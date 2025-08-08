Essay Contest 2025

ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کیا کشمیر سڑے ہوئے گوشت کی منڈی ہے - ROTTEN MEAT SUPPLY

جموں وکشمیر میں تلف شدہ گوشت کی سپلائی معاملہ طول پکڑتے ہی ندی نالوں، دریاوں کے قریب سڑے ہوئے گوشت کے انبار ملنا شروع ہوگئے

کیا کشمیر سڑے ہوئے گوشت کی منڈی ہے
کیا کشمیر سڑے ہوئے گوشت کی منڈی ہے (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 8, 2025 at 6:02 PM IST

6 Min Read
کیا کشمیر سڑے ہوئے گوشت کی منڈی ہے (ETV BHARAT)

سرینگر (پرویز الدین): سرینگر کے زکورہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں گزشتہ ہفتے ایک چھاپہ مار کارروائی کے دوران محکمہ فوڈ سیفٹی کے جانب سے ایک نجی فرم سے 1200 کوئنٹل سڑا ہوا گوشت ضبط کئے جانے کے بعد جنوبی کشمیر کے پلوامہ سے 400 کلو گرام سڑا ہواگوشت ،سرینگر کے مضافاتی علاقے لسجن ،نوگام اور پامپورہ کے علاوہ ضلع گاندربل میں بھی کئی کوئنٹل سڑا ہوا گوشت، کباب اور گشتابے برآمد ہوئےہیں ۔

تلف شدہ گوشت سے بنائے گئے کباب
تلف شدہ گوشت سے بنائے گئے کباب (ETV BHARAT)


وادی کشمیر میں ابھرتی ہوئی اس نئی صورتحال سے عوامی حلقوں میں سنسی اور محکمہ فوڈ سیفٹی کی نیند حرام ہوگئی ہیں لیکن اس سے اہم بات یہ کہ سڑا ہوا گوشت فروخت کرنے والوں کا ابھی تک اتہ پتہ نہیں چل سکا ہے۔مزکورہ واقعہ کے بعد سرینگر، پلوامہ اور گاندربل میں کئی مقامات پر اس کاروبار سے وابستہ افراد نے کئی کوئنٹل سڑا ہوا گوشت از خود کھلے کھیتوں، جہلم یا کسی نالے کے کنارے پھینک دیا ہے۔
فوڈ سیفٹی ٹیمیں سرینگر سمیت پلوامہ اور گاندربل میں انہتائی متحرک ہوگئی ہیں ۔اس کی وجہ سے سرینگر کے لسجن میں ایک نالے میں تقریباً 800 کلو گرام غیر معیاری گوشت پھینکا گیا۔ نوگام سرینگر میں اسی طرح 600 کلو گرام سڑا ہوا گوشت پھینکا دیا گیا تھا۔

ایسے میں گزشتہ 5 روز کے دوران متعلقہ محکمہ نے سرینگر کے صفاکدل اور پامپورہ سے سڑے ہوئے گوشت سے بنے 2500 کباب ضبط کئے جن کو بنانے میں مصنوعی رنگ کا استعمال کیا گیا تھا۔اس کے علاوہ 150 کلو گشتابے بھی ضبط کئے گئے۔ ایسے میں پکے ہوئے گوشت کے نمونوں کو اٹھاکر ان کی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔

محکمہ فوڈ سیفٹی کے افسران کا کہنا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والوں کو بے نقاب کئے بغیر محکمہ خاموش نہیں بیٹھےگا۔بڑے پیمانے پر در آمد کئے جارہے سڑے ہوئے گوشت کو آج کیوں بغیر جانچ یا چیکنگ کے کاروبار کرنے کی اجازت دینے سے وادی کشمیر میں سنسنی پھیل گئی ہے۔

تلف شدہ گوشت پھنکا گیا
تلف شدہ گوشت پھنکا گیا (ETV BHARAT)


اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی ہلال احمد کہتے ہیں زکورہ میں سڑا ہوا گوشت ملنے کے بعد محکمے نے اپنی کارروائی میں تیزی لائی ہے۔انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ماہ قبل پروسسڈ فوڈ اور دیگر غذائی اجناس کی اشیاء کا کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک جانکاری پروگرام کا بھی انعقاد عمل میں لایا لیکن تربیتی پروگرام ختم ہونے کے ایک ماہ بعد ہم نے ان کا جائزہ لینے کے لئے خصوصی مہم شروع کی گئی جس دوران ہمیں سرینگر میں 1200 کلو گرام سڑا ہوا گوشت ملا۔

انہوں نے کہا کہ اس سڑے ہوئے گوشت پر کسی کی نہ تو مہر، لیبل اور نہ ہی دیگر قسم کا کوئی نشان پایا گیا۔انہوں نے کہا اب جب محکمے نے اپنی کارروآئی میں سرعت لائی تو ہر ضلع میں سڑے ہوئے گوشت کے انبار مل رہے ہیں جو لوگ کارروائی سے بچنے کے لیے اب سڑکوں اور ندی نالوں میں پھینک رہے ہیں۔

تلف شدہ گوشت سے بنائے گئے کباب
تلف شدہ گوشت سے بنائے گئے کباب (ETV BHARAT)




ادھر کشمیر میں گلے سڑے گوشت کو استمعال میں لانے پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جارہا ہے اور لوگ غیر محفوظ اور ناقابل استعمال گوشت کے کاروبار کرنے کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کررہے ہیں۔

کشمیر میں منجمد گوشت کی بڑھتی ہوئی درآمد پر اربن پولٹری ڈیلرز ایسوسی ایشن کشمیر کے صدر پرویز احمد وانی نے سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ رجحان عوامی صحت، حلال کے معیار اور مقامی پولٹری معیشت کے لیے سنگین خطرہ بن رہا ہے۔

کباب
کباب (ETV BHARAT)



انہوں نے کہا کہ کشمیر میں 85 فیصد پولٹری مقامی سطح پر پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ صرف 10 سے 15 فیصد زندہ مرغی باہر سے آتے ہے۔ ان کے مطابق بڑے پیمانے پر منجمد گوشت کی درآمد نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ یہ اس شعبہ سے وابستہ ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔

انہوں نے خبردار کیا کہ منجمد( فروزن) چکن، مٹن اور مچھلی، جنہیں طویل فاصلے تک اسٹور اور ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، صحت کے لیے خطرناک ہیں۔"اگر آپ برائلر مرغی کو صرف دو گھنٹے کے لیے ایک تھیلے میں رکھیں تو وہ سڑنے لگتے ہے، اب تصور کریں کہ وہ سینکڑوں کلومیٹر سفر کرے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟

پرویز احمد وانی نے کہا کہ ایسے گوشت کے استعمال اور وادی میں صحت کے مسائل میں اضافے کے درمیان براہ راست تعلق ہے "اسپتال بھرے ہوئے ہیں۔"انہوں نے کہا کہ باہر سے آنے والا زیادہ تر منجمند گوشت مشینوں سے ذبح کیا جاتا ہے اور اکثر گندے ڈرموں میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔

جموں و کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے فتوی جاری کیا ہے کہ حرام گوشت کا استعمال یا ممنوعہ اشیاء کی فروخت سے روزی کمانے کو اسلام میں سختی سے ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔انہوں نے کہا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو چیزیں شرعی طور پر ممنوع قرار دی گئی ہیں ان کا استمعال نہ صرف فرد کی روحانی حالت کو متاثر کرتا ہے بلکہ معاشرے میں اخلاقی بگاڑ کا سبب بھی بنتا ہے۔مفتی اعظم مفتی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنی خوراک اور روزی کے ذرائع کو شرعی اصولوں کے مطابق رکھیں اور ایسے عناصر سے دور رہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف کام کررہے ہیں ۔


کشمیر میں اس صورتحال کے بیچ مٹن اور چکن کے گوشت کی درآمد کے مسئلے نے یہاں عوامی حلقوں میں بحث چھیڑ دی ہے۔ ایسے میں اب یہ پالیسی سازوں، نگران اداروں اور خاص کر حکومت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوامی خدشات کو دور کریں ۔ادھر آج کشمیر کی بیشتر مساجد میں جمعہ پر مٹن ،چکن اور دیگر غذائی اجناس کے حلال اور حرام پر علماء دین نے واعظ وتبلیغ کی ہے

کیا کشمیر سڑے ہوئے گوشت کی منڈی ہے (ETV BHARAT)

سرینگر (پرویز الدین): سرینگر کے زکورہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں گزشتہ ہفتے ایک چھاپہ مار کارروائی کے دوران محکمہ فوڈ سیفٹی کے جانب سے ایک نجی فرم سے 1200 کوئنٹل سڑا ہوا گوشت ضبط کئے جانے کے بعد جنوبی کشمیر کے پلوامہ سے 400 کلو گرام سڑا ہواگوشت ،سرینگر کے مضافاتی علاقے لسجن ،نوگام اور پامپورہ کے علاوہ ضلع گاندربل میں بھی کئی کوئنٹل سڑا ہوا گوشت، کباب اور گشتابے برآمد ہوئےہیں ۔

تلف شدہ گوشت سے بنائے گئے کباب
تلف شدہ گوشت سے بنائے گئے کباب (ETV BHARAT)


وادی کشمیر میں ابھرتی ہوئی اس نئی صورتحال سے عوامی حلقوں میں سنسی اور محکمہ فوڈ سیفٹی کی نیند حرام ہوگئی ہیں لیکن اس سے اہم بات یہ کہ سڑا ہوا گوشت فروخت کرنے والوں کا ابھی تک اتہ پتہ نہیں چل سکا ہے۔مزکورہ واقعہ کے بعد سرینگر، پلوامہ اور گاندربل میں کئی مقامات پر اس کاروبار سے وابستہ افراد نے کئی کوئنٹل سڑا ہوا گوشت از خود کھلے کھیتوں، جہلم یا کسی نالے کے کنارے پھینک دیا ہے۔
فوڈ سیفٹی ٹیمیں سرینگر سمیت پلوامہ اور گاندربل میں انہتائی متحرک ہوگئی ہیں ۔اس کی وجہ سے سرینگر کے لسجن میں ایک نالے میں تقریباً 800 کلو گرام غیر معیاری گوشت پھینکا گیا۔ نوگام سرینگر میں اسی طرح 600 کلو گرام سڑا ہوا گوشت پھینکا دیا گیا تھا۔

ایسے میں گزشتہ 5 روز کے دوران متعلقہ محکمہ نے سرینگر کے صفاکدل اور پامپورہ سے سڑے ہوئے گوشت سے بنے 2500 کباب ضبط کئے جن کو بنانے میں مصنوعی رنگ کا استعمال کیا گیا تھا۔اس کے علاوہ 150 کلو گشتابے بھی ضبط کئے گئے۔ ایسے میں پکے ہوئے گوشت کے نمونوں کو اٹھاکر ان کی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔

محکمہ فوڈ سیفٹی کے افسران کا کہنا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والوں کو بے نقاب کئے بغیر محکمہ خاموش نہیں بیٹھےگا۔بڑے پیمانے پر در آمد کئے جارہے سڑے ہوئے گوشت کو آج کیوں بغیر جانچ یا چیکنگ کے کاروبار کرنے کی اجازت دینے سے وادی کشمیر میں سنسنی پھیل گئی ہے۔

تلف شدہ گوشت پھنکا گیا
تلف شدہ گوشت پھنکا گیا (ETV BHARAT)


اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی ہلال احمد کہتے ہیں زکورہ میں سڑا ہوا گوشت ملنے کے بعد محکمے نے اپنی کارروائی میں تیزی لائی ہے۔انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ماہ قبل پروسسڈ فوڈ اور دیگر غذائی اجناس کی اشیاء کا کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک جانکاری پروگرام کا بھی انعقاد عمل میں لایا لیکن تربیتی پروگرام ختم ہونے کے ایک ماہ بعد ہم نے ان کا جائزہ لینے کے لئے خصوصی مہم شروع کی گئی جس دوران ہمیں سرینگر میں 1200 کلو گرام سڑا ہوا گوشت ملا۔

انہوں نے کہا کہ اس سڑے ہوئے گوشت پر کسی کی نہ تو مہر، لیبل اور نہ ہی دیگر قسم کا کوئی نشان پایا گیا۔انہوں نے کہا اب جب محکمے نے اپنی کارروآئی میں سرعت لائی تو ہر ضلع میں سڑے ہوئے گوشت کے انبار مل رہے ہیں جو لوگ کارروائی سے بچنے کے لیے اب سڑکوں اور ندی نالوں میں پھینک رہے ہیں۔

تلف شدہ گوشت سے بنائے گئے کباب
تلف شدہ گوشت سے بنائے گئے کباب (ETV BHARAT)




ادھر کشمیر میں گلے سڑے گوشت کو استمعال میں لانے پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جارہا ہے اور لوگ غیر محفوظ اور ناقابل استعمال گوشت کے کاروبار کرنے کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کررہے ہیں۔

کشمیر میں منجمد گوشت کی بڑھتی ہوئی درآمد پر اربن پولٹری ڈیلرز ایسوسی ایشن کشمیر کے صدر پرویز احمد وانی نے سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ رجحان عوامی صحت، حلال کے معیار اور مقامی پولٹری معیشت کے لیے سنگین خطرہ بن رہا ہے۔

کباب
کباب (ETV BHARAT)



انہوں نے کہا کہ کشمیر میں 85 فیصد پولٹری مقامی سطح پر پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ صرف 10 سے 15 فیصد زندہ مرغی باہر سے آتے ہے۔ ان کے مطابق بڑے پیمانے پر منجمد گوشت کی درآمد نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ یہ اس شعبہ سے وابستہ ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔

انہوں نے خبردار کیا کہ منجمد( فروزن) چکن، مٹن اور مچھلی، جنہیں طویل فاصلے تک اسٹور اور ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، صحت کے لیے خطرناک ہیں۔"اگر آپ برائلر مرغی کو صرف دو گھنٹے کے لیے ایک تھیلے میں رکھیں تو وہ سڑنے لگتے ہے، اب تصور کریں کہ وہ سینکڑوں کلومیٹر سفر کرے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟

پرویز احمد وانی نے کہا کہ ایسے گوشت کے استعمال اور وادی میں صحت کے مسائل میں اضافے کے درمیان براہ راست تعلق ہے "اسپتال بھرے ہوئے ہیں۔"انہوں نے کہا کہ باہر سے آنے والا زیادہ تر منجمند گوشت مشینوں سے ذبح کیا جاتا ہے اور اکثر گندے ڈرموں میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔

جموں و کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے فتوی جاری کیا ہے کہ حرام گوشت کا استعمال یا ممنوعہ اشیاء کی فروخت سے روزی کمانے کو اسلام میں سختی سے ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔انہوں نے کہا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو چیزیں شرعی طور پر ممنوع قرار دی گئی ہیں ان کا استمعال نہ صرف فرد کی روحانی حالت کو متاثر کرتا ہے بلکہ معاشرے میں اخلاقی بگاڑ کا سبب بھی بنتا ہے۔مفتی اعظم مفتی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنی خوراک اور روزی کے ذرائع کو شرعی اصولوں کے مطابق رکھیں اور ایسے عناصر سے دور رہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف کام کررہے ہیں ۔


کشمیر میں اس صورتحال کے بیچ مٹن اور چکن کے گوشت کی درآمد کے مسئلے نے یہاں عوامی حلقوں میں بحث چھیڑ دی ہے۔ ایسے میں اب یہ پالیسی سازوں، نگران اداروں اور خاص کر حکومت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوامی خدشات کو دور کریں ۔ادھر آج کشمیر کی بیشتر مساجد میں جمعہ پر مٹن ،چکن اور دیگر غذائی اجناس کے حلال اور حرام پر علماء دین نے واعظ وتبلیغ کی ہے

For All Latest Updates

TAGGED:

IS KASHMIR ROTTEN MEAT MARKETKASHMIR MEAT MARKETROTTEN MEATتلف شدہ گوشت کی سپلائیROTTEN MEAT SUPPLY

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.