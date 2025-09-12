ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی ہدایت، یو ٹی حکومت پریس کلب آف کشمیر کی متبادل جگہ کی درخواست پر غور کرے
ہائی کورٹ کے یوٹی حکومت کوجاری ہدایات کے بعد پریس کلب آف کشمیر کے دوبارہ شروع ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 12, 2025 at 11:26 AM IST|
Updated : September 12, 2025 at 11:52 AM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے مرکز کے زیر انتظام انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ ’’پریس کلب آف کشمیر‘‘ کے متبادل احاطے کے دعوے پر مؤثر طریقے سے غور کرے۔ واضح رہے کہ صحافیوں کی تنظیم نے الزام عائد کیا ہے کہ اس سے پہلے کی (حکومتی) یقین دہانیوں کے باوجود متبادل کلب مہیا نہیں کیا گیا ہے۔
یہ ہدایت جسٹس جاوید اقبال وانی کی جانب سے پریس کلب آف کشمیر بمقابلہ یونین ٹیریٹری آف جموں و کشمیر اور دیگر کے عنوان سے ایک درخواست کی سماعت کے دوران سامنے آئی ہے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چار ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے۔
سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ پریس کلب آف کشمیر، ایک رجسٹرڈ سوسائٹی ہے جسے دفتر اور دیگر صحافتی سرگرمیوں کے لیے سرینگر کے پولو ویو میں ایک سرکاری عمارت الاٹ کی گئی تھی۔ وکیل نے کہا کہ 2019 میں حکومت نے اس کی حمایت کرتے ہوئے کام کاج کے لیے 50 لاکھ روپے بھی جاری کیے تھے۔
تاہم 2021 میں حکام نے پریس کلب کو ایک اور مناسب عمارت فراہم کرنے کی یقین دہانی پر احاطے کو خالی کرنے کی ہدایت کی۔ کلب نے اس کی تعمیل کی اور احاطہ انتظامیہ کے سپرد کر دیا۔ ہائی کورٹ میں دی گئی درخواست کے مطابق وزیر اعلیٰ سمیت حکام کو مختلف نمائندگیوں کے باوجود کوئی متبادل رہائش فراہم نہیں کی گئی۔
عدالت نے گزارشات کا نوٹس لیتے ہوئے یونین ٹیریٹری انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ معاملے کی جانچ کرے اور متبادل جگہ کے دعوے پر ’’مؤثر طریقے سے‘‘ غور کرے تاکہ پریس کلب اپنے معاملات دوبارہ شروع کر سکے۔
