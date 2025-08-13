پلوامہ میں یوم آزادی کی تیاریاں،خصوصی اختیارات کی منسوخی کے بعد ایک واضح تبدیلی

ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں وکشمیرکےضلع پلوامہ میں یوم آزادی کی تیاریاں جوش وخروش کے ساتھ کی جارہی ہے،خصوصی اختیارات کی منسوخی کے بعد یہ ایک واضح تبدیلی ہے

Published : August 13, 2025 at 4:39 PM IST

پلوامہ(سید عادل مشتاق): جموں وکشمیر کی خصوصی اختیارات کو منسوخ کرنے کے بعد جموں وکشمیر میں ایک واضح تبدیلی یہ دیکھی جا رہی ہے کہ جموں و کشمیر میں 15 اگست یعنی یوم آزادی سے قبل ترنگا ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں یہاں کے مقامی لوگ اسکولی بچے کئی سیاسی جماعتیں اور سماجی کارکنان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور ان ریلیوں کے دوران ایک ہی نعرہ گونجتا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان ہمارا ہے جبکہ اس طرح کی ریلیاں 2019 سے قبل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی اور 15 اگست کے دن جنوب و شمال مغرب و مشرق میں سبھی کاروباری ادارے ٹرانسپورٹ بند رہتا تھا۔


وہی اب آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت جموں وکشمیر میں سرکاری سطح پر ترنگا ریلیوں کا انعقاد کیا جارہا ہے، جہاں ان ریلیوں کو بلاک سطح یا ضلعی سطح پر منعقد کیا جاتا ہے جس میں ضلع انتظامیہ ،سرکاری و نجی سکولوں کے طالب علم، سماجی کارکنان، مقامی شہری بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں وہی بی جے پی پارٹی کی جانب سے جنوب و شمال میں ان ریلیوں کا انعقاد کیا جارہا ہے، جس میں پارٹی کارکنان شراکت کررہے ہیں۔ وہی ان ریلیوں کے دوران سرکار سطح پر لمبے لمبے ترنگے بنائے جاتے ہیں جن کو قصبہ جات سے گزارا جاتا ہے۔


اس سلسلے میں کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں اور ہم غلامی سے آزاد ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ان جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ملک کو آزاد کرنے میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا۔


مزید پڑھیں:یوم آزادی تقاریب کے پیش نظر سندربنی میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج ہائی الرٹ


اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں کے لیڈران کا کہنا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جبکہ یہاں ترنگا اٹھانے سے لوگ کتراتے تھے،تاہم اب بڑی بڑی ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو جموں وکشمیر میں ایک واضح تبدیلی ہے۔

