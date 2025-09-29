ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلگام دہشت گردانہ حملوں کے بعد بند سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھول دیا گیا
جموں وکشمیرمیں 22 اپریل کو دہشت گردانہ حملوں کے بعد کئی سیاحتی مقامات کو بند کردیا گیا تھا،آج سیاحتی مقامات کوکھو دیا گیا ہے
Published : September 29, 2025 at 7:07 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جموں و کشمیر کی سیاحت کو دوبارہ زندہ کرنے اور معیشت کو تقویت بخشنے کے لئے ایک اہم قدم کے طور پر آج وادی کے 12 مشہور سیاحتی مقامات کو دوبارہ سیاحوں کے لئے کھول دیا گیا ہے۔ ان مقامات میں پہلگام سمیت کئی دیگر مشہور تفریحی مقامات شامل ہیں، جو 22 اپریل 2025 کو پہلگام کے بائیسرن ویلی میں دہشت گردانہ حملے کے بعد حفاظتی وجوہات کی بنا پر بند کر دیے گئے تھے۔
یہ فیصلہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سربراہی میں منعقدہ ایک تفصیلی سیکورٹی جائزہ میٹنگ کے بعد لیا گیا۔ حکام کے مطابق ان تمام مقامات پر سخت حفاظتی انتظامات اور دیگر سہولیات کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ سیاحوں کو ایک محفوظ اور آرام دہ تجربہ فراہم کیا جا سکے۔
سیاحتی حلقوں کا ماننا ہے کہ ان مقامات کے کھلنے سے نہ صرف گھریلو بلکہ بین الاقوامی سیاحوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا اور کشمیر کی سیاحتی صنعت میں نئی روح پھونک دی جائے گی۔