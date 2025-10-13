ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پاکستان میں مقیم حزب دہشت گرد کے خلاف اننت ناگ میں وارنٹ جاری

پولیس بیان کے مطابق ظفر بٹ، جن کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے، اس وقت پاکستان میں مقیم ہے۔

ا
علامتی تصویر (ای ٹی وی بھارت گرافکس)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 13, 2025 at 7:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ایک مقامی عدالت کے خصوصی جج نے اننت ناگ پولیس کی درخواست پر این آئی اے ایکٹ کے تحت ظفر بٹ عرف خورشید ولد ثناء اللہ بٹ ساکن لیور، سری گفوارہ اننت ناگ کے خلاف ایک جنرل غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے۔

پولیس پریس بیان کے مطابق ظفر بٹ ممنوعہ تنظیم حزب المجاہدین کا سینئر رکن ہے اور اس وقت وہ پاکستان میں مقیم ہے۔ وہ کئی دہشت گردانہ مقدمات میں ملوث ہے، جو کہ غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ 1967 اور دیگر متعلقہ قوانین کے تحت درج ہیں۔

خصوصٰ عدالت نے اننت ناگ پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام ضروری اقدامات اٹھا کر ملزم کو عدالت میں پیش کریں۔ ایک پولیس افسر نے کہا کہ ’’یہ اقدامات اننت ناگ پولیس کی اُن مسلسل کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد مفرور دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا اور ضلع میں امن و امان کو مزید مضبوط بنانا ہے۔‘‘

واضح رہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران کشمیر سے پاکستان یا پاکستانی زیر قبضہ کشمیر میں مقیم کئی شہریوں، جو ممکنہ طور پر دہشت گرد ہینڈلرز کے طور پر کام کر رہے ہیں، کے خلاف ضمانتی وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ وہیں دفعہ 370کی تنسیخ کے بعد کئی ایسے افراد یا ان کے اہل خانہ کے نام پر درج غیر منقولہ اثاثے خاص کر اراضی، مکانات اور دوکان یا کمپلیکس وغیرہ قرق کیے گئے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. پہلگام حملے کے ’ماسٹرمائنڈ‘ کے والد کا رہائشی مکان اٹیچ
  2. شوپیان میں این آئی اے کی کارروائی، عسکریت پسندوں کے معاون کا رہائشی مکان ضبط

TAGGED:

HIZB MILITANT WARRANT ISSUED
HIZB MILITANT NON BAILABLE WARRANT
KASHMIR COURT ISSUES WARRANT
دہشت گرد کے خلاف وارنٹ
WARRANT AGAINST HIZB TERRORIST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.