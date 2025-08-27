جموں (اشرف گنائی ): بھارتی فوج نے مادھو پور ہیڈ ورکس کے قریب پھنسے ہوئے سی آر پی ایف اہلکاروں اور شہریوں کو بچا لیا۔ مشکل حالات کے باوجود آج صبح 6 بجے آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹروں کو ریسکیو کے لیے روانہ کیا گیا۔ پھنسے ہوئے ہر شخص کو کامیابی سے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔جس عمارت میں وہ قیام پزیر تھے وہ خالی کرائے جانے کے فوراً بعد عمارت منہدم ہو گئی۔
جموں اور سامبا اضلاع میں کئی سیلابی ندیوں کے کناروں اور نشیبی علاقوں سے سینکڑوں لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ بھارتی فوج، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف اور مقامی انتظامیہ نے متاثرین کی کال کا جواب دینے اور ریسکیو کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ رائزنگ اسٹار کور کے دستوں نے املی اور ند (سامبا)، کچلے اور سوجن پور (پٹھانکوٹ)، مکورا پٹن، عدالت گڑھ اور گرداس پور میں سیلاب سے متاثرہ دیہاتیوں کو بچایا۔ آر ایس پورہ میں مسلسل بارش کی وجہ سے اندرا نگر کے بلول نالہ میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی۔
مزید پڑھیں: جموں و کشمیر میں شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ، تیس افراد ہلاک، وشنو دیوی یاترا معطل، تعلیمی ادارے بند
ریسکیو کے لیے کنٹرول روم قائم کیا گیا
دریائے توی، دریائے چناب، دریائے بسنتر اور دریائے راوی خطرے کی سطح سے اوپر بہہ رہے ہیں۔ جس کے لئے"ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ جموں، سانبہ، کٹھوعہ اور ادھم پور میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پانی کم ہونے کے بعد املاک کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگایا جائے گا"۔محکمے کی جانب سے بارش بدھ کے روز بھی جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں مسلسل بارشوں کے سبب معمولات زندگی درہم برہم ہوگئے ہیں۔ پہاڑوں سے میدانی علاقوں تک پانی جمع ہونے، پلوں کو نقصان پہنچنے اور لینڈ سلائیڈنگ نے سڑکوں پر ٹریفک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ریاست کے کئی علاقوں میں مسلسل تیسرے دن موسلادھار بارش نے شدید تباہی مچائی ہے۔صورتحال کے پیش نظر وشنو دیوی یاترا کو روک دیا گیا ہے جب کہ ریاست بھر میں مواصلات، ٹرانسپورٹ اور تعلیمی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔