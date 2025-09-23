ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، کابینہ نے اکتوبر میں سرینگر میں اسمبلی اجلاس کی سفارش کی
وزیر اعلیٰ زیر صدارت کابینہ اجلاس نے لیفٹینٹ گورنر سے 13 سے 20 اکتوبر تک اجلاس بلانے کی تجویز کی ہے۔
Published : September 23, 2025 at 2:35 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کابینہ نے آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو سرینگر میں اکتوبر کے وسط میں ایک ہفتے طویل اسمبلی اجلاس بلائے جانے کی سفارش کی ہے، تاکہ سردیوں کے دوران دارالحکومت جموں منتقل ہونے سے قبل قانون ساز سرگرمیاں مکمل کی جاسکیں۔
کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ عمر عبد اللہ کی صدارت میں سول سیکریٹریٹ کی سرینگر ونگ میں منعقد ہوا، جس میں چاروں وزراء نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے 13 اکتوبر سے 20 اکتوبر تک اجلاس بلانے کی تجویز دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ’’یہ اجلاس 28 اکتوبر سے پہلے ختم ہونا چاہیے، اسی لیے ایک ہفتے کا وقت تجویز کیا گیا ہے۔‘‘
یہ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کا تیسرا قانون ساز اجلاس ہوگا۔ پہلا اجلاس نومبر میں چار روز تک جاری رہا تھا، جب کہ دوسرا اجلاس مارچ میں جموں میں منعقد ہوا اور 29 اپریل کو اختتام ہوا تھا۔ اس کے بعد پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد سرینگر میں ایک روزہ اجلاس بلایا گیا، جس میں اسمبلی نے واقعے کی مذمت کی۔
جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کے مطابق اسمبلی کے دو اجلاسوں کے درمیان چھ ماہ سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر وقتاً فوقتاً اسمبلی کا اجلاس اس تاریخ اور مقام پر بلا سکتے ہیں جسے وہ مناسب سمجھیں۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اجلاس کی سفارش کے علاوہ کچھ دیگر انتظامی فیصلے بھی لیے گئے، جن میں رہائش اور ترقیاتی امور شامل ہیں۔
