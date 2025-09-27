ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یم ایل اے اوڑی ڈاکٹر سجاد شفیع کی صدارت میں ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں جائزہ اجلاس منعقد
بارہمولہ میں کمیٹی برائے ماحولیات نے تمام رکن قانون ساز اسمبلی کی میٹنگ منعقد کی، جس میں عوامی مسائل پر بات چیت کی گئی۔
Published : September 27, 2025 at 2:03 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں کمیٹی برائے ماحولیات نے ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں ایم ایل اے اوڑی ڈاکٹر سجاد شفیع اوڑی کی صدارت میں ایک جامع جائزہ اجلاس طلب کیا جو کمیٹی برائے ماحولیات کے رکن بھی ہیں۔
میٹنگ میں ڈی سی بارہمولہ اور ٹنگ مرگ کے ایم ایل ایز نے بطور خاص مدعو شرکت کی۔ کمیٹی کے دیگر اراکین میں ارشاد احمد ایم ایل اے سوپور ، پیرزادہ فیروز احمد شاہ، ایم ایل اے دیوسر۔ اور ظفر علی کھٹانہ، ایم ایل اے کوکرناگ موجود رہے۔
اس موقع پر اجلاس میں ڈائریکٹر جیالوجی اینڈ مائننگ، جوائنٹ ڈائریکٹر جیالوجی اینڈ مائننگ سمیت سینئر افسران کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ کان کنی آفیسر جنگلات کے محافظ (شمالی) ڈی ایف او لنگیٹ؛ ڈی ایف او جہلم، ڈی ایف او کپواڑہ، ڈی ایف او ٹنگمرگ، ڈائریکٹر لوکل باڈیز، ڈائریکٹر ماحولیات، اور ڈائریکٹر آلودگی کنٹرول بورڈ بھی موجود رہے۔
بات چیت کے دوران مختلف حلقوں کے ایم ایل ایز نے اپنے متعلقہ علاقوں کو متاثر کرنے والی غیر قانونی کان کنی کی سرگرمیوں کے مسئلے کو اجاگر کیا۔ کمیٹی نے اٹھائے گئے خدشات کا سنجیدگی سے نوٹس لیا اور مسائل کو حل کرنے کے لیے متعدد فیصلے منظور کئے۔
چیئرمین ڈاکٹر سجاد شفیع نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ عوامی نمائندوں کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کریں۔ انہوں نے مزید ہدایت دی کہ ایم ایل ایز کے ذریعہ اجاگر کئے گئے تمام نکات، خواہ تحریری یا زبانی، پر توجہ دی جائے اور 15 دنوں کے اندر جائزہ کمیٹی کو تفصیلی کارروائی کی رپورٹ پیش کی جائے۔
میٹنگ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ جائزہ لینے کا بنیادی مقصد ضلع بارہمولہ میں غیر قانونی کان کنی کی سرگرمیوں کو روکنا اور ماحولیاتی تحفظات کی سختی سے پابندی کو یقینی بنانا ہے۔ اُوڑی بارہمولہ قومی شاہراہ پر غیر منظم سرگرمیوں کے اثرات کے بارے میں خصوصی تشویش کا اظہار کیا گیا، جہاں چیئرمین نے ایجنسیوں کو تمام ترقیاتی کاموں کو ماحولیاتی اصولوں کے مطابق سختی سے انجام دینے کی ہدایت کی۔
کمیٹی نے ترقیاتی ضروریات کو متوازن کرتے ہوئے ماحولیات کے تحفظ کے اپنے عزم کا اعادہ کیا، اس بات پر زور دیا کہ ماحولیاتی اور کان کنی کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔