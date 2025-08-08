کولگام (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں دیوسر کے اکہال جنگلات میں جاری اینٹی ٹیرر آپریشن جمعہ کو آٹھویں روز میں داخل ہو گیا۔ گرچہ رات بھر گولہ باری اور دھماکوں کی آوازیں سن گئیں تاہم صبح سے فائرنگ کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ حکام کے مطابق علاقے میں سخت گھیراؤ برقرار ہے۔
اطلاعات کے مطابق دوران شب شدید فائرنگ اور کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ’’صورتحال قابو میں ہے اور آپریشن اپنے آخری مرحلے میں ہے۔‘‘ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھنے جنگلات اور دشوار گزار زمینی حالات کی وجہ سے کلیئرنس کارروائی میں وقت لگ رہا ہے۔ فورسز احتیاط سے آگے بڑھ رہی ہیں تاکہ کسی قسم کا جانی نقصان نہ ہو۔
ادھر، حکام نے اکہال علاقے، جہاں آپریشن گزشتہ جمعہ کو شروع کیا گیا تھا، کے مکینوں کو گھروں میں ہی رہنے اور کسی بھی مشکوک حرکت کی اطلاع فوری طور پر سیکورٹی ایجنسیز کو فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عوامی خدشات کے پیش نظر ایمرجنسی رابطہ کے لیے نوڈل افسران مقرر کیے گئے ہیں جن میں ڈپٹی ایس پی ڈی اے آر، ڈی پی ایل کولگام، تحصیلدار دیوسر، ایس ایچ او تھانہ دیوسر، نائب تحصیلدار اکہال، سب انسپکٹر ارشد احمد اور ایم ایچ سی دیوسر۔
فورسز کی جانب سے آپریشن کو محفوظ طریقے سے مکمل کرنے اور علاقے میں حالات معمول پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جبکہ گزشتہ روز سے مریضوں، خواتین اور بزرگوں کو محفوظ آپریشن کے ذریعے انکاؤنٹر کے بیچوں بیچ ریسکیو کرکے محفوظ مقامات کی جانب منتقل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
یاد رہے کہ گزشتہ جمعہ سیکورٹی ایجنسیز کو اکہال جنگلات میں ملی ٹنٹس کے چھپے ہونے کی خفیہ اطلاع موصول ہوئی جس کے بعد فوج، سی آر پی ایف اور جموں کشمیر پولیس کی مشترکہ ٹیم نے علاقے کو محاصرے میں لیکر آپریشن شروع کیا گیا۔ ملی ٹنٹس اور فورسز کے مابین گولیوں کا تبادلہ بھی ہوا تاہم ابھی تک فورسز نے طرفین کے مابین جانی نقصان کے بارے میں مکمل بریفنگ فراہم نہیں کی ہے۔
