جموں (محمد اشرف گنائی): فوج کی وائٹ نائٹ کورپس (16 کور) نے پیر کی صبح تقریباً 5:30 بجے جموں و کشمیر کے پونچھ میں لائن آف کنٹرول (LoC) پر دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ پونچ کے مینڈھر سكٹر، بالاکوٹ میں تعینات فوجی اہلکاروں نے مشکوک حرکات و سکنات کا مشاہدہ کیا اور فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے مشتبہ افراد پر جوابی فائرنگ کی اور بلا تاخیر علاقے کو محاصرے میں لے لیا۔
فوجی حکام نے بتایا کہ یہ واقعہ پاکستان زیرِ انتظام کشمیر (PoJK) سے دہشت گردوں کی جانب سے سرحد پار کرنے کی کوشش کے دوران پیش آیا اور اس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ابتدائی رپورٹس میں کسی بھی جانب جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔
#WhiteKnightCorps | #Infiltration Bid Foiled | Balakot, #Poonch— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) September 1, 2025
At about 0530h today, troops of #WhiteKnightCorps in general area of Balakot detected suspicious movement near #LoC. Fire was immediately opened by alert troops preventing the infiltration attempt.
Own troops have…
فوج اور نیم فوجی دستوں نے علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو بروقت دور کیا جا سکے۔ وائٹ نائٹ کورپس نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل (ایکس پر) پر پوسٹ میں بیان کیا کہ فوجیوں کو دوبارہ تعینات کر کے علاقے پر 'فل پروف' کنٹرول قائم کر دیا گیا ہے اور تمام دستیاب وسائل استعمال میں لائے گئے ہیں۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وفاقی وزیر داخلہ، امت شاہ، گذشتہ ماہ شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث پیدا شدہ ہلاکتوں اور تباہی کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے جموں کا دورہ کر رہے ہیں۔
مزید پڑھیں: شمالی کشمیر کے گریز میں دراندازی مخالف آپریشن، دو دہشت گرد ہلاک، فوج کا دعویٰ
پونچھ انکاؤنٹر میں دو عسکریت پسند ہلاک، دراندازی کی کوشش کے بعد شروع ہوا تصادم