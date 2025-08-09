نئی دہلی: جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے جمعہ کو کہا کہ بھارت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے اور مسلمانوں میں خوف کا ماحول ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت میں سیکولرازم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔
وہ سنہ 1948 کی بھارت پاکستان جنگ کے دوران شہید ہونے والے بھارتی فوج کے اعلیٰ ترین افسر بریگیڈیئر محمد عثمان کی زندگی پر مبنی کتاب کے اجراء کے موقعے پر خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، مسلمانوں میں خوف ہے، لیکن یہ خوف اس لیے ہے کہ مسلمان دبا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ اکثریتی سماج فرقہ وارانہ ذہنیت کا حامل ہے۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ بھارت اس سے باہر نہیں نکل پائے گا، بلکہ وہ دن ضرور آئے گا۔'
انہوں نے مزید کہا کہ 'کوئی بھی ہمارے سیکولرازم کو ختم نہیں کر سکتا۔ محمد علی جناح چاہتے تھے کہ کشمیر پاکستان میں شامل ہو، لیکن شیخ عبداللہ نے گاندھی کے ہندوستان کا انتخاب کیا۔'
انہوں نے کہا، 'جناح کا ماننا تھا کہ مسلمان بے وقوف ہیں، کشمیر ہمارے ساتھ آئے گا۔ جب حملہ آور آئے تو راجہ کے پاس بڑی فوج نہیں تھی۔ ہندو، مسلمان، سکھ، تمام کشمیری ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ساتھ کھڑے تھے۔' انہوں نے کہا کہ دیکھیے بھارت کے ساتھ ہاتھ ملانے پر انہیں کیا ملا۔ اس وقت کیا صورت حال تھی، ہم اس جوان کو کیا کہیں گے جو اس صدی میں پیدا ہوا ہے؟
انہوں نے کہا کہ ہم نے کس ملک سے ہاتھ ملایا، انہیں ہم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ آج ایک منتخب حکومت ہے، لیکن طاقت کس کے پاس ہے، لیفٹیننٹ گورنر کے پاس۔' انہوں نے ایل جی کو دہلی کے ذریعہ مقرر کردہ 'وائسرائے' قرار دیا۔
عبداللہ نے کہا، 'جب جناح کشمیر آئے تو انہوں نے شیخ عبداللہ سے کہا کہ یہ جگہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے۔ شیخ صاحب نے بھرے مجمع میں بتایا کہ پاکستان کا راستہ ہمارا نہیں ہے۔ بھارت ہمارا راستہ ہے، جو گاندھی کا دیش ہے۔'
عبداللہ نے کہا، انہوں نے مجھے بتایا کہ پنڈت کہاں جائیں گے؟ سکھ، بودھ کہاں جائیں گے؟ کیا وہاں آپ کے لیے جگہ ہے یا نہیں؟ ہاں، ہم اسے رکھیں گے۔ آج وہاں (پاکستان میں) حالات دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ان لوگوں کو بتائی جانی چاہیے جو کہتے ہیں کہ 'مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا'۔
سابق نائب صدر محمد حامد انصاری نے جو بریگیڈیئر عثمان کے رشتہ دار بھی ہیں، کہا کہ ان (شہید بریگیڈیئر عثمان) کی قربانی کو بھارت کی تاریخ میں ایک باوقار مقام حاصل ہے۔
انصاری نے کہا، 'سنہ 1948 کی جنگ کے دوران ان کی غیر معمولی قیادت، قوم کے تئیں بھارت کی غیر متزلزل وابستگی اور ان کی طرف سے دی گئی عظیم قربانی ہماری تاریخ میں ایک قابل احترام مقام رکھتی ہے۔' انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ان لوگوں کی بہادری سے متعلق موجودہ نسلوں کے لیے ایک یادگار خط ہے جنہوں نے ہماری تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہمارے ملک کی سالمیت کا کامیابی سے تحفظ کیا۔ انہوں نے کہا، 'مورخ رام چندر گوہا کے الفاظ میں، یہ جامع سیکولرازم کی علامت بھی ہے۔ اسے بار بار دہرایا جانا چاہیے۔'
آر جے ڈی کے راجیہ سبھا رکن منوج جھا نے کہا کہ بریگیڈیئر عثمان کے پاس ایک متبادل تھا اور انہوں نے تقسیم کے وقت بھارت میں رہنے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا، 'ہم پرانی یادوں میں جی رہے ہیں۔ بریگیڈیئر عثمان بھارت کی وہ پرانی یادیں واپس لا رہے ہیں جو شاید ہم نے کھو دی ہیں۔'
