جموں و کشمیر حکومت نے پیپر لیک کے الزامات کے بعد انجینئروں کے امتحانات منسوخ کر دیئے

سری نگر: جموں و کشمیر حکومت نے آج 35 مراکز میں سے ایک پر امیدواروں کے پیپر لیک ہونے کے الزامات کے بعد الیکٹریکل انجینئروں کے امتحانات منسوخ کر دیئے۔ تاہم، جموں و کشمیر سروس سلیکشن بورڈ (JKSSB) نے امتحان کی منسوخی کے لیے خراب موسم کا حوالہ دیا۔
سری نگر کے کوٹھی باغ کے سرکاری اسکول میں پیپر لیک ہونے کے الزامات سامنے آئے جہاں کچھ امیدواروں نے پیپر لیک ہونے کا الزام لگایا۔ ان امیدواروں کا کہنا تھا کہ پرچہ ٹیلی گرام سمیت سوشل میڈیا پر لیک ہوا جس سے ان میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔
امیدواروں کا کہنا تھا کہ پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں ایک دہائی کے بعد اسامیوں کا اشتہار دیا گیا تھا اور انہوں نے اس امتحان کے لیے بہت محنت سے تیاری کی تھی۔ سری نگر امیدواروں نے کہا کہ بورڈ اب شفاف امتحانات کرانے میں ناکام ہو گیا ہے۔
جونیئر الیکٹریکل انجینئرس کی 292 آسامیوں کے لیے اتوار کے روز تقریباً 15000 امیدوار امتحان میں بیٹھے تھے۔ الزامات کے جواب میں ایس ایس بی نے کہا کہ موسمی حالات کی وجہ سے امتحان منسوخ کر دیا گیا ہے۔
ایک نوٹیفکیشن میں، بورڈ نے کہا کہ OMR پر مبنی امتحان 34 مقامات پر کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا، لیکن ایک مقام پر منعقد نہیں کیا جا سکا۔ انھوں نے کہا کہ امتحان نئے سرے سے لیا جائے گا۔
یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ایس ایس بی کو پیپر لیک کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ بورڈ پچھلے چھ سالوں سے لیک اور گھوٹالوں کے الزامات کی وجہ سے تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔ سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن نے 2022 میں جموں و کشمیر پولیس کے سب انسپکٹر پیپر لیک سے جڑے کئی افراد کو گرفتار کیا۔
بورڈ نے نہ صرف 1200 منتخب سب انسپکٹر بھرتیوں کی فہرست منسوخ کر دی ہے بلکہ 1,300 جونیئر انجینئرز اور 1,000 فنانس اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی فہرست بھی منسوخ کر دی ہے۔
کشمیر میں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں نے جموں و کشمیر میں منتخب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ منتخب حکومت کے تحت ہونے والا پہلا امتحان تھا۔ 2021 سے، امتحانات ایل جی انتظامیہ کے تحت اختتام پذیر ہوئے۔
پیپلز کانفرنس کے صدر اور ہندواڑہ سے قانون ساز سجاد لون نے ایک تلخ بیان میں ایس ایس بی پر لیکس اور گھوٹالوں کے بار بار الزامات کا مذاق اڑایا۔ انھوں نے کہا کہ، "ہم نے آخر کار کامیابی حاصل کر لی۔ ہم گھوٹالوں میں سرفہرست ہیں۔ یہ بھرتی میں دن دیہاڑے کی ڈکیتی سے کم نہیں ہے۔ کیا کوئی ہمیں بتائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جے ای الیکٹریکل کے خواہشمندوں کو پہلے امتحانی ہال چھوڑنے کو کہا جاتا ہے کیونکہ پیپر منسوخ ہو جاتا ہے، کچھ امتحان دیتے رہتے ہیں، پھر سب کو دوبارہ آنے کو کہا جاتا ہے۔ پیپر سوشل میڈیا پر ہے یا ہم امتحان دینے سے پہلے تیار ہوں گے۔
پی ڈی پی کے قانون ساز وحید پرہ نے کہا کہ، پیپر لیک جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک دھچکا ہے۔ انھوں نے مزید کہا، "اسکام کے بعد گھوٹالہ، اور اب ایک اور SSB پیپر لیک۔ طلباء کو کھلے عام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، پھر بھی کتابوں پر پابندی لگانے اور اسکولوں کو تالے لگانے کے بعد، حکومت کی طرف سے امتحانی پرچوں کی فروخت جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک اور دھچکا ہے،"۔
