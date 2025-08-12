ETV Bharat / jammu-and-kashmir

یوم آزادی تقاریب کے پیش نظر سندربنی میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج ہائی الرٹ - INDIAN ARMY IS ON HIGH ALERT

ہند پاک سرحد پر انسداد دراندازی کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کےلئے نائٹ وژن کیمرے اور ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔

بھارتی فوج ہائی الرٹ
یوم آزادی تقاریب کے پیش نظر سندربنی میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج ہائی الرٹ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 12, 2025 at 8:36 PM IST

جموں : یوم آزادی کی تقاریب کے پیش نظر جموں و کشمیر سمیت پورے ملک میں سیکوریٹی کے سخت انتظامات کئے گئے۔ خاص طور پر ہند۔پاک سرحد پر فوج کی جانب سے کڑی نظر رکھی جارہی ہے۔ راجوری ضلع کے سرحدی علاقے سندربنی میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے تاکہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔

یوم آزادی تقاریب کے پیش نظر سندربنی میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج ہائی الرٹ (ETV Bharat)

انسداد دراندازی کے نظام کو مزید مضبوط کیا گیا ہے، جس کے لیے نائٹ وژن کیمرے اور ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام آلات ایل او سی پر قائم نگرانی مرکز میں دن رات مانیٹر کیے جا رہے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کی ٹیم نے ایل او سی کا دورہ کیا اور فوج کی باڑ کے ساتھ پیٹرولنگ پارٹی کا حصہ بنی۔

فوجی جوان دن رات ایل او سی پر گشت کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ دراندازی کی کوشش کو موقع پر روکا جاسکے۔ اس کے ساتھ ہی خصوصی ڈاگ اسکواڈ بھی علاقے کو مشتبہ بارودی سرنگوں اور آئی ای ڈیز سے محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔علاقے پر مکمل کنٹرول اور کسی بھی مخالف عنصر کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے سرچ اور کارڈن آپریشنز بھی جاری ہیں، تاکہ ایل او سی کے گردونواح کو مکمل طور پر محفوظ بنایا جا سکے۔

یوم آزادی تقاریب کے پیش نظر سندربنی میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج ہائی الرٹ (ETV Bharat)

