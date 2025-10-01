ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر کے مختلف علاقوں میں جنگلی جانوروں کی دہشت، وائلڈ لائف شمالی کشمیر رینج وارڈن کا خصوصی انٹرویو

قومی شاہراہ بند ہونے سے سیب کی صنعت کو کافی نقصان ہوا۔ باغات میں سڑا ہوا سیب جمع ہے۔جنگلی جانور باغات کا رخ کررہے ہیں۔

Exclusive interview with Wildlife Warden North Kashmir Range Intisar Suhail Urdu News
وائلڈ لائف وارڈن نارتھ کشمیر رینج انتصار سہیل سے خصوصی گفتگو (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 1, 2025 at 12:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

بارہمولہ، جموں وکشمیر (کوثر عرفات): گزشتہ دنوں سے شمالی کشمیر کے مختلف علاقوں میں جنگلی جانوروں کی نقل و حمل میں کافی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر ہم شمالی کشمیر کے سوپور تجر شریف کی بات کریں تو چند روز قبل ایک بزرگ شخص کو جنگلی بھالو نے ہلاک کر دیا۔ جب کہ وہ بزرگ شخص اپنے سیب کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ اسی طرح سوپور کے زنگیر جانوارہ نامی مقام کی بات کریں تو وہاں پر بھی بھالو نے ایک ہی گھر کے دو افراد کو شدید زخمی کر دیا۔

وائلڈ لائف وارڈن نارتھ کشمیر رینج انتصار سہیل سے خصوصی گفتگو (ETV Bharat)

اسی تعلق سے وائلڈ لائف وارڈن نارتھ کشمیر رینج انتصار سہیل سے ای ٹی وی بھارت کے نمائندہ نے خصوصی گفتگو کی۔ انتصار سہیل نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امسال ہم کو کافی زیادہ فون کالز آ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں جنگلی جانوروں کو دیکھا جا رہا ہے اور ان جنگلی جانوروں کی جانب سے لوگوں کو ہلاک یا زخمی کیا جا رہا ہے۔

Exclusive interview with Wildlife Warden North Kashmir Range Intisar Suhail Urdu News
ٹیمیں لگاتار صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں (ETV Bharat)

قومی شاہراہ بند ہونے سے سیب کی صنعت کو نقصان

وائلڈ لائف وارڈن انتصار سہیل نے کہا کہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ امسال قومی شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے جو سیب کی صنعت کو نقصان ہوا اور اس سے باغات میں سڑا ہوا سیب کافی جمع ہے اور اسی وجہ سے جنگلی جانور میوا کھانے کے لیے باغات کا رخ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگرچہ محکمہ کی مختلف ٹیمیں کام پر لگی ہیں۔ لیکن بارہمولہ کے ساتھ ساتھ ہم کو کپواڑہ، بانڈی پورہ اضلاع سے بھی فون کالز موصول ہو رہے ہیں کہ جنگلی جانوروں نے حملہ کیا ہے۔

Exclusive interview with Wildlife Warden North Kashmir Range Intisar Suhail Urdu News
وائلڈ لائف وارڈن نارتھ کشمیر رینج انتصار سہیل سے خصوصی گفتگو (ETV Bharat)

جانوروں کے سبب کافی چیلنجوں سے گزرنا پڑ رہا ہے

انہوں نے کہا کہ ہم کو کافی چیلنجوں سے گزرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو ہماری ٹیمیں ہیں وہ تو پنجرے (Cages) لگاتی ہے تاکہ ہم ان جانوروں کو پکڑ لیں لیکن باغوں میں کافی سارا سڑا ہوا میوہ ہے جس کی وجہ سے ان کو پکڑنا کافی مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال کا یہ وقت کافی اہم ہوتا ہے کیونکہ اس وقت کسان اپنے باغات سے میوہ کی تیار کاشت کو آخری شکل دیتا ہے اور دوسری طرف دھان کی بھی کٹائی ہو رہی ہے اور اسی وقت جنگلی جانور بھی گاؤں اور علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔

Exclusive interview with Wildlife Warden North Kashmir Range Intisar Suhail Urdu News
ٹیمیں لگاتار صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں (ETV Bharat)

جانور بستیوں کا رخ کیوں کرتے ہیں؟

اسی وجہ سے ہم کو Human Animal conflict دیکھنے کو ملتا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو روک دیں تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ موصوف نے مزید کہا کہ ہماری ٹیمیں لگاتار صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں اور اگر کسی جگہ کوئی جنگلی جانور نظر آیا تو ہم اس کو بے ہوشی کی دوا Tranquilizer دے کر بے ہوش کرتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

پلوامہ کے رہائشی علاقوں میں تیندوا کی موجودگی، محکمہ وائلڈ لائف متحرک - LEOPARD IN PULWAMA

محکمہ وائلڈ لائف کے ملازموں کا وزیراعلیٰ کے دفتر کے روبرو احتجاج، اجرت کی واگذاری کا مطالبہ

کشمیر: تیندوے کا دہشت ختم، مادہ اور اسکے تین بچے وائلڈ لائف کی گرفت میں

مہاراشٹر کے نوجوان نے منایا سانپ کا 'برتھ ڈے'، ویڈیو وائرل ہونے کے بعد گرفتار

کشمیر میں جنگلی جانوروں کا قہر، دو سال میں 92 مویشیوں کی چیر پھاڑ

ترال: جنگلی جانوروں کی سرگرمیوں سے عوام میں تشویش کی لہر

کشمیر، مادہ تیندوے کو تین بچوں سمیت کیا گیا ریسکیو

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR HUMAN ANIMAL CONFLICTHUMAN ANIMAL CONFLICT IN BARAMULLABARAMULLA HUMAN ANIMAL CONFLICTWILDLIFE WARDEN NORTH KASHMIR RANGEHUMAN ANIMAL CONFLICT IN KASHMIR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.