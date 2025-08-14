ایل او سی پر اب ’روبوٹک میولز‘ بھی فوج کے شانہ بشانہ گشت کریں گے

ETV Bharat / jammu-and-kashmir

روبوٹک میولز تعینات کیے ہیں، جو نگرانی، گشت اور سامان کی ترسیل میں مدد دے کر فوجیوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔

Published : August 14, 2025 at 4:30 PM IST

لائن آف کنٹرول، راجوری (محمد اشرف گنائی) : لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر تعینات بھارتی فوجیوں کے لیے اب ملی ٹنٹس اور دراندازوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے ایک نیا ساتھی میدان میں آ گیا ہے۔ یہ کوئی عام فوجی نہیں، بلکہ ایک جدید ’روبوٹک میول‘ (Robotic Mule) ہے جو فوجی افسران کے مطابق ’’انتہائی مشکل حالات میں بھی سرحدوں کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرے گا۔‘‘

ای ٹی وی بھارت کی ٹیم نے سُندر بنی سیکٹر کے گھنے جنگلات میں اس روبوٹک میول کو فوجیوں کے ساتھ گشت کرتے ہوئے از خود مشاہدہ کیا، جہاں اب فوج کی جانب سے نگرانی سمیت دفاع کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔

’ملٹی یوٹیلیٹی لیگڈ ایکوئپمنٹ‘ یعنی اس (MULE) کو گزشتہ سال زیادہ اونچائی والے علاقوں میں استعمال کے لیے فوج میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ روبوٹ سیڑھیوں سمیت پہاڑوں کی مشکل ڈھلانوں کو بھی بآسانی عبور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، علاوہ ازیں 15 کلو گرام سے زیادہ وزن بھی اٹھا سکتا ہے۔ ان روبوٹس کو ایل او سی پر سرحدی گشت اور فوجی آپریشنز میں استعمال کیا جا رہا ہے۔

عمل اور صلاحیتیں
یہ روبوٹک میولز فوجیوں سے چار سے پانچ میٹر آگے چلتا ہے، جو انہیں کسی بھی مشتبہ حرکت یا بم کا پتہ لگانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ الیکٹرانک ڈیوئسز کسی بھی ممکنہ خطرے کا پتہ لگانے کے بعد آپریٹر کو فوری طور پر اس کا سگنل بھیجتا ہے، جس سے فوجیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ حکام کے مطابق یہ روبوٹک منیولز ’الیکٹرو آپٹکس‘ اور ’انفراریڈ ٹیکنالوجی‘ سے لیس ہیں، جو اسے پانی کے اندر بھی چلنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔

اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے فوج بغیر انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالے اپنی نگرانی کی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ سرحدی فوجیوں تک ضروری سامان پہنچانے کے علاوہ ایمرجنسی میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ حکام کے مطابق اس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے فرنٹ لائن پر تعینات اہلکاروں کو کافی مدد ملے گی۔

