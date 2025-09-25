ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں زلزلوں کے خطرات سے بچاؤ کے موضوع پر ورکشاپ
یہ ورکشاپ محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریلیف، ری ہیبیلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن، حکومتِ جموں و کشمیر کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔
Published : September 25, 2025 at 9:13 AM IST|
Updated : September 25, 2025 at 9:19 AM IST
اونتی پورہ: جموں وکشمیر کو زلزلوں کے حوالے سے کافی حساس تسلیم کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے وقت وقت پر ماہرین کی جانب سے تحقیقات بھی سامنے آرہی ہیں۔ اس موضوع پر آج وادی کشمیر کی معروف تعلیمی ادارے اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں زلزلے سے بچاؤ کے معاملے پر دو روزہ ورکشاپ کا افتتاح کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں آج محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریلیف، ری ہیبیلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن (DMRRR)، حکومتِ جموں و کشمیر کے تعاون سے 'زلزلے کے خطرات میں تخفیف اور مینجمنٹ' پر دو روزہ تربیتی و صلاحیت سازی ورکشاپ کا آغاز ہوا۔ 24 تا 25 ستمبر تک جاری رہنے والی اس ورکشاپ میں مختلف سرکاری محکموں کے انجینئرز اور افسر شامل ہیں تاکہ آفات کے خطرے کو کم کرنے میں مہارت اور تیاری کو فروغ دیا جا سکے۔
افتتاحی سیشن میں مہمان خصوصی پروفیسر ہرش گپتا، صدر، جیو لوجیکل سوسائٹی آف انڈیا نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں پروفیسر گپتا نے انسانی جانوں پر آنے والے آفات کے اثرات کو کم کرنے کے لیے حکومتِ ہند کی جانب سے کیے گئے متعدد اقدامات پر روشنی ڈالی اور اس شعبے میں وسیع تحقیق کی ضرورت پر زور دیا۔
وہیں پروفیسر شکیل احمد رومشو، وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی نے کشمیر میں زلزلوں کے خطرے کو اجاگر کیا اور مضبوط تیاری کی حکمت عملی تیار کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ " انہوں نے کہا کہ زلزلے غیر متوقع ہیں، اور تیاری ہی واحد ایک آپشن ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ذمہ داری کا اشتراک کرنا چاہیے۔ اسلامک یونیورسٹی آگاہی اور تربیتی پروگراموں کی ایک سیریز کے ذریعے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔"
پروفیسر مظفر احمد، سابق ممبر این ڈی ایم اے، مہمان اعزازی نے قدرتی آفات سے حساس انفراسٹرکچر کی مطابقت اور خطرات کو کم کرنے میں ریٹروفٹنگ کی اہمیت پر بات کی۔ انہوں نے کمیونٹی لچک کو مضبوط بنانے میں اسلامک یونیورسٹی کے اقدامات کو سراہا۔ پروفیسر عبدالواحد مخدومی، رجسٹرار اسلامک یونیورسٹی نے جموں و کشمیر کے اعلیٰ خطرات کی طرف توجہ مبذول کرائی اور ہر سطح پر جامع تیاری پر زور دیا۔
