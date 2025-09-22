ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'سرکار امدادی کام ٹھیک سے کرے گی تو تمام متاثرین کو راحت ملے گی'
بی جے پی کے جنرل سیکرٹری اشوک کو نے کہا کہ عمر عبداللہ کو جموں کشمیرکی ترقی کو دیکھنا چاہئے،دوسروں پرالزام تراشی کرنا چھوڑیں۔
Published : September 22, 2025 at 8:53 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): جموں وکشمیر کےبی جے پی لیڈر اشوک کول نے کہا کہ عمر عبداللہ کو وزیر اعلی منتخب کیا گیا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جموں و کشمیر کا پورا خیال رکھیں ۔انہوں نے کہا کہ محکمہ داخلے کے بغیر ان کے پاس سبھی محکمے جات ہیں۔ ان باتوں کا اظہار اشوک کول کے آج سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے آج سرینگر میں سیوا پکھواڑا کا پروگرام رکھا ہے، اس میں ہم نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بچپن سے آج تک کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلی بننے کے بعد وہاں کیسا بدلاؤ لائے اور 2014 میں وزیر اعظم بننے کے بعد کیسی اسکیمیں متعارف کروائی ہیں اور ان سے لوگوں کو کیا فائدہ ملا ہے، سرسری نظر ڈالی گئی۔
کسانوں کے لیے ایک پکیج کے اعلان کےبارے میں اشوک کول نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے تینوں ریاستوں پنجاب، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کا دورہ کیا اور وہاں امدادی پکیج کا اعلان کیا اور جموں وکشمیر کے لوگوں کو بھی ویسے ہی پکیج ملے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایس ڈی آر ایف میں ایک حصہ مرکز کا ہوتا ہے اور ایک حصہ ریاست کا ہوتا ہے۔ جو حصہ مرکز کا ہے اس کا وزیر داخلہ امیت شاہ نے واگزار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار ریلیف بانٹنے کا کام ٹھیک سے کرے گی تو تمام متاثرین کو راحت ملے گی۔ وزیر اعلی کے متعلق ایک سوال کے جواب میں بی جے پی کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ عمر عبداللہ کو وزیر اعلی چنا گیا ہے اور ہم یہ بھی مانتے ہیں وہ جموں وکشمیر کا پورا خیال رکھیں گے۔
مزید پڑھیں: پی ایم کو قوم سے اپنے خطاب میں جموں و کشمیر کی مکمل ریاست کا درجہ دینے پر بات کرنی چاہیے تھی،فاروق عبداللہ
انہوں نے مزید کہا محکمہ داخلہ کے بغیر سبھی محکمے ان کے پاس ہیں۔ انہیں ان کی ترقی کو دیکھنا چائیے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا چھوڑ دینا چائیے۔