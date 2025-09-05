آئی ایم ڈی جموں و کشمیر میں 4 اضافی ریڈار نصب کرے گا

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں فی الحال تین آپریشنل ریڈار موجود ہیں، تاہم اب خطے میں مزید 4 ریڈار نصب کئے جائیں گے۔
Published : September 5, 2025 at 5:14 PM IST
نئی دہلی: بھارت کے ہمالیائی خطے کے لیے آفات سے نمٹنے کی تیاری کو بڑھانے کی ایک بڑی کوشش کے طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی، ارتھ سائنسز کے مرکزی وزیر مملکت (آزادانہ چارج) ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ بھارت کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کی جانب سے جموں اور کشمیر میں چار مزید موسمی ریڈار شامل کئے جائیں گے۔
اس وقت خطے میں تین آپریشنل ریڈار ہیں۔ یہ توسیع زیادہ درست پیشین گوئیوں اور ابتدائی انتباہات کو قابل بنائے گی، جس سے شدید بارشوں، بادلوں کے پھٹنے اور سیلاب کے بڑھتے ہوئے خطرے سے وقت رہتے آگاہ کرنے میں مدد ملے گی۔
ڈاکٹر سنگھ نے بدھ کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ڈوڈہ، کشتواڑ، رامبن، کٹھوعہ اور ادھم پور کے ضلعی عہدیداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کے دوران یہ اعلان کیا۔ میٹنگ نے تباہ کن اور موسلادھار بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے پیدا ہوئے حالات سے متعلق معلومات فراہم کیں جس کی وجہ سے جموں و کشمیر میں کافی نقصان ہوا ہے۔
ڈاکٹر سنگھ نے اپنی وزارت ارتھ سائنسز (ایم او ای ایس) اور آئی ایم ڈی کو ہدایت دی کہ وہ جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور پنجاب کے موسم کے لحاظ سے حساس علاقوں کے لیے ضلع واری سرگرمیوں کا ایک سیٹ شروع کریں۔ انہوں نے پہاڑی علاقوں جہاں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی ہے، وہاں سے رہائشیوں کے بروقت انخلاء کےلئے مخصوص اور وقت رہتے پیشن گوئی کی ضرورت پر زور دیا۔
وزیر موصوف نے آئی ایم ڈی کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ایم موہا پاترا اور ایم او ای ایس کے سکریٹری ڈاکٹر ایم روی چندرن کو موسمی حالات پر چوبیس گھنٹے نظر رکھنے اور ضلعی انتظامیہ اور عوام کو قبل از وقت وارننگ دینے کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔
ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ "ٹیکنالوجی کی زیرقیادت پیشن گوئی اور بروقت مواصلات جانوں اور املاک کے نقصانات کو کم کر سکتے ہیں۔ اضافی ریڈاروں کی تنصیب سے جموں و کشمیر کو ایک جامع نگرانی کا گرڈ ملے گا، جس سے مقامی حکام کو انخلاء اور امدادی کاموں کو زیادہ مؤثر طریقے سے منصوبہ بندی کرنے میں مدد ملے گی۔"
لوک سبھا میں ادھم پور کی نمائندگی کرنے والے مرکزی وزیر اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے سب سے زیادہ متاثرہ پانچ اضلاع میں زمینی صورتحال کا جائزہ لیا، مقامی انتظامیہ کے عزم کی ستائش کی جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں اور محدود وسائل کے ساتھ، ہزاروں متاثرہ خاندانوں کو خوراک، ادویات اور رہائش فراہم کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے کام کیا۔
ڈوڈا ضلع کمشنر ہرویندر سنگھ نے ڈوڈہ-کشتواڑ سڑک کو پہنچنے والے نقصان اور روٹ مارمٹ میں سیلاب کا نوٹس لیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ بھدرواہ انتظامیہ نے گٹھہ میں دبے ہوئے پلوں کو ہٹا کر اور بھاری مشینری کے ساتھ پانی کا رخ موڑ کر بڑے پیمانے پر سیلاب کے امکان کو کم کرنے کے لیے تیزی سے کام کیا۔ مرکزی وزیر نے فیلڈ افسران کے کام کی تعریف کی۔
وہیں ادھم پور ڈپٹی کمشنر سلونی رائے نے بتایا کہ 38 ریلیف کیمپوں میں 2000 سے زیادہ لوگوں رکھا گیا۔ 380 تباہ شدہ سڑکوں میں سے 190 کو بحال کر دیا گیا ہے، حالانکہ ڈڈو بسنت گڑھ اور مونگری جیسے علاقوں میں رابطہ منقطع ہے۔ ضروری سامان کی روزانہ نگرانی کی جارہی ہے، موسم کے مستحکم ہونے کے ساتھ ہی مرمت میں تیزی لائی جائے گی۔
کٹھوعہ ڈپٹی کمشنر راجیش شرما نے 26 ریلیف کیمپوں سے متعلق بتایا جہاں 1,900 افراد رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 285 تباہ شدہ سڑکوں میں سے 179 کو بحال کر دیا گیا ہے۔ تاہم، باگرا، پٹیاری، ناگالی، لیونڈی، جنّو، اور لوہائی ملہار جیسے دور دراز کے دیہات منقطع ہیں۔ 186 تباہ شدہ واٹر سپلائی اسکیموں میں سے 79 کو بحال کر دیا گیا ہے جبکہ باقی کو بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تمام متاثرہ دیہاتوں میں ضروری اشیاء تقسیم کی جا رہی ہیں۔
رامبن ڈپٹی کمشنر الیاس خان نے 29 اگست کو تحصیل راج گڑھ کے ڈروبلا گاؤں میں بادل پھٹنے سے ہونے والی تباہی کے بارے میں بتایا، جس کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ اور اچانک سیلاب آیا۔ سیلاب میں چار افراد ہلاک، ایک خاتون تاحال لاپتہ اور دوسری شدید زخمی ہے۔ تقریباً 950 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا اور 283 مکانات کو نقصان پہنچا۔ 182 متاثرہ سڑکوں میں سے 30 کو بعد میں ہونے والی بارشوں سے صورتحال مزید خراب ہونے کے بعد بحال کر دیا گیا ہے۔
کشتواڑ ڈپٹی کمشنر پنکج کمار شرما نے بتایا کہ کس طرح ضلع حکام نے دھرب شالہ میں ریٹل پاور پروجیکٹ میں لینڈ سلائیڈنگ میں پھنسے پانچ کارکنوں کو بچایا۔ زخمی ہونے کے باوجود سبھی کو زندہ بچا لیا گیا اور انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر سنگھ نے "انتظامیہ کی جانب سے تیز رفتار کاروائی کی ستائش کی۔
وزیر موصوف نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ذاتی طور پر صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں اور تمام ایجنسیوں کو امدادی کارروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے نقصانات کا اندازہ لگانے اور مربوط امداد فراہم کرنے کے لیے ایک بین وزارتی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی آج کٹھوعہ کا دورہ کرنے والی ہے۔