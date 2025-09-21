ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اُدھم پور آپریشن میں شہید لانس دفادار بلدیو چند کو فوجی اعزاز کے ساتھ خراجِ عقیدت
لانس دفادار بلدیو چند نے دشمن کے مقابل بے مثال جرات اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی۔
Published : September 21, 2025 at 3:06 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) اُدھم پور ضلع کے کنجی علاقے میں جاری انسدادِ دہشت گردی آپریشن کے دوران اپنی جان نچھاور کرنے والے لانس نائک بلدیو چند کو آج پورے فوجی اعزاز کے ساتھ خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ جموں ایئر فورس اسٹیشن پر منعقدہ اس پُر وقار تقریب میں چیف آف اسٹاف وائٹ نائٹ کور اور سینئر فوجی افسران نے شہید کے جسدِ خاکی پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور انہیں سلامی پیش کی۔ اس موقع پر فوجی بینڈ نے شہید کو خراج پیش کیا جبکہ حاضر جوانوں نے گارڈ آف آنر دیا۔
فوجی ترجمان کے مطابق لانس دفادار بلدیو چند نے دشمن کے مقابل بے مثال جرات اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی۔ ان کی قربانی ہمیشہ ملک کی نوجوان نسل کے لیے جُرات، فرض شناسی اور حب الوطنی کی علامت رہے گی۔ ترجمان نے کہا کہ پوری فوج شہید کے خاندان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی لازوال قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
لیفٹیننٹ گورنر جموں و کشمیر منوج سنہا نے بھی شہید کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا "قوم کے اس بہادر سپوت لانس دفادار بلدیو چند کی ناقابلِ تسخیر جُرات اور قربانی کو سلام۔ انہوں نے اُدھم پور میں جاری انسدادِ دہشت گردی آپریشن کے دوران مادرِ وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان نچھاور کی۔ ملک ہمیشہ ان کے ولولہ انگیز جذبے اور فرض کے تئیں عزمِ صمیم کا مقروض رہے گا۔ اس غم کی گھڑی میں ہم شہید کے اہلِ خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔
تقریب میں موجود فوجی افسران اور جوانوں نے کہا کہ بلدیو چند جیسے سپاہی قوم کے لیے مشعلِ راہ ہیں، جن کی قربانی آنے والی نسلوں کو ہمیشہ مادرِ وطن کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ دیتی رہے گی۔ بعد ازاں، شہید کا جسدِ خاکی ان کے آبائی گاؤں روانہ کیا گیا، جہاں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔