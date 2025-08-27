ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بھارتی فوج نے سیلاب میں پھنسے ہوئے سی آر پی ایف اہلکاروں اور شہریوں کو بچایا - INDIAN ARMY

بھارتی فوج نے جموں میں سیلاب متاثرین کو غیر محفوظ جگہ سےنکال کر محفوظ مقامات پرمنتقل کیا۔

بھارتی فوج نے سیلاب میں پھنسے ہوئے سی آر پی ایف اہلکاروں اور شہریوں کو بچا لیا
بھارتی فوج نے سیلاب میں پھنسے ہوئے سی آر پی ایف اہلکاروں اور شہریوں کو بچا لیا (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 27, 2025 at 2:14 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read

جموں (اشرف گنائی ): بھارتی فوج نے مادھو پور ہیڈ ورکس کے قریب پھنسے ہوئے سی آر پی ایف اہلکاروں اور شہریوں کو بچا لیا۔ مشکل حالات کے باوجود آج صبح 6 بجے آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹروں کو ریسکیو کے لیے روانہ کیا گیا۔ پھنسے ہوئے ہر شخص کو کامیابی سے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔جس عمارت میں وہ قیام پزیر تھے وہ خالی کرائے جانے کے فوراً بعد عمارت منہدم ہو گئی۔

بھارتی فوج نے سیلاب میں پھنسے ہوئے سی آر پی ایف اہلکاروں اور شہریوں کو بچایا (ETV BHARAT)

جموں اور سامبا اضلاع میں کئی سیلابی ندیوں کے کناروں اور نشیبی علاقوں سے سینکڑوں لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ بھارتی فوج، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف اور مقامی انتظامیہ نے متاثرین کی کال کا جواب دینے اور ریسکیو کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا ہے۔

حکام نے بتایا کہ رائزنگ اسٹار کور کے دستوں نے املی اور ند (سامبا)، کچلے اور سوجن پور (پٹھانکوٹ)، مکورا پٹن، عدالت گڑھ اور گرداس پور میں سیلاب سے متاثرہ دیہاتیوں کو بچایا۔ آر ایس پورہ میں مسلسل بارش کی وجہ سے اندرا نگر کے بلول نالہ میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی۔

مزید پڑھیں: جموں و کشمیر میں شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ، تیس افراد ہلاک، وشنو دیوی یاترا معطل، تعلیمی ادارے بند

ریسکیو کے لیے کنٹرول روم قائم کیا گیا

دریائے توی، دریائے چناب، دریائے بسنتر اور دریائے راوی خطرے کی سطح سے اوپر بہہ رہے ہیں۔ جس کے لئے"ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ جموں، سانبہ، کٹھوعہ اور ادھم پور میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پانی کم ہونے کے بعد املاک کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگایا جائے گا"۔محکمے کی جانب سے بارش بدھ کے روز بھی جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔

واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں مسلسل بارشوں کے سبب معمولات زندگی درہم برہم ہوگئے ہیں۔ پہاڑوں سے میدانی علاقوں تک پانی جمع ہونے، پلوں کو نقصان پہنچنے اور لینڈ سلائیڈنگ نے سڑکوں پر ٹریفک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ریاست کے کئی علاقوں میں مسلسل تیسرے دن موسلادھار بارش نے شدید تباہی مچائی ہے۔صورتحال کے پیش نظر وشنو دیوی یاترا کو روک دیا گیا ہے جب کہ ریاست بھر میں مواصلات، ٹرانسپورٹ اور تعلیمی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔

جموں (اشرف گنائی ): بھارتی فوج نے مادھو پور ہیڈ ورکس کے قریب پھنسے ہوئے سی آر پی ایف اہلکاروں اور شہریوں کو بچا لیا۔ مشکل حالات کے باوجود آج صبح 6 بجے آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹروں کو ریسکیو کے لیے روانہ کیا گیا۔ پھنسے ہوئے ہر شخص کو کامیابی سے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔جس عمارت میں وہ قیام پزیر تھے وہ خالی کرائے جانے کے فوراً بعد عمارت منہدم ہو گئی۔

بھارتی فوج نے سیلاب میں پھنسے ہوئے سی آر پی ایف اہلکاروں اور شہریوں کو بچایا (ETV BHARAT)

جموں اور سامبا اضلاع میں کئی سیلابی ندیوں کے کناروں اور نشیبی علاقوں سے سینکڑوں لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ بھارتی فوج، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف اور مقامی انتظامیہ نے متاثرین کی کال کا جواب دینے اور ریسکیو کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا ہے۔

حکام نے بتایا کہ رائزنگ اسٹار کور کے دستوں نے املی اور ند (سامبا)، کچلے اور سوجن پور (پٹھانکوٹ)، مکورا پٹن، عدالت گڑھ اور گرداس پور میں سیلاب سے متاثرہ دیہاتیوں کو بچایا۔ آر ایس پورہ میں مسلسل بارش کی وجہ سے اندرا نگر کے بلول نالہ میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی۔

مزید پڑھیں: جموں و کشمیر میں شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ، تیس افراد ہلاک، وشنو دیوی یاترا معطل، تعلیمی ادارے بند

ریسکیو کے لیے کنٹرول روم قائم کیا گیا

دریائے توی، دریائے چناب، دریائے بسنتر اور دریائے راوی خطرے کی سطح سے اوپر بہہ رہے ہیں۔ جس کے لئے"ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ جموں، سانبہ، کٹھوعہ اور ادھم پور میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پانی کم ہونے کے بعد املاک کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگایا جائے گا"۔محکمے کی جانب سے بارش بدھ کے روز بھی جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔

واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں مسلسل بارشوں کے سبب معمولات زندگی درہم برہم ہوگئے ہیں۔ پہاڑوں سے میدانی علاقوں تک پانی جمع ہونے، پلوں کو نقصان پہنچنے اور لینڈ سلائیڈنگ نے سڑکوں پر ٹریفک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ریاست کے کئی علاقوں میں مسلسل تیسرے دن موسلادھار بارش نے شدید تباہی مچائی ہے۔صورتحال کے پیش نظر وشنو دیوی یاترا کو روک دیا گیا ہے جب کہ ریاست بھر میں مواصلات، ٹرانسپورٹ اور تعلیمی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔

Last Updated : August 27, 2025 at 2:57 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NDIAN ARMY RESCUES CRPF PERSONNELINDIAN ARMY RESCUES CIVILIANSMADHOPUR EFETED WITH FLOODLANDSLIDE IN JAMMU KASHMIRINDIAN ARMY

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.