کیا جیل میں بند ایم ایل اے مہراج ملک کی اپیل کو عمرعبداللہ نے نظر انداز کر دیا؟ ابھی تک کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا!
مہراج ملک کے حلقہ اسمبلی ڈوڈہ کے لوگ خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ انھیں وزیراعلیٰ عمر عبداللہ سے شکایت ہے۔
Published : September 22, 2025 at 6:41 PM IST
جموں (عامر تانترے): جیل میں بند ڈوڈہ سے عآپ رکن اسمبلی مہراج ملک نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپنے حلقہ انتخاب میں امدادی اور بازآبادکاری کے کاموں کو ذاتی طور پر دیکھنے کی پرزور اپیل کی تھی۔ حلقہ اسمبلی کے لوگوں نے عمر عبداللہ کے مثبت ردعمل پر امید باندھ لی تھی، لیکن اس کے باوجود معاملات آگے نہیں بڑھے ہیں۔
تاہم وزیر اعلیٰ نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ طلب کی اور پورے جموں و کشمیر میں سیلاب کے بعد کی ریلیف اور بحالی کے اقدامات کا جائزہ لیا اور افسران کو ہدایت دی کہ وہ نقصانات کا تخمینہ لگانے اور امداد کی تقسیم کے عمل کو تیز کریں۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، عمر عبداللہ نے لکھا، "آج سیلاب کے بعد کی بحالی اور راحت کے بارے میں ایک فالو اپ میٹنگ کی صدارت کی، محکموں کو ہدایت دی کہ وہ نقصانات کا جائزہ لیں، بحالی کے کاموں میں تیزی لائیں، اور امداد کی بروقت تقسیم کو یقینی بنائیں۔ زیادہ تر سڑکوں کے دوبارہ کھلنے کے ساتھ کنیکٹیویٹی بڑی حد تک بحال ہو گئی ہے، اور بقیہ بند سڑکوں کو کھولنے پر کام کیا جائے گا۔"
وزیراعلیٰ کے بیان میں خاص طور پر ڈوڈہ حلقے کا کوئی ذکر نہیں تھا اور سی ایم نے ابھی تک ڈوڈہ سے اپنے ساتھی کی اپیل کا جواب نہیں دیا ہے۔ واضح رہے ایم ایل اے مہراج ملک کو ڈپٹی کمشنر ڈوڈہ کے ذریعہ پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) کے تحت جیل بھیج دیا گیا ہے۔
دوسری طرف، ڈوڈہ حلقہ کے لوگ خود کو الگ تھلگ محسوس کررہے ہیں کیونکہ مہراج ملک کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ اگر وہ باہر ہوتے اور معاملات تیزی سے اور صحیح سمت میں ہوتے تو یہ مختلف ہوتا۔
اشتیاق ملک جو کہ ملک پورہ بھلیسہ کے رہائشی ہیں ڈوڈا حلقہ کے تحت آتے ہیں، نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ، ہم نے اپنے پڑوس میں بھدرواہ حلقے میں پڑنے والے دوسرے علاقوں میں کام کو دیکھا ہے، جنہیں سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔۔ لیکن ہمارے علاقے میں، صرف کمبل اور گدے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جب سے ایم ایل اے نے ہفتہ کے روز اپنے وکیل کے ذریعہ سی ایم سے اپیل کی ہے، سیلاب میں نقصان کا سامنا کرنے والے علاقوں کا دورہ کرنے والے اعلی عہدیداروں کی کوئی غیر معمولی نقل و حرکت نہیں ہوئی ہے۔
اشتیاق ملک نے مزید کہا کہ، "ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ایم ایل اے کی اپیل پر کوئی کارروائی اور ردعمل سامنے آئے گا لیکن ابھی تک معاملات آگے نہیں بڑھے ہیں۔ اگر کوئی پٹواری یا کوئی اور جونیئر اہلکار دورہ کرتا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں کہ کچھ توجہ دی جارہی ہے۔ بلکہ ان عہدیداروں نے ابھی تک نقصانات کا تخمینہ لگانے کی مشق مکمل نہیں کی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ، یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ریاستی ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ کے تحت متاثرین کو امداد دی جائے گی، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس کام نہیں ہوا۔
ڈوڈہ حلقہ جموں و کشمیر کے سب سے زیادہ متاثرہ حلقوں میں سے ایک تھا جسے حالیہ طوفانی بارشوں، بادل پھٹنے اور اچانک سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ اب بھی بہت سی داخلی سڑکیں یا تو بند ہیں یا ایسی حالت میں ہیں جہاں بھاری موٹر گاڑیاں چل نہیں سکتیں۔ باغبانی اور زراعت کے شعبوں کو بڑے پیمانے پر نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اسکولوں کی عمارتوں کو نقصان پہنچا، بہت سے لوگوں کے مکانات رہنے کے قابل نہیں اور معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔
یہ حلقہ رقبے کے لحاظ سے بھی بڑے حلقوں میں سے ایک ہے اور کم وقت میں ہر علاقے تک پہنچنا بھی مشکل ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے مختلف گروہوں کے لیے ہر جگہ امدادی سامان لے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔
اگرچہ ضلعی انتظامیہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن سماجی اور غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے کسی قسم کے امدادی سامان کے ساتھ مصیبت میں گھرے لوگوں تک پہنچنے کے لیے زیادہ تعاون نہیں ملا ہے۔
ڈوڈہ کے علاقے گنڈنا کا رہائشی یاسر حسین کا کہنا ہے کہ، "جموں و کشمیر کے باہر اور اندر سے یہ سماجی اور دیگر این جی اوز جموں شہر یا شہری علاقوں تک ہی محدود ہیں جبکہ کسی نے بھی دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی مدد کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جنہوں نے شدید بارش میں گھر، مویشی، باغات اور زرعی زمین سمیت سب کچھ کھو دیا ہے۔
