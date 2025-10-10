ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں: بی ایس ایف کا سرمائی پلان تیار، دہشت گردی کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کا عزم
آئی جی بی ایس ایف نے کہاکہ سردیوں میں دھند سب سے بڑا چیلنج ہوتی ہے جسکی وجہ سے چوکس رہنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔
Published : October 10, 2025 at 8:15 PM IST
جموں: ( محمد اشرف گنائی) بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے جموں فرنٹیئر کے انسپکٹر جنرل ششانک آنند نے جمعہ کو پرس کانفرنس کے دوران صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ سرحدوں پر آنے والے سردیوں کے مہینوں کے دوران کسی بھی ممکنہ دراندازی کو روکنے کے لیے بی ایس ایف نے اپنی جامع سرمائی حکمتِ عملی مکمل کرلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ اطلاعات کے مطابق لشکرِ طیبہ اور جیشِ محمد جیسے دہشت گرد گروہ آپریشن سندور کے بعد ایک بار پھر منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔
آئی جی بی ایس ایف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سردیوں میں دھند سب سے بڑا چیلنج ہوتی ہے جس کے باعث چوکس رہنا انتہائی ضروری ہے۔ ہماری سرمائی حکمتِ عملی تیار ہے اور ہم ہر ممکن اقدام اٹھا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کسی بھی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن جانب سے مسلسل دراندازی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر اب تک وہ اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔بی ایس ایف اور دیگر ایجنسیاں ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور ہر خفیہ اطلاع پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ہمیں کسی خوف یا گھبراہٹ کی ضرورت نہیں کیونکہ بھارتی فورسز مکمل چوکس ہیں۔
ششانک آنند نے بتایا کہ مئی میں کیے گئے آپریشن سندور کے دوران بھارت نے سرحد پار متعدد دہشت گرد ڈھانچوں کو تباہ کیا، جن میں لشکر اور جیش کے بڑے کیمپ بھی شامل تھے۔خفیہ اطلاعات کے مطابق یہ تنظیمیں اب اپنے ٹھکانے بدل رہی ہیں اور دوبارہ جمع ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم پوری طرح تیار ہیں اور حالات کے مطابق کارروائی کریں گے۔انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ضرور ہے، لیکن اگر دشمن نے غیر ملکی دہشت گردوں کو دھکیلنے کی کوشش کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔
“حکومت نے ہمیں صاف ہدایت دی ہے کہ گولی کا جواب گولے سے دیا جائے، اور یہ پیغام سرحد پر تعینات ہر جوان تک پہنچا دیا گیا ہے۔ آئی جی بی ایس ایف نے کہا کہ آپریشن سندور میں اینٹی ڈرون سسٹم اور ایئر ڈیفنس نے اہم کردار ادا کیا، تاہم کسی قسم کی خود اعتمادی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔جدید جنگی حکمت عملی میں ڈرون، میزائل سسٹم اور مصنوعی ذہانت کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ بی ایس ایف نے بھی گوالیار اکیڈمی میں ڈرون وار فیئر اسکول قائم کیا ہے تاکہ جوانوں کو جدید تربیت دی جا سکے۔
انہوں نے بتایا کہ فورس کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر 9 نومبر کو جموں میں پہلی بار مکمل میراتھن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔اس تقریب کا مقصد سرحدی عوام تک رسائی حاصل کرنا، صحت مند طرزِ زندگی کا پیغام دینا اور مقامی باصلاحیت نوجوانوں کو قومی و بین الاقوامی کھیلوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ بی ایس ایف کی یہ تیاری اور عزم واضح پیغام ہے کہ سرحدوں کی حفاظت ہر حال میں یقینی بنائی جائے گی اور دشمن کو ہر محاذ پر سخت جواب دیا جائے گا۔