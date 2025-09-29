ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پہلگام دہشت گردانہ حملوں کے بعد بند سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھول دیا گیا

جموں وکشمیرمیں 22 اپریل کو دہشت گردانہ حملوں کے بعد کئی سیاحتی مقامات کو بند کردیا گیا تھا،آج سیاحتی مقامات کوکھو دیا گیا ہے

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 29, 2025 at 7:07 PM IST

اننت ناگ (فیاض لولو): جموں و کشمیر کی سیاحت کو دوبارہ زندہ کرنے اور معیشت کو تقویت بخشنے کے لئے ایک اہم قدم کے طور پر آج وادی کے 12 مشہور سیاحتی مقامات کو دوبارہ سیاحوں کے لئے کھول دیا گیا ہے۔ ان مقامات میں پہلگام سمیت کئی دیگر مشہور تفریحی مقامات شامل ہیں، جو 22 اپریل 2025 کو پہلگام کے بائیسرن ویلی میں دہشت گردانہ حملے کے بعد حفاظتی وجوہات کی بنا پر بند کر دیے گئے تھے۔

22 اپریل کے بعد جموں کشمیر کے سیاحتی مقامات دوبارہ سیاحوں کے لئے کھول دیے گئے (ETV BHARAT)



یہ فیصلہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سربراہی میں منعقدہ ایک تفصیلی سیکورٹی جائزہ میٹنگ کے بعد لیا گیا۔ حکام کے مطابق ان تمام مقامات پر سخت حفاظتی انتظامات اور دیگر سہولیات کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ سیاحوں کو ایک محفوظ اور آرام دہ تجربہ فراہم کیا جا سکے۔

سیاحتی مقامات کے دوبارہ کھلنے سے وادی کے ہزاروں خاندانوں میں امید کی نئی کرن جاگ اٹھی ہے، کیونکہ ان کا روزگار براہِ راست سیاحت پر منحصر ہے۔ ہوٹل مالکان، تاجر برادری، گھوڑا بان، مقامی دکاندار اور دیگر اسٹیک ہولڈرز نے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے حکومت جموں و کشمیر کا شکریہ ادا کیا۔مقامی عوام کا کہنا ہے کہ یہ قدم وادی میں معمولات زندگی کو بحال کرنے اور معیشت کو نئی جان بخشنے کے لئے ایک مثبت پیش رفت ہے۔
سیاحتی حلقوں کا ماننا ہے کہ ان مقامات کے کھلنے سے نہ صرف گھریلو بلکہ بین الاقوامی سیاحوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا اور کشمیر کی سیاحتی صنعت میں نئی روح پھونک دی جائے گی۔

