کیا کشمیر سڑے ہوئے گوشت کی منڈی ہے

سرینگر (پرویز الدین): سرینگر کے زکورہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں گزشتہ ہفتے ایک چھاپہ مار کارروائی کے دوران محکمہ فوڈ سیفٹی کے جانب سے ایک نجی فرم سے 1200 کوئنٹل سڑا ہوا گوشت ضبط کئے جانے کے بعد جنوبی کشمیر کے پلوامہ سے 400 کلو گرام سڑا ہواگوشت ،سرینگر کے مضافاتی علاقے لسجن ،نوگام اور پامپورہ کے علاوہ ضلع گاندربل میں بھی کئی کوئنٹل سڑا ہوا گوشت، کباب اور گشتابے برآمد ہوئےہیں ۔
وادی کشمیر میں ابھرتی ہوئی اس نئی صورتحال سے عوامی حلقوں میں سنسی اور محکمہ فوڈ سیفٹی کی نیند حرام ہوگئی ہیں لیکن اس سے اہم بات یہ کہ سڑا ہوا گوشت فروخت کرنے والوں کا ابھی تک اتہ پتہ نہیں چل سکا ہے۔مزکورہ واقعہ کے بعد سرینگر، پلوامہ اور گاندربل میں کئی مقامات پر اس کاروبار سے وابستہ افراد نے کئی کوئنٹل سڑا ہوا گوشت از خود کھلے کھیتوں، جہلم یا کسی نالے کے کنارے پھینک دیا ہے۔
فوڈ سیفٹی ٹیمیں سرینگر سمیت پلوامہ اور گاندربل میں انہتائی متحرک ہوگئی ہیں ۔اس کی وجہ سے سرینگر کے لسجن میں ایک نالے میں تقریباً 800 کلو گرام غیر معیاری گوشت پھینکا گیا۔ نوگام سرینگر میں اسی طرح 600 کلو گرام سڑا ہوا گوشت پھینکا دیا گیا تھا۔
ایسے میں گزشتہ 5 روز کے دوران متعلقہ محکمہ نے سرینگر کے صفاکدل اور پامپورہ سے سڑے ہوئے گوشت سے بنے 2500 کباب ضبط کئے جن کو بنانے میں مصنوعی رنگ کا استعمال کیا گیا تھا۔اس کے علاوہ 150 کلو گشتابے بھی ضبط کئے گئے۔ ایسے میں پکے ہوئے گوشت کے نمونوں کو اٹھاکر ان کی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔
محکمہ فوڈ سیفٹی کے افسران کا کہنا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والوں کو بے نقاب کئے بغیر محکمہ خاموش نہیں بیٹھےگا۔بڑے پیمانے پر در آمد کئے جارہے سڑے ہوئے گوشت کو آج کیوں بغیر جانچ یا چیکنگ کے کاروبار کرنے کی اجازت دینے سے وادی کشمیر میں سنسنی پھیل گئی ہے۔
اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی ہلال احمد کہتے ہیں زکورہ میں سڑا ہوا گوشت ملنے کے بعد محکمے نے اپنی کارروائی میں تیزی لائی ہے۔انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ماہ قبل پروسسڈ فوڈ اور دیگر غذائی اجناس کی اشیاء کا کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک جانکاری پروگرام کا بھی انعقاد عمل میں لایا لیکن تربیتی پروگرام ختم ہونے کے ایک ماہ بعد ہم نے ان کا جائزہ لینے کے لئے خصوصی مہم شروع کی گئی جس دوران ہمیں سرینگر میں 1200 کلو گرام سڑا ہوا گوشت ملا۔
انہوں نے کہا کہ اس سڑے ہوئے گوشت پر کسی کی نہ تو مہر، لیبل اور نہ ہی دیگر قسم کا کوئی نشان پایا گیا۔انہوں نے کہا اب جب محکمے نے اپنی کارروآئی میں سرعت لائی تو ہر ضلع میں سڑے ہوئے گوشت کے انبار مل رہے ہیں جو لوگ کارروائی سے بچنے کے لیے اب سڑکوں اور ندی نالوں میں پھینک رہے ہیں۔
ادھر کشمیر میں گلے سڑے گوشت کو استمعال میں لانے پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جارہا ہے اور لوگ غیر محفوظ اور ناقابل استعمال گوشت کے کاروبار کرنے کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کررہے ہیں۔
کشمیر میں منجمد گوشت کی بڑھتی ہوئی درآمد پر اربن پولٹری ڈیلرز ایسوسی ایشن کشمیر کے صدر پرویز احمد وانی نے سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ رجحان عوامی صحت، حلال کے معیار اور مقامی پولٹری معیشت کے لیے سنگین خطرہ بن رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ کشمیر میں 85 فیصد پولٹری مقامی سطح پر پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ صرف 10 سے 15 فیصد زندہ مرغی باہر سے آتے ہے۔ ان کے مطابق بڑے پیمانے پر منجمد گوشت کی درآمد نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ یہ اس شعبہ سے وابستہ ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ منجمد( فروزن) چکن، مٹن اور مچھلی، جنہیں طویل فاصلے تک اسٹور اور ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، صحت کے لیے خطرناک ہیں۔"اگر آپ برائلر مرغی کو صرف دو گھنٹے کے لیے ایک تھیلے میں رکھیں تو وہ سڑنے لگتے ہے، اب تصور کریں کہ وہ سینکڑوں کلومیٹر سفر کرے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟
پرویز احمد وانی نے کہا کہ ایسے گوشت کے استعمال اور وادی میں صحت کے مسائل میں اضافے کے درمیان براہ راست تعلق ہے "اسپتال بھرے ہوئے ہیں۔"انہوں نے کہا کہ باہر سے آنے والا زیادہ تر منجمند گوشت مشینوں سے ذبح کیا جاتا ہے اور اکثر گندے ڈرموں میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔
جموں و کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے فتوی جاری کیا ہے کہ حرام گوشت کا استعمال یا ممنوعہ اشیاء کی فروخت سے روزی کمانے کو اسلام میں سختی سے ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔انہوں نے کہا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو چیزیں شرعی طور پر ممنوع قرار دی گئی ہیں ان کا استمعال نہ صرف فرد کی روحانی حالت کو متاثر کرتا ہے بلکہ معاشرے میں اخلاقی بگاڑ کا سبب بھی بنتا ہے۔مفتی اعظم مفتی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنی خوراک اور روزی کے ذرائع کو شرعی اصولوں کے مطابق رکھیں اور ایسے عناصر سے دور رہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف کام کررہے ہیں ۔
کشمیر میں اس صورتحال کے بیچ مٹن اور چکن کے گوشت کی درآمد کے مسئلے نے یہاں عوامی حلقوں میں بحث چھیڑ دی ہے۔ ایسے میں اب یہ پالیسی سازوں، نگران اداروں اور خاص کر حکومت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوامی خدشات کو دور کریں ۔ادھر آج کشمیر کی بیشتر مساجد میں جمعہ پر مٹن ،چکن اور دیگر غذائی اجناس کے حلال اور حرام پر علماء دین نے واعظ وتبلیغ کی ہے