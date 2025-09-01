ETV Bharat / jammu-and-kashmir

دراندازی کی کوشش ناکام، پونچھ کے بالاکوٹ علاقے میں فوج اور دہشت گردوں کے بیچ فائرنگ کا تبادلہ - INFILTRATION BID FOILED

فوج اور دہشت گردوں کے بیچ فائرنگ اس وقت شروع ہوئی جب جوانوں نے ایل او سی پر مشکوک حرکات وسکنات کا مشاہدہ کیا۔

پونچھ میں دراندازی کی کوشش ناکام
پونچھ میں دراندازی کی کوشش ناکام (File Photo : ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 1, 2025 at 12:25 PM IST

جموں (محمد اشرف گنائی): فوج کی وائٹ نائٹ کورپس (16 کور) نے پیر کی صبح تقریباً 5:30 بجے جموں و کشمیر کے پونچھ میں لائن آف کنٹرول (LoC) پر دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ پونچ کے مینڈھر سكٹر، بالاکوٹ میں تعینات فوجی اہلکاروں نے مشکوک حرکات و سکنات کا مشاہدہ کیا اور فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے مشتبہ افراد پر جوابی فائرنگ کی اور بلا تاخیر علاقے کو محاصرے میں لے لیا۔

فوجی حکام نے بتایا کہ یہ واقعہ پاکستان زیرِ انتظام کشمیر (PoJK) سے دہشت گردوں کی جانب سے سرحد پار کرنے کی کوشش کے دوران پیش آیا اور اس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ابتدائی رپورٹس میں کسی بھی جانب جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔

فوج اور نیم فوجی دستوں نے علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو بروقت دور کیا جا سکے۔ وائٹ نائٹ کورپس نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل (ایکس پر) پر پوسٹ میں بیان کیا کہ فوجیوں کو دوبارہ تعینات کر کے علاقے پر 'فل پروف' کنٹرول قائم کر دیا گیا ہے اور تمام دستیاب وسائل استعمال میں لائے گئے ہیں۔


یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وفاقی وزیر داخلہ، امت شاہ، گذشتہ ماہ شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث پیدا شدہ ہلاکتوں اور تباہی کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے جموں کا دورہ کر رہے ہیں۔

