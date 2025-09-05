شدید بارشوں کی وجہ سے وادیٔ کشمیر ملک سے کٹ گئی،جموں۔سرینگر نیشنل ہائی وے سمیت تمام اہم شاہراہیں بند

جموں ( محمد اشرف گنائی): وادیٔ کشمیر ایک بار پھر ملک کے باقی حصوں سے کٹ گئی ہے،کیونکہ مسلسل بارشوں کے باعث مٹی کے تودے، سلائیڈز اور سڑکوں کے حصے بہہ جانے کی وجہ سے جمعہ کو جموں۔سرینگر نیشنل ہائی وے سمیت کئی اہم شاہراہیں ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کردی گئیں۔
ٹریفک پولیس کے مطابق 26 اگست سے شاہراہوں کی بندش کے نتیجے میں کٹھوعہ سے کشمیر تک مختلف مقامات پر 4500 سے زائد گاڑیاں درماندہ ہوچکی ہیں۔ اگرچہ پیر کے روز کچھ درماندہ گاڑیوں کی نقل و حمل کے لیے ہائی وے کو جزوی طور پر کھولا گیا تھا، تاہم شدید بارشوں اور مسلسل پسیاں گرنے کے سبب دوبارہ بندش ناگزیر ہوگئی۔
ٹریفک حکام نے بتایا کہ جموں۔سرینگر ہائی وے کے ساتھ ساتھ مغل روڈ، سنتھن۔اننت ناگ روڈ، جموں۔پونچھ شاہراہ اور بٹوٹ۔ڈوڈہ۔کشتواڑ ہائی وے بھی پسیاں گرنے اور سڑک کے حصے بہہ جانے کے باعث بند ہیں۔ یوں وادیٔ کشمیر کی تمام زمینی رابطے معطل ہوگئے ہیں۔
ٹریفک پولیس ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ جموں سے ناگروٹہ، ریاسی، چندنی، پٹنی ٹاپ، ڈوڈہ، رامبن، بانہال اور سرینگر کی جانب کسی بھی قسم کی گاڑیوں کو حرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تاہم کٹرہ اور ادھمپور کے مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی شناختی دستاویزات اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ان کی آمد و رفت میں آسانی ہو۔
سرکاری ذرائع کے مطابق ادھمپور۔رامبن۔بانہال سیکشن میں بڑے پیمانے پر بحالی کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے۔ رامبن۔بانہال کے شلگڈی، نچیلانہ، پانتیال، ماروگ اور پیڑہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جہاں کئی جگہوں پر حفاظتی دیواریں اور سڑک کے حصے بہہ گئے جبکہ ایک بڑا مٹی کا تودہ پیڑہ ٹنل کے ایک حصے میں داخل ہوگیا ہے۔ ادھمپور سیکٹر میں جھکانی، تھرا ڈی، بالی نالہ اور دیول کے درمیان تقریباً 10 کلو میٹر سڑک شدید متاثر ہوئی ہے۔
شاہراہ کی بندش کے باعث کٹھوعہ، سانبہ، جموں، ادھمپور، رامبن اور وادیٔ کشمیر میں ہزاروں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جموں۔راجوری۔پونچھ ہائی وے چوکی چورا کے قریب کاندی ٹنل پر بدھ کی رات سے بند ہے جس کے سبب 400 سے زائد گاڑیاں درماندہ ہیں۔
مزید پڑھیں: موسم میں بہتری کے باوجود جنوبی کشمیر کے کئی علاقے زیر آب، عوام کو شدید مشکلات
بٹوٹ۔ڈوڈہ۔کشتواڑ شاہراہ بھی پل ڈوڈہ کے مقام پر پسیاں گرنے کے سبب بند ہے اور 400 سے زائد گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں کشتواڑ۔سنتھن۔اننت ناگ روڈ اور مغل روڈ بھی مسلسل بند ہیں، حکام کے مطابق ضروری خدمات کی فراہمی اور زمینی رابطے کی بحالی کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔