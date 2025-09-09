ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ: معراج ملک پر پی ایس اے تھوپنا غیر جمہوری قدم؛ عام آدمی پارٹی کے ضلع صدر کی مذمت
رکن اسمبلی معراج ملک کی پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت گرفتاری کی کئی سیاسی رہنماؤں نے مذمت کی۔
اننت ناگ (اشفاق احمد میر): عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے ضلع صدر اننت ناگ رؤف احمد شیخ نے معراج ملک کی گرفتاری اور پی ایس اے عائد کرنے پر اپنا ردعمل ظاہر کیا۔ اپنے بیان میں رؤف احمد شیخ نے 'غیر ضروری تنازعات کے ذریعے مہراج ملک کو نشانہ بنانے' کی کوششوں کی شدید مذمت کی۔
انہوں نے کہا کہ معراج ملک نے ہمیشہ ہمت اور خلوص کے ساتھ عام لوگوں کی آواز بلند کی ہے اور ان کی شبیہ کو خراب کرنے کے کسی بھی اقدام کو پارٹی کیڈر قبول نہیں کریں گے۔
روف احمد شیخ نے مزید کہا کہ معراج ملک ایک قابل احترام رہنما ہیں جو شفافیت، انصاف اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ عوام کی امنگوں کی نمائندگی کرنے والی آوازوں کو دبانے کے بجائے حقیقی عوامی مسائل کو حل کریں۔
انہوں نے کہا کہ ضلع ترقیاتی کمشنر دوڈہ کو معاملہ کو بڑھانا نہیں چاہیے تھا اور انہیں ایک عوامی نمائندہ پر پی ایس اے تھوپنا زیب نہیں دیتا۔ اس عمل سے لوگوں کا جمہوریت سے بھروسہ ختم ہو جائے گا۔
متعلقہ خبر: ایم ایل اے ڈوڈہ معراج ملک گرفتار، پبلک سیفٹی ایکٹ عائد، کیجریوال نے کہا۔۔معراج ملک عام آدمی پارٹی کے شیر ہیں
ضلع صدر نے پارٹی کارکنوں کو ثابت قدم اور متحد رہنے پر زور دیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ عام آدمی پارٹی جموں و کشمیر میں احتساب اور عوام پر مبنی حکمرانی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔
واضح رہے کہ رکن اسمبلی معرج ملک کی پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ جموں و کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی ایم ایل اے پر پی ایس اے عائد کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے خلاف عام آدمی پارٹی کے قومی سربراہ اروند کیجریوال نے بھی آواز اٹھائی ہے۔