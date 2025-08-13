اننت ناگ (فیاض لولو) : یوم آزادی کی تقریبات کے پیش نظر جموں کشمیر خاص کر جنوبی کشمیر کے کولگام، شوپیاں، پلوامہ اور اننت ناگ اضلاع میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، تاکہ جشن آزادی پُر امن اور بحسن خوبی منعقد ہو سکے۔
حکام کے مطابق حساس اور اہم مقامات پر فوجی گشت میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ قصبہ جات کی طرف جانے والے تمام راستوں پر مزید ناکے قائم کر دیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ راہ گیروں کی جامہ تلاشی کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ گاڑیوں اور ان میں سوار مسافرین کی بھی چیکنگ کی جا رہی ہے۔
جنوبی کشمیر میں سرینگر - جموں قومی شاہراہ پر بھی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اور متعدد مقامات پر ناکے قائم کر کے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ راہ گیروں سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ یکم اگست کو جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں انکاؤنٹر شروع ہوا جو وادی کشمیر کا اب تک کا طویل انکاؤنٹر تصور کیا جا رہا ہے۔
ادھر، انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سیکیورٹی عملے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوراً اطلاع متعلقہ حکام کو فراہم کریں۔ وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ جموں صوبے خاص کر جموں ضلع میں بھی 15اگست کی تقریب کے پیش نظر سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔
