پاکستان میں مقیم حزب دہشت گرد کے خلاف اننت ناگ میں وارنٹ جاری
پولیس بیان کے مطابق ظفر بٹ، جن کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے، اس وقت پاکستان میں مقیم ہے۔
Published : October 13, 2025 at 7:37 PM IST
اننت ناگ : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ایک مقامی عدالت کے خصوصی جج نے اننت ناگ پولیس کی درخواست پر این آئی اے ایکٹ کے تحت ظفر بٹ عرف خورشید ولد ثناء اللہ بٹ ساکن لیور، سری گفوارہ اننت ناگ کے خلاف ایک جنرل غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے۔
پولیس پریس بیان کے مطابق ظفر بٹ ممنوعہ تنظیم حزب المجاہدین کا سینئر رکن ہے اور اس وقت وہ پاکستان میں مقیم ہے۔ وہ کئی دہشت گردانہ مقدمات میں ملوث ہے، جو کہ غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ 1967 اور دیگر متعلقہ قوانین کے تحت درج ہیں۔
خصوصٰ عدالت نے اننت ناگ پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام ضروری اقدامات اٹھا کر ملزم کو عدالت میں پیش کریں۔ ایک پولیس افسر نے کہا کہ ’’یہ اقدامات اننت ناگ پولیس کی اُن مسلسل کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد مفرور دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا اور ضلع میں امن و امان کو مزید مضبوط بنانا ہے۔‘‘
واضح رہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران کشمیر سے پاکستان یا پاکستانی زیر قبضہ کشمیر میں مقیم کئی شہریوں، جو ممکنہ طور پر دہشت گرد ہینڈلرز کے طور پر کام کر رہے ہیں، کے خلاف ضمانتی وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ وہیں دفعہ 370کی تنسیخ کے بعد کئی ایسے افراد یا ان کے اہل خانہ کے نام پر درج غیر منقولہ اثاثے خاص کر اراضی، مکانات اور دوکان یا کمپلیکس وغیرہ قرق کیے گئے ہیں۔
