کشمیر میں جسمانی اعضاء عطیہ کرنے کا رجحان نا کے برابر

سرینگر (پرویز الدین) : جسمانی اعضاء کے عطیہ کا عالمی دن ہر سال 13 اگست کو منایا جاتا ہے اور آج کے دن لوگوں کو اعضاء عطیہ کرنے سے متعلق جانکاری اور ترغیب دی جاتی ہے جبکہ اعضاء عطیہ کرنے کی اہمیت اور فوائد کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔
اسٹیٹ آرگن اینڈ ٹشو ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن (سوٹو) کے اعداد و شمار کے مطابق جموں وکشمیر میں اب تک ایک ہزار سے زائد لوگوں کے اعضاء ٹرانسپلانٹ کئے گئے ہیں۔ جن میں735 افراد کے گردے اور 332 افراد کے کارنیا ٹرانسپلانٹ کئے گئے ہیں۔ ان میں سکمز صورہ میں698 ،جی ایم سی جموں میں 29 اور جی ایم سی سرینگر میں 8 مریضوں کے گردوں کی پیوندکاری عمل میں لائی گئی ہے۔
سال 2019 میں سوٹو کے وجود میں آنے کے بعد 332 افراد کے آنکھوں کے کارنیا کو تبدیل کیا گیا ہے۔ جن میں جی ایم سی جموں میں 80 جبکہ جی ایم سی سرینگر میں252 مریضوں کی آنکھوں کے کارنیا کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جموں کے نجی اسپتالوں میں بھی اعضاء کی پیوندکاری ہوتی ہے۔
ماہرین کے مطابق بھارت میں ہر سال ایک لاکھ 50 ہزار لوگوں کو پیوندکاری کے لیے گردے درکار ہوتے ہیں لیکن ان میں خالص 3 ہزار مریضوں کی پیوندکاری ہو پاتی ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ لوگ نہ تو زندہ اور نہ ہی مرنے کے بعد گردے عطیہ کرتے ہیں۔
نیفرولوجسٹ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر مریضوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ صورتحال سنگین ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مردہ شخص کے اعضاء عطیہ کرنے سے 7 مریضوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔
ڈاکٹروں اور ٹرانسپلانٹ ماہرین نے اعضاء کے عطیہ دہندگان کی کمی کی بہت سی وجوہات کی نشاندہی کی ہے۔ جن میں اعضاء کے عطیہ کے بارے میں آگاہی کا فقدان، اس سے متعلق غلط فہمیاں اور بنیادی ڈھانچے کے مسائل شامل ہیں۔
یورولوجسٹ ڈاکٹر سید سجاد کہتے ہیں کہ گردے خراب ہونا اب عام سی بات بن گئی ہے اور اس کی اہم وجوہات میں شوگر، بلڈ پریشر اور از خود ادویات کا بڑھتا استعمال ہے۔ ایسے میں صورتحال کافی پریشان کن ہے کیونکہ لوگ اپنے اعضاء عطیہ نہیں کرتے ہیں۔ اس صورتحال کے بیچ ڈائلسیز سینٹروں میں گردوں کی بیماری میں مبتلا مریضوں کی کافی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے۔
بھارت میں اعضاء کی پیوند کاری بنیادی طور پر ان عطیہ دہندگان کے ذریعے ہو پاتی ہے جو اپنی زندگی میں کسی کے لیے ایسا عطیہ کرتے ہیں یا اعضاء عطیہ کرنے پر راضی ہوتے ہیں عموما اس کی مثال گردے کا عطیہ کرنے کے وقت دیکھنے کو ملتی ہے جب ایک شخص اپنی زندگی میں ہی کسی کو گردے عطیہ کرتا ہے۔
ادھر، اعضاء عطیہ کرنے کے لیے عالمی دن پر آج ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر میں بھی اعضاء کے عطیہ سے متعلق مختلف آگاہی پروگرامز اور تقریبات کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ وہیں مختلف مقامات پر سیمینار اور مذاکرے بھی منعقد کیے گئے۔ ایسے میں اس دن کی تشہیر کے لیے نہ صرف امیتابھ بچن بلکہ بالی ووڈ کی کئی مشہور شخصیات نے اپنے اعضاء عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
