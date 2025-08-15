کشتواڑ/جموں: وقفے وقفے سے ہونے والی بارش کو برداشت کرتے ہوئے، امدادی کارکنوں نے جمعہ کے روز جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں بادل پھٹنے سے متاثرہ ایک گاؤں میں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کو تیز کر دیا، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس المناک واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 60 بتائی ہے جب کہ نامعلوم تعداد میں لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔
جمعرات کی رات تقریباً 12:25 بجے مچل ماتا مندر کے راستے پر چلنے والے آخری گاؤں چسوتی میں ایک آفت آئی، جس نے موت اور تباہی کا راستہ چھوڑ دیا۔ امدادی کارکنوں نے جمعرات کو 46 لاشیں برآمد کیں، جن میں سنٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس (سی آئی ایس ایف) کے دو اہلکار بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 167 افراد کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا ہے، جب کہ 69 دیگر کے لواحقین نے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی ہے۔
تیس لاشوں کی شناخت کر کے لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو عبداللہ اور جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے بات کی اور انہیں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔
25 جولائی کو شروع ہونے والی اور 5 ستمبر کو ختم ہونے والی سالانہ مچل ماتا کی یاترا کے لیے بڑی تعداد میں لوگ چسوتی میں جمع تھے۔ یاترا جمعہ کو دوسرے دن بھی معطل رہی۔
سیلاب نے ایک عارضی بازار، زائرین کے لیے ایک لنگر (کمیونٹی کچن) کی جگہ اور ایک حفاظتی چوکی کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ 16 رہائشی مکانات اور سرکاری عمارتوں، تین مندروں، چار واٹر ملز، ایک 30 میٹر لمبا پل اور ایک درجن سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔
جمعرات کی رات دیر گئے ریسکیو اور ریلیف آپریشن روک دیا گیا تھا۔ بارش صبح دوبارہ شروع ہو گئی۔ ریسکیو ٹیمیں - جن میں پولیس، آرمی، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف کے اہلکار اور مقامی رضاکار شامل ہیں مسسل راحت بچاؤ میں مشغول ہیں۔
حکام نے بتایا کہ بارش صبح 7 بجے کے قریب رک گئی، جس سے امدادی کارروائیوں میں تیزی آئی۔ انہوں نے کہا کہ ملبے سے مزید لاشیں نکالی گئیں لیکن کوئی بھی زندہ نہیں ملا کیونکہ ہر گھنٹے کے ساتھ کسی کے زندہ ملنے کے امکانات کم ہوتے جارہے ہیں۔ صبح تقریباً 11:15 بجے، علاقے میں پھر 20 منٹ تک بارش ہوئی۔
ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں مودی نے کہا، "کشتواڑ میں بادل پھٹنے اور سیلاب کے بعد کی صورتحال پر جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جی اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جی سے بات کی۔" انہوں نے مزید کہا، "متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے حکام زمین پر کام کر رہے ہیں۔"