سری نگر جموں ہائی وے پر ٹریفک بحال ہونے میں 20 سے 25 دن لگ سکتے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ سے سڑک بلاک - KASHMIR HIGHWAY LANDSLIDES

وزیر اعلیٰ نے بذریعہ سڑک رامبن اور ادھم پور میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔

Etسری نگر جموں ہائی وے پر ٹریفک بحال ہونے میں 20 سے 25 دن لگ سکتے ہیں
سری نگر جموں ہائی وے پر ٹریفک بحال ہونے میں 20 سے 25 دن لگ سکتے ہیں (PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 31, 2025 at 7:53 PM IST

4 Min Read

رامبن/ ادھم پور: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اتوار کے روز کہا کہ جموں سری نگر ہائی وے کو حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے کئی مقامات پر مٹی کے تودے گرنے سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسے مکمل طور پر بحال کرنے میں 25 دن لگ سکتے ہیں۔ راحت کی بات یہ ہے کہ بحالی کا کام مکمل ہونے تک حکومت کے پاس "متبادل" راستہ موجود ہے۔

وزیر اعلیٰ نے بذریعہ سڑک رامبن اور ادھم پور میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے رامبن کے ماروگ میں نامہ نگاروں کو بتایا، "ہائی وے حکام نے مجھے بتایا کہ ہائی وے کو مکمل طور پر بحال کرنے میں 20 سے 25 دن لگ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک متبادل ہے کیونکہ متبادل راستے پر دو طرفہ ٹریفک ممکن ہو سکتی ہے۔" وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ادھم پور میں مرمت کا کام مکمل ہونے تک عام ٹریفک بحال نہیں ہو سکتی۔

سری نگر جموں ہائی وے پر ٹریفک بحال ہونے میں 20 سے 25 دن لگ سکتے ہیں
سری نگر جموں ہائی وے پر ٹریفک بحال ہونے میں 20 سے 25 دن لگ سکتے ہیں (PTI)

ادھم پور میں، وزیر اعلیٰ کو ڈپٹی کمشنر سلونی اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ٹریفک راجہ عادل نے جموں سری نگر قومی شاہراہ کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ عمر نے کہا کہ پہلے کے برعکس، ہائی وے پر سب سے زیادہ پریشانی والا علاقہ رامبن-بانہال سیکشن نہیں بلکہ ادھم پور سیکٹر ہے۔

ہفتے کے روز، عمر نے متعلقہ حکام کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی تاکہ بھاری بارش اور بادل پھٹنے سے ہونے والے وسیع نقصان کے تناظر میں مرکزی زیر انتظام علاقے میں NH 44 اور دیگر بڑی سڑکوں کی حالت کا جائزہ لیا جا سکے۔ توقع ہے کہ وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ امیت شاہ کو صورتحال کے بارے میں بریفنگ دیں گے، جو سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اتوار کی شام دو روزہ دورے پر جموں پہنچ رہے ہیں۔

ہائی وے مسلسل چھٹے روز بھی بلاک

جموں سری نگر شاہراہ اتوار کو لگاتار چھٹے دن بھی بند رہی کیونکہ رامبن ضلع کے ماروگ علاقے اور ادھم پور ضلع کے جکھینی اور چنانی کے درمیان ہائی وے پر متعدد مٹی کے تودے گرنے کے واقعات رونما ہوئے۔ جموں و کشمیر کے محکمہ ٹریفک نے جو کہ ہفتہ کو ہائی وے پر پھنسے ہوئے گاڑیوں کو نکال رہا تھا، نے تھراڈ پل کے بالائی حصے سے بالی نالہ کے قریب پٹرول پمپ تک سڑک کا ایک حصہ پھنس جانے کے بعد ہائی وے کو دوبارہ بند کر دیا۔

ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ایک ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ڈی سی اور ایس ایس پی نے وزیر اعلیٰ کو سڑک کے رابطوں کی بحالی میں درپیش بڑی رکاوٹوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا، جس میں شدید بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ، تباہ شدہ سڑکوں اور پہاڑی ڈھلوانوں سے مسلسل ملبہ بہہ جانا شامل ہے۔

ریلیز میں کہا گیا ہے کہ عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ سڑک رابطہ بحال کرنے کا کام جنگی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے، لیکن خراب موسم اور بار بار لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے گاڑیوں کی ہموار نقل و حرکت کو یقینی بنانے میں سنگین چیلنجز درپیش ہیں۔

جموں و کشمیر ٹریفک پولیس کے مطابق، سری نگر-سونامرگ-گمری روڈ، مغل روڈ (جو جنوبی کشمیر کو جموں کے کشتواڑ، راجوری-پونچھ اضلاع سے جوڑتی ہے) اور کشمیر کے اننت ناگ کو جموں خطے کے کشتواڑ سے جوڑنے والی سنتھن روڈ ٹریفک کے لیے کھلی ہیں۔ ٹریفک پولیس نے مسافروں کو لین ڈسپلن پر عمل کرنے کا مشورہ دیا ہے اور انہیں خبردار کیا ہے کہ وہ اوور ٹیکنگ سے گریز کریں۔

