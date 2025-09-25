ETV Bharat / jammu-and-kashmir

مجلس علما کا اہم اجلاس بنایا گیا ناکام، میرواعظ نظر بند

'مجھے ایک بار پھرسخت نظر بند رکھا گیا ہے اور میرے گھر کی طرف آنے والی گلیوں کو خاردار تاروں سے بند کردیا گیا ہے'۔

مجلس علما کا اہم اجلاس بنایا گیا ناکام، میرواعظ نظر بند (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 25, 2025 at 5:22 PM IST

سرینگر( پرویز الدین): آج متحدہ مجلس علما کا اہم اجلاس نہیں ہوسکا۔ مجلس کے امیر میر واعظ کو اپنی رہائش گاہ واقع نگین سرینگر میں نظر بندرکھا گیا جبکہ مجلس کے شرکا اس میں شریک نہیں ہو سکے۔ مجلس نے انتظامیہ کے اس اقدام کی مذمت کی اور اسے انتہائی افسوسناک قرار دیا۔

اس دوران میر واعظ کمشیر محمد مولوی عمر فاروق نے ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ آج مجھے ایک بار پھرسخت نظر بندی میں رکھا گیا ہے اور میرے گھر کی طرف آنے والی گلیوں کو خاردار تاروں سے بند کردیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ پروگرام کے مطابق آج میری رہائش گاہ پر متحدہ مجلسِ علما کا اجلاس منعقد ہونا تھا۔ جس میں اہم دینی تنظیموں کے سربراہان نے شرکت کرنی تھی۔ اس اجلاس میں وقف بورڈ کے ضمن میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد پیدا ہونے والے خدشات کے علاوہ وادی میں گلے سڑے گوشت اور اس سے متعلقہ مصنوعات کی فراہمی اور استعمال سمیت دیگر فوری سماجی و دینی معاملات پر غور ہونا تھا۔

میر واعظ نے اپنے ایکس بیان میں مزید کہاکہ اس طرح کی پر امن سرگرمیوں پرپابندیاں اور قدغنیں محض مضحکہ خیز ہیں جو بار بار ان لوگوں کی کمزوری اور عدمِ تحفظ کو عیاں کرتی ہیں جو ان کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکام کو اس سے بھی تسلی نہیں ہو رہی ہے۔

واضح رہے کہ جمعرات کو متحدہ مجلس علما کے اہم اراکین کی خصوصی نشست امیر مجلس میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کی رہائش گاہ میرواعظ منزل نگین میں ہونی تھی جس میں وقف ترمیمی بل کے حوالے سے اپنے خدشات اور تحفظات پر غو ر و خوض کرنے کے علاوہ وادی کشمیر میں گلے سڑے گوشت اور اس سے متعلقہ مصنوعات کی فراہمی اور استعمال کے ضمن میں مجلس کی قائم کردہ مفتیان کرام کی رپورٹ پیش کرنی تھی اور قوم کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنا تھا تاہم انتظامیہ نے اس خاص اجلاس کو ناکام بنادیا۔

ULEMA COUNCIL MEETING FAILEDMIRWAIZ PLACED UNDER HOUSE ARRESTمتحدہ مجلس علمامیر واعظ کمشیر محمد مولوی عمر فاروقULEMA COUNCIL MEETING

