شوپیان میں دیودار پیڑوں کی غیر قانونی کٹائی سے جنگلات کو خطرہ

شوپیان: جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں سرسبز جنگلات کے قیمتی درختوں کی غیر قانونی کٹائی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، جس نے نہ صرف عوامی حلقوں میں تشویش پیدا کی ہے بلکہ محکمہ جنگلات کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق ضلع کے پاد پاون علاقے میں گزشتہ شام نامعلوم افراد نے ایک بڑا سرسبز درخت کاٹ ڈالا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ واقعہ تاریخی مغل روڈ پر پیش آیا، جہاں روزانہ ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں۔ کاٹے گئے درخت کو سڑک کے کنارے ہی چھوڑ دیا گیا۔ محکمہ جنگلات کے ملازمین موقع پر پہنچے تو درخت کاٹنے والا شخص وہاں سے فرار ہوگیا۔
مقامی لوگوں نے بتایا کہ دن دہاڑے سرسبز سونے کو لوٹا جا رہا ہے اور بڑے بڑے پیڑ، جنہیں تیار ہونے میں سو سے دو سو سال لگ جاتے ہیں، محض چند منٹوں میں کاٹ دیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا سوال ہے کہ آخر ان افراد کو اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے اور کیوں ان کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی جاتی تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں۔
وہیں ذرائع کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ کچھ افراد کا دعویٰ ہے کہ انہیں ان درختوں کو کاٹنے کی پرمیشن ہے۔ اس حوالے سے جب متعلقہ محکمہ یعنی محکمہ جنگلات کے اعلیٰ افسر سے بات کی گئی تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ سرسبز جنگلات کے درختوں کو کاٹنے کی اجازت دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ افسر نے مزید کہا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس باضابطہ پرمیشن ہے، اس کی تحقیقات جاری ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ اس معاملے پر پولیس اسٹیشن ہیرپورہ اور پولیس اسٹیشن شوپیان میں ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اور تحقیقات کے دوران یہ واضح ہو جائے گا کہ آیا واقعی کسی کو اجازت دی گئی تھی یا نہیں۔ محکمہ جنگلات نے اس واقعے پر ایف آئی آر درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ تاہم، اس سے قبل بھی پاد پاون سمیت ضلع کے کئی علاقوں میں ایسے واقعات پیش آچکے ہیں لیکن ابھی تک کسی بڑی کارروائی کی خبر سامنے نہیں آئی۔
یاد رہے کہ جموں و کشمیر میں جنگلات کی کٹائی پر سخت پابندی ہے اور کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود گزشتہ دو ماہ کے دوران شوپیان کے مختلف علاقوں میں کئی درخت کاٹے گئے جن پر صرف مقدمات درج کرنے تک ہی بات محدود ہے۔ ادھر شوپیان کے سیاسی و سماجی کارکنوں نے اس معاملے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے قومی اثاثے کو بے دردی سے تباہ کیا جا رہا ہے اور حکومت اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ سے اپیل کی کہ جنگلات کو لوٹنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ماضی قریب میں مغل روڈ پر سکھ سرائی کے قریب اور پاد پاون علاقے میں بڑے درخت کاٹے گئے تھے اور اب تاریخی مغل روڈ کے کنارے پھر سے ایک اور بڑا دیودار پیڑ گرایا گیا ہے۔ ماہرین ماحولیات اور مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر اس رجحان کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو نہ صرف جنگلاتی توازن بگڑ جائے گا بلکہ ماحولیاتی تباہی کے سنگین خطرات بھی پیدا ہو جائیں گے۔