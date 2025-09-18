ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ترال میں وادی سطح کا والی بال ٹورنامنٹ منعقد

ضلع پلوامہ کے ترال میں فوج نےوالی بال ٹورنمنٹ کا اہتمام کیا تاکہ نوجوانوں کی توجہ کھیل کی جانب مبزول کرائی جائے۔

تارل وادی کے والی بال شایقین کے لیے فوج نے ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا
تارل وادی کے والی بال شایقین کے لیے فوج نے ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 18, 2025 at 3:42 PM IST

1 Min Read
ترال (شبیر بھٹ): وادی میں کھیل کو فروغ دینے کے لئے مختلف ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے وادی بھر میں کھیل کود کے مقابلے منعقد کرکے انہیں اپنی صلاحتیوں کا لوہا منوانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیاجا رہا ہے۔ اسی طرح کے ایک قدم کے طور پر فوج کی بیالیس آر آر نے جمعرات کو جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں وادی سطح کا ایک والی بال ٹورنامنٹ منعقد کیا۔ یہ ٹورنامنٹ بجونی ترال کے سپورٹس گروانڈ میں کھیلا جارہا ہے۔

ترال میں وادی سطح کا والی بال ٹورنامنٹ منعقد (ETV Bharat)

افتتاحی تقریب پر فوج کی بیالیس آر آر کے سی او میتھیو، فوج کے دیگر آفسران اور معزز شہریوں کے علاوہ شائقین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ ٹورنامنٹ میں وادی کے مختلف اضلاع سے 22 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں جس میں ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم کو اکتیس ہزار روپے (31000) اور ہارنے والی ٹیم کو گیارہ ہزار روپے (11000) بطورِ انعام دیا جائے گا۔

ٹورنامنٹ 21 ستمبر تک جاری رہے گا۔ اس ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا اور انہیں منشیات و دیگر سماجی برائیوں سے دور رکھنا ہے۔ والی بال ٹورنامنٹ میں شامل ہونے والے ایک کھلاڑی ماجد نے بتایا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ وقت کی ضرورت ہے اور اسے نوجوانوں کی صلاحیت سازی کی جا سکتی ہے۔

