’غیر قانونی کان کنی زراعت کے لیے بڑا خطرہ‘
کسانوں کا کہنا ہے کہ جہلم سمیت دیگر نالوں بشمول رنبی آرہ و رومشو نالہ میں کان کنی سے آبی نظام درہم برہم ہوچکا ہے۔
Published : September 29, 2025 at 7:10 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : وادی کشمیر میں غیر قانونی کان کنی نے قدرتی وسائل، آبی ذخائر اور زراعت کے شعبے کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اپنے صاف و شفاف اور وافر آبی وسائل کے لیے مشہور وادی کشمیر آج سکڑتے آبی ذخائر، ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث پینے کے پانی کی قلت سے جوجھ رہی ہے۔ وہیں کسانوں نے سکڑتے آبی وسائل سے مستقبل میں زراعت کو پہنچنے والے نقصان سے متعلق خبردار کیا۔
ماہرین کے مطابق غیر قانونی کان کنی نے نہ صرف دریاؤں اور ندی نالوں کے قدرتی بہاؤ کو متاثر کیا ہے بلکہ زراعت اور باغبانی کے شعبے کے لیے بھی بڑے مسائل پیدا کر دئے ہیں، جن پر وادی کی اکثریتی آبادی کا روزگار منحصر ہے۔ مقامی باشندوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’اس سال زرعی سرگرمیوں کے عروج کے موسم میں کئی کسانوں کو آبپاشی کے لیے پانی دستیاب نہیں ہو سکا، جس کے باعث ان کے زرخیز اراضی پانی کی عدم دستیابی کے سبب بنجر کی طرح ویران رہی۔‘‘ کسانوں نے اس بحران کی بڑی وجہ ندی نالوں میں غیر قانونی طور ریت نکالنے کو قرار دیا۔
وادی کے سب سے بڑے آبی منبع دریائے جہلم کی حالت بھی غیر قانونی کان کنی سے ابتر ہو گئی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ’’حد سے زیادہ ریت نکالنے کی وجہ سے دریا کئی جگہوں پر ندی کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس کا بہاؤ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی شہریوں نے بتایا: ’’جنوبی کشمیر خاص کر ضلع پلوامہ میں نالہ رنبی آرہ، نالہ رومشی، دریائے جہلم، کریواز اور پتھر کی کانوں سمیت دیگر مقامات پر مائننگ مافیا رات کے اندھیروں میں معدنیات کی لوٹ مار جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگرچہ محکمہ ارضیات و کان کنی نے گزشتہ کئی ماہ کے دوران غیر قانونی کان کنی میں استعمال ہونے والی سینکڑوں گاڑیاں اور بھاری مشینری ضبط کی اور خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے عائد کیے، لیکن غیر قانونی سرگرمیاں رکنے کا نام نہیں لے رہیں۔‘‘
کاکاپورہ اور مضافاتی علاقوں کے مکینوں نے حکام سے فوری توجہ کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’’دریائے جہلم کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے اور ٹوٹے ہوئے پشتوں کی مرمت کی جائے تاکہ بار بار پیدا ہونے والی سیلاب جیسی صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔‘‘
مقامی باشندوں کا مطالبہ ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور دریائے جہلم پر غیر قانونی قبضہ فوری طور پر روکا جائے، کیونکہ یہی دریا ضلع پلوامہ کے سیکڑوں علاقوں کو پینے اور آبپاشی کا پانی فراہم کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دریائے جہلم کی بحالی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات نہ کیے گئے تو وادی اپنے سب سے بڑے آبی منبع سے محروم ہو سکتی ہے۔
