اسلامک یونیورسٹی میں پاییدار مستقبل میں نقشہ سازی کو لیکر انٹرنیشنل سیمنار کا اہتمام
'جموں وکشمیر میں زراعت کے شعبے میں خودکفیل بنانے کے لیے اعلی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جارہا ہے'
Published : October 8, 2025 at 8:40 PM IST
ترال، جموں کشمیر(شبیر بھٹ): اسلامک یونیورسٹی آف ساینس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں آج سے دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس زیر عنوان پاہیدار مناظر کے مستقبل کی نقشہ سازی منعقد ہوئی۔ اس موقع پر وزیر زراعت و پنچایتی راج جاوید احمد ڈار بطور خصوصی مہمان شامل ہوے جبکہ وائس چانسلر سینٹرل یونیورسٹی پروفیسر اے رویندر ناتھ بطورِ مہمان زی وقار شامل تھے۔
اس موقع پر اسلامک یونیورسٹی کے وایس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو کے علاوہ مختلف ملکوں کو سکالرس اور ڈیلی گیٹس شامل رہے۔ اپنے خطاب میں وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے بتایا کہ یہ دور روزہ کانفرنس انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ پوری دنیا میں قدرتی آفات سے بچاو کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی ضرورت بن گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جموں وکشمیر میں زراعت کے شعبے میں خودکفیل بنانے کے لیے اعلی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جارہا ہے اور اس بارے میں ساینسی تیکنالوجی کا استعمال کیا جارہا ہے۔
جاوید احمد ڈار، نے عالمی اہمیت کی اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے یونیورسٹی کی تعریف کی اور ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے سائنس اور معاشرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ یہ کانفرنس یہ ظاہر کرتی ہے کہ اکیڈمیا صنعت، اور معاشرہ ماحول کے تحفظ اور پائیدار ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح تعاون کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جدت طرازی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو فروغ دینے میں آئی یو ایس ٹی کے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا دو روزہ اس کانفرنس میں ٹیکنکل سیشنز کا اہتمام کیا جائے گا اور موضوع کی مناسبت سے مباحثوں کااہتمام کیا جاے گا۔