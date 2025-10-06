ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'سوشل میڈیا پر حکومتی پالیسیوں پر تنقید نہ کریں': آرڈر جاری کرنے والے افسر کے خلاف کارروائی
جموں و کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے چیف ایجوکیشن آفیسر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔
Published : October 6, 2025 at 4:30 PM IST
سری نگر: بارہمولہ ضلع کے چیف ایجوکیشن آفیسر (سی ای او) کو پیر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ بانڈی پورہ ضلع کے سی ای او کو اگلے احکامات تک بارہمولہ کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ دو روز قبل انہوں نے تدریسی اور غیر تدریسی عملے کو ہدایت کی تھی کہ وہ سوشل میڈیا پر حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے سے گریز کریں۔
محکمۂ اسکول ایجوکیشن کے انتظامی سیکرٹری کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ’’تفتیش کے التوا میں بارہمولہ کے سی ای او انچارج بشیر احمد شاہ کو فوری طور پر کشمیر ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن سے منسلک کر دیا گیا ہے۔‘‘ یہ خط جمعہ کو محکمۂ تعلیم کے انتظامی سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس کے بعد جاری کیا گیا۔
ایسی کسی بھی خلاف ورزی کی نشاندہی ضروری
اسے محکمۂ کے پالیسی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے، انہوں نے کہا، "یہ سرگرمیاں حکومت کی جانب سے 2023 میں جاری کردہ سرکلر ہدایات کی مکمل خلاف ورزی ہیں۔" انہوں نے کہا کہ انتظامی سیکرٹری نے تمام چیف ایگزیکٹیو افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایسی کسی بھی خلاف ورزی کی نشاندہی کریں تاکہ ذمہ داری کا تعین کیا جا سکے۔
In an already numb Jammu & Kashmir, this order by the J&K govt’s education dept warning teachers and govt staff against raising their voices, is deeply concerning. A govt that came to power on the promise of giving people a voice is now contributing to silencing the few remaining… pic.twitter.com/DWCwmmNxtf— Waheed Para (@parawahid) October 5, 2025
سوشل میڈیا استعمال کرنے سے روکا نہیں گیا
سرکلر میں خبردار کیا گیا ہے کہ خلاف ورزیوں کے نتیجے میں تادیبی کارروائی ہو سکتی ہے، بشمول سرزنش، جرمانے، انکریمنٹ یا ترقیوں کو روکنا، تنزلی، تنخواہ کی وصولی، قبل از وقت ریٹائرمنٹ یا سروس سے ہٹانا۔ تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ ملازمین کو "مثبت اور تعمیری مقاصد" کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرنے سے روکا نہیں گیا ہے۔
جموں و کشمیر حکومت لوگوں کو خاموش کرا رہی ہے
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رہنما وحید پارا نے اس حکم نامے کو جاری کرنے پر حکومت پر تنقید کی اور اسے منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں، پارا نے سرکلر کی ایک کاپی منسلک کرتے ہوئے کہا، "پہلے سے ہی بے حس جموں و کشمیر میں، جموں و کشمیر حکومت کا محکمۂ تعلیم اساتذہ اور سرکاری ملازمین کو آواز اٹھانے سے خبردار کر رہا ہے۔ حکومت، جو لوگوں کی آواز بننے کے وعدے پر اقتدار میں آئی تھی، اب جموں و کشمیر کے چند باقی لوگوں کو خاموش کرانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔"
نئی میڈیا پالیسی کا مسودہ تیار
پی ڈی پی رہنما نے کہا کہ حکومت نے پہلے اسمبلی کو مطلع کیا تھا کہ وہ 2020 کی نئی میڈیا پالیسی کے بعد، ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک نئی میڈیا پالیسی کا مسودہ تیار کر رہی ہے، جسے صحافیوں اور سول سوسائٹی نے اس کے "آمرانہ نظریہ" کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔