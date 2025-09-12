ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی ہدایت، یو ٹی حکومت پریس کلب آف کشمیر کی متبادل جگہ کی درخواست پر غور کرے

ہائی کورٹ کے یوٹی حکومت کوجاری ہدایات کے بعد پریس کلب آف کشمیر کے دوبارہ شروع ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔

جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ
جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 12, 2025 at 11:26 AM IST

Updated : September 12, 2025 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے مرکز کے زیر انتظام انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ ’’پریس کلب آف کشمیر‘‘ کے متبادل احاطے کے دعوے پر مؤثر طریقے سے غور کرے۔ واضح رہے کہ صحافیوں کی تنظیم نے الزام عائد کیا ہے کہ اس سے پہلے کی (حکومتی) یقین دہانیوں کے باوجود متبادل کلب مہیا نہیں کیا گیا ہے۔

یہ ہدایت جسٹس جاوید اقبال وانی کی جانب سے پریس کلب آف کشمیر بمقابلہ یونین ٹیریٹری آف جموں و کشمیر اور دیگر کے عنوان سے ایک درخواست کی سماعت کے دوران سامنے آئی ہے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چار ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے۔

سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ پریس کلب آف کشمیر، ایک رجسٹرڈ سوسائٹی ہے جسے دفتر اور دیگر صحافتی سرگرمیوں کے لیے سرینگر کے پولو ویو میں ایک سرکاری عمارت الاٹ کی گئی تھی۔ وکیل نے کہا کہ 2019 میں حکومت نے اس کی حمایت کرتے ہوئے کام کاج کے لیے 50 لاکھ روپے بھی جاری کیے تھے۔

پریس کلب آف کشمیر
پریس کلب آف کشمیر (Etv Bharat)

تاہم 2021 میں حکام نے پریس کلب کو ایک اور مناسب عمارت فراہم کرنے کی یقین دہانی پر احاطے کو خالی کرنے کی ہدایت کی۔ کلب نے اس کی تعمیل کی اور احاطہ انتظامیہ کے سپرد کر دیا۔ ہائی کورٹ میں دی گئی درخواست کے مطابق وزیر اعلیٰ سمیت حکام کو مختلف نمائندگیوں کے باوجود کوئی متبادل رہائش فراہم نہیں کی گئی۔

عدالت نے گزارشات کا نوٹس لیتے ہوئے یونین ٹیریٹری انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ معاملے کی جانچ کرے اور متبادل جگہ کے دعوے پر ’’مؤثر طریقے سے‘‘ غور کرے تاکہ پریس کلب اپنے معاملات دوبارہ شروع کر سکے۔

یہ بھی پڑھیں:

Last Updated : September 12, 2025 at 11:52 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HIGH COURT OF JAMMU KASHMIR LADAKHJK HIGH COURT TO UT GOVTپریس کلب آف کشمیرجموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹPRESS CLUB OF KASHMIR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.