ETV Bharat / jammu-and-kashmir

معراج ملک کی رہائی کے لیے ماہر وکیل سے رابطہ کریں: عمر عبداللہ کا عآپ کو مشورہ

عمر عبداللہ نے عآپ سے قانونی لڑائی لڑنے کے لیے ایک PSAکیسز کے ماہر اور قابل وکیل کی خدمات حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔

عمر عبداللہ کا عآپ کو مشورہ
عمر عبداللہ کا عآپ کو مشورہ (فائل فوٹوز)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 11, 2025 at 6:44 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے عام آدمی پارٹی (عآپ) سے رکن اسمبلی معراج ملک کی قانونی لڑائی لڑنے کے لیے ایک قابل وکیل کی خدمات حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ عمر عبداللہ نے ڈوڈہ سے منتخب ایم ایل اے معراج ملک پر پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) عائد کیے جانے کو ’’غیرمنصفانہ‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا ہے اور ’’ان کی رہائی کے لیے قانونی لڑائی مؤثر طریقے سے لڑنی ہوگی۔‘‘ عمر نے عآپ کو مشورہ دیا کہ وہ ’’ایک ایسے کشمیری وکیل کی خدمات حاصل کریں جو پی ایس اے مقدمات لڑنے میں مہارت رکھتا ہو۔‘‘

عمر عبداللہ نے بتایا کہ انہوں نے سرینگر میں معراج ملک کے والد سے ملاقات کی ہے اور انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ وکلاء نے ان سے رابطہ کیا ہے اور وہ معراج ملک کے مقدمے کی پیروی کے لیے تیار ہیں۔

انہوں نے کہا کہ دہلی سے آئے ہوئے راجیہ سبھا رکن سنجے سنگھ اور ایم ایل اے عمران حسین کو سرینگر میں سرکاری گیسٹ ہاؤس میں بند کرنا نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ اس عامل نے جموں و کشمیر کے بارے میں ملک اور بیرون ملک غلط تاثر دیا ہے۔ عمر کے مطابق ’’یہ بالکل ویسی ہی صورتحال ہے جیسے ہمیں 13 جولائی (یومِ شہداء) کو ’بند‘ کیا گیا تھا۔‘‘

وزیر اعلیٰ کے مطابق ’’اگر معراج ملک پر کوئی الزام تھا تو اسے اسمبلی میں اٹھایا جانا چاہیے تھا، نہ کہ ایک سخت اور متنازعہ قانون کے تحت گرفتار کیا جانا چاہیے تھا۔‘‘ معراج ملک کی گرفتاری کے بعد جموں و کشمیر کے دونوں صوبوں خاص کر چناب ویلی اور ڈوڈہ ضلع میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ ڈوڈہ میں انتظامیہ نے مظاہروں کو روکنے کے لیے نہ صرف انٹرنیٹ خدمات معطل کیں بلکہ سیکشن 163 بی این ایس نافذ کر کرکے سخت پابندیاں عائد کیں۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. بعض لوگ ایل جی کی شبیہہ کو نقصان پہنچانے کے درپے، جموں کشمیر کے وزیر کا الزام
  2. عام آدمی پارٹی کا معراج ملک کی گرفتاری کے خلاف احتجاج اور پریس کانفرنس پر پابندی کا الزام
Last Updated : September 11, 2025 at 6:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MEHRAJ MALIK PSALAWYER FOR CONTESTING MLA PSAMLA MEHRAJ MALIK PSAOMAR ABDULLAHOMAR ABDULLAH ON MLA PSA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.