمانت بھی مل چکی تھی۔ حسیب نے یہ بھی دلیل دی کہ حفاظتی تحویل جاری کرنے والے حکام ضروری دستاویزات، جیسے کہ ایف آئی آر اور گواہوں کے بیانات کی ترجمہ شدہ کاپیاں بروقت فراہم کرنے میں ناکام رہے، جو آئین کی دفعہ 22(5) اور پی ایس اے کی دفعہ 13 کے تحت حفاظتی طریقہ کار کی خلاف ورزی ہے۔
ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل مبشر ملک نے حکام کی نمائندگی کرتے ہوئے دلیل دی کہ تحویل کا حکم ’’مناسب مواد‘‘ اور ’’ذاتی اطمینان‘‘ کے بعد مستقبل کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے جاری کیا گیا تھا۔
پٹیشن، جواب اور تحویل کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد جسٹس محمد یوسف وانی پر مشتمل ہائی کورٹ کے بنچ نے اپنے 22 صفحات پر مشتمل فیصلے میں مشاہدہ کیا کہ ’’ایف آئی آر نمبر 38/2023 کا اندراج خان کی تحویل کی اہم بنیاد بنا۔‘‘ جسٹس وانی نے مزید کہا کہ ’’میرے خیال میں ایف آئی آر نمبر 38/2023 کے اندراج اور اس کے بعد لگ بھگ ایک سال کے وقفے کے بعد جاری کیے گئے حفاظتی تحویل کے حکم کے درمیان کوئی قریبی یا موجودہ تعلق (live link) نہیں ہے۔ اس بنیاد پر، یہ حفاظتی تحویل کا حکم غیر قانونی نظر آتا ہے۔‘‘
فیصلے میں عدالت نے کہا کہ ’’اس عدالت کی رائے میں یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گا اگر زیر بحث حفاظتی تحویل کا حکم نمبر DMS/PSA/01/2024، جسے 29 مارچ 2024 کو جاری کیا گیا تھا، کو کالعدم قرار دے کر درخواست گزار/زیر تحویل سلمان ریاض خان کو رہا کر دیا جائے، بشرطیکہ وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہ ہو۔‘‘
