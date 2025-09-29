ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر ضمنی انتخابات: الیکشن کمیشن نے کیے مبصرین تعینات
وادی کشمیر کی بڈگام اور صوبہ جموں کی نگروٹہ اسمبلی نشستیں کئی ماہ سے خالی ہیں۔
Published : September 29, 2025 at 2:41 PM IST
سرینگر: کئی مہینوں کی تاخیر کے بعد جموں و کشمیر میں دو خالی اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے مبصرین کی تعیناتی کا اعلان کر کے پراسیس شروع کر دیا ہے۔
ادھم پور ضلع کے نگروٹہ اور بڈگام اسمبلی حلقے گزشتہ برس اکتوبر اور نومبر میں خالی ہو گئے تھے۔ بڈگام نشست اس وقت خالی ہوئی جب نیشنل کانفرنس (این سی) کے عمر عبداللہ نے گاندربل کی نشست برقرار رکھتے ہوئے بڈگام (نشست) سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ نگروٹہ کی نشست بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) رہنما دیویندر سنگھ رانا کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔
قانون کے مطابق چھ ماہ میں ضمنی انتخاب کرانا ضروری ہے، تاہم اپریل میں یہ مدت ختم ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن نے انتخابات نہیں کرائے جس پر سیاسی جماعتوں نے سخت تنقید کی۔ اب کمیشن نے مبصرین کی تعیناتی کے ساتھ انتخابات منعقد کرانے کا اشارہ دیا ہے۔
ای سی آئی نے 470 افسران کو مبصرین کے طور پر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں 320 آئی اے ایس، 60 آئی پی ایس اور دیگر سروسز کے 90 افسر شامل ہیں۔ یہ افسر بہار اسمبلی کے عام انتخابات اور جموں و کشمیر سمیت دیگر ریاستوں میں ضمنی انتخابات کے لیے تعینات ہوں گے۔
بڈگام نشست 21 اکتوبر 2024 کو اُس وقت خالی ہوئی جب عمر عبداللہ نے اس نشست سے دستبرداری اختیار کرکے گاندربل نشست کو برقرار رکھا۔ بڈگام میں انہوں نے پی ڈی پی کے نوجوان امیدوار آغا سید منتظر مہدی کو 18,485 ووٹوں سے شکست دی تھی۔ گاندربل، جو عبداللہ خاندان کا مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے، وہاں انہوں نے پی ڈی پی امیدوار بشیر میر کو 10,574 ووٹوں سے ہرایا تھا۔
نگروٹہ نشست بی جے پی کے رکن اسمبلی دیویندر سنگھ رانا کے یکم نومبر 2024 کو انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس نشست پر نیشنل کانفرنس کے امیدوار جوگندر سنگھ کو 30,472 ووٹوں سے شکست دے کر جیت درج کی تھی۔ رانا کی دختر دیویانی رانا اس نشست پر بی جے پی ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہی ہیں اور حلقے میں سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔
جموں و کشمیر میں 90 نشستوں پر پہلی مرتبہ اسمبلی انتخابات 18 ستمبر سے یکم اکتوبر 2024 تک تین مرحلوں میں ہوئے تھے، جو دس سال کے وقفے اور دفعہ 370لی منسوخی کے بعد پہلی مرتبہ منعقد کرائے گئے تھے۔
