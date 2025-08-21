سری نگر: مشہور ڈل جھیل میں آج کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس فیسٹیول (KIWSF) 2025 کا افتتاح ہوگا۔ ڈل جھیل واٹر اسپورٹس ایتھلیٹس کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ درجنوں کھلاڑی 24 گولڈ میڈلز حاصل کرنے کے لیے 21اگست سے 23اگست تک جاری رہنے والے واٹر اسپورٹس میں شرکت کریں گے۔
تین روزہ ایونٹ کے دوران 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 400 سے زیادہ کھلاڑی روئنگ، کینوئنگ اور کیکنگ میں میڈلس کے لیے مقابلہ کریں گے۔ یہ گلمرگ میں کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کے بعد جموں و کشمیر میں دوسرا کھیلو انڈیا ایونٹ ہے۔
نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کی ایک پریس ریلیز کے مطابق، کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس فیسٹیول (KIWSF) 2025 اوپن ایج کیٹیگری کی پہلی متفقہ چیمپئن شپ ہے جہاں تمام 14 اولمپک کیکنگ اور کینوئنگ ایونٹس اور 10 اولمپک روئنگ ایونٹس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ یہاں واٹر اسکیئنگ، شکارا بوٹ اسپرنگ، اور ڈریگن بوٹ ریس بھی ہوگی۔
44 کھلاڑیوں کے ساتھ مدھیہ پردیش، 37 کے ساتھ ہریانہ، 34 کے ساتھ اڈیشہ اور 33 کے ساتھ کیرالہ اس ایونٹ میں شامل ہیں۔ مقابلہ کے منیجر اور ورلڈ کپ کے سابق جج بلقیس میر نے کہا کہ، کورس تمام بین الاقوامی خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ یہ دیکھنا اچھا ہوگا کہ ریاستیں کس طرح مقابلہ کرتی ہیں اور کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں ۔
مئی میں دیو میں منعقدہ کھیلو انڈیا بیچ گیمز کے بعد یہ تہوار کھیلو انڈیا کیلنڈر میں ایک نیا اضافہ ہے۔ دونوں ایونٹ کھیلو بھارت نیتی کا حصہ ہیں، جس کا مقصد کھیلوں کو فروغ دینا اور سیاحت کو راغب کرنا ہے۔
مقابلے کے لیے کوالیفائرز کا تعین پچھلی قومی چیمپئن شپ میں کھلاڑیوں کی کارکردگی سے کیا جاتا تھا۔
مقابلے میں جنس کی تقریباً مساوی نمائندگی کی جائے گی، جس میں 409 مسابقتی ایتھلیٹس میں سے 202 خواتین ہوں گی۔ کیکنگ اور کینوئنگ میں تین گولڈ میڈلز کا فیصلہ پہلے دن ہونا ہے، تمام 10 روئنگ فائنلز 23 اگست کو آخری دن ہونے والے ہیں۔
جمعرات کی شام کو ہونے والی افتتاحی تقریب میں مرکزی وزیر مملکت رکشا کھڈسے، جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، اور کابینہ کے وزیر ستیش شرما کی شرکت متوقع ہے۔
یہ بھی پڑھیں: