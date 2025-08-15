سرینگر سمیت پورے جموں و کشمیر میں حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا گیا یوم آزادی کا جشن

سری نگر (پرویز الدین): ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر میں بھی 79 ویں یوم آزادی کا جشن بڑے جوش وخروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا جارہا ہے ۔اس حوالے سے سب سے بڑی تقریب گرمائی دارالحکومت سرینگر کے بخشی سٹیڈیم میں منعقد ہوئی ۔ جہاں وزیر اعلی عمر عبدللہ نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ جس میں پولیس،نیم فوجی دستے، این سی سی کیڈیٹز اور اسکولی طلباء نے شرکت کی۔ تاہم کشتواڑ میں بادل پھٹنے سے پیش آئے سانحہ کے پیش نظر یوم آزادی کی تقریبات کے دوران ہونے والے ثقافتی پروگرام منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا جبکہ شام کو ہونے والی "ایٹ ہوم" چائے پارٹی کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔
وزیر اعلی عمر عبدللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج مجھے امید تھی کہ وزیر اعظم اپنی تقریر میں جموں وکشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے حوالے سے بات کریں گے لیکن ایسا ہوا نہیں ۔انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دوست اور خیر خواہ یہ بھی کہہ رہے تھےکہ 15 اگست دہلی سے جموں وکشمیر کے لیے ایک بڑا اعلان ہوگا اور یہاں تک سننے کو ملا کہ کاغذات تیار ہورہے ہیں بس اب وقت کا انتظار ہے۔
بخشی اسٹدیم پہنچنے سے قبل وزیر اعلی عمر عبدللہ نے پرتاب پارک سرینگر میں بلیدان ستمبھ جاکر ان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک خاص کر جموں وکشمیر کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔
سرینگر سمیت وادی کے دیگر ضلع اور تحصیل صدر مقامات کے علاوہ سرکاری دفاتر،اہسپتالوں،اہم تنصیباب، اور تاریخی مقامات پر بھی قومی جھنڈا لہرا گیا۔
یوم آزادی کے موقعے وزیر صحت و تعلیم سکینہ ایتو نے اننت ناگ میں جھنڈا لہرا اور پریڈ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے لوگوں کو مبارک باد پیش کی اور کہا کہ ان۔جیالوں کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جن کی بدولت ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ وہیں ہم یہاں مرحوم شیخ محمد عبدللہ کا نام لینا بھی نہیں بھول سکتے جنھوں نے نہ نئے کشمیر کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔
ادھر جموں وکشمیر میں مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے پارٹی دفاتر میں پرچم کشائی کی رسم انجام دی۔وہیں بین القوامی ہوائی اڈے،عدالت عالیہ،صحت مراکز اور بلدیاتی اداروں کے علاوہ دیگر دفاتر اور اسکولوں میں بھی پرچم کشائی کی رسم انجام دی گئی
15اگست پر شہر سرینگر کے تاریخی گھنٹہ گھر پر حب الوطنی کے نغموں کی دھن کے بیچ قومی جھنڈا پہرایا گیا۔ ادھر سرمائی داراحکومت جموں میں یوم آزادی کی شاندار تقریب منعقد ہوئی ۔جہاں نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری نے قومی پرچم لہرایا۔
یہ بھی پڑھیں: