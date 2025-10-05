ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں موسلادھار بارش اور برفباری کی پیشن گوئی، جموں میں دو دن کے لیے اسکول بند
محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر حکومت کو ہائی الرٹ پررکھا ہے۔ سی ایم نے تمام محکموں کو پوری طرح تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔
Published : October 5, 2025 at 4:49 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں آج شام سے 7 اکتوبر تک کئی مقامات پر گرج چمک، بجلی، ژالہ باری اور تیز ہواؤں کے ساتھ وسیع پیمانے پر اعتدال سے لے کر بھاری بارش کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی نے جموں و کشمیر حکومت کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تمام انتظامی محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی صورت حال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار رہیں۔
محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مختار احمد نے کہا کہ ایک فعال مغربی ڈسٹربنس آج سے 7 اکتوبر تک جموں و کشمیر سے ٹکرا سکتا ہے جس کی وجہ سے جموں ڈویژن کے کچھ حصوں میں اعتدال سے لے کر بھاری برفباری اور موسلا دھار بارش ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ 5 اور 7 اکتوبر کے درمیان بڑے پیمانے پر بارش اور اونچائی والے علاقوں میں برفباری متوقع ہے، جس میں 5 اکتوبر کی شام سے 7 اکتوبر کی دوپہر تک سب سے زیادہ سرگرمی کا امکان ہے۔
جموں ڈویژن میں انتظامیہ نے موسلا دھار بارش کی وارننگ کے پیش نظر تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکول دو دن کے لیے بند کرنے کا حکم دے دیا۔
انتظامیہ نے جموں میں حالیہ سیلاب اور بادل پھٹنے کے واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے اسکولوں کو بند کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ان قدرتی آفات کی وجہ سے 155 جانیں گئیں اور املاک کو نقصان پہنچا تھا۔
ڈاکٹر نسیم جاوید چودھری (جے کے اے ایس) ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جموں نے ایک حکم نامے میں کہا، ’’طلباء اور عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے، جموں ڈویژن کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکول 06-10-2025 (پیر) اور 07-10-2025 (منگل) کو بند رہیں گے۔
جموں و کشمیر حکومت کے ڈیزاسٹر منیجمنٹ، ریلیف، بحالی اور تعمیر نو کے محکمے نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔
سری نگر، پلوامہ اور دیگر اضلاع میں حکام نے لوگوں کے لیے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہاڑیوں اور آبی ذخائر کے ارد گرد جانے سے گریز کریں۔
محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر نے کہا کہ پہلگام کے پہاڑی علاقوں، کوکرناگ میں سنتھن پاس، شوپیاں میں پیر کی گلی، سونمرگ میں زوجیلا، بانڈی پورہ میں رازدان پاس، گلمرگ اور کپواڑہ کے سادھنا پاس میں بھاری برف باری ہوسکتی ہے۔ ان علاقوں کو وادی سے جوڑنے والی شاہراہیں برف باری کی وجہ سے بند ہو سکتی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: