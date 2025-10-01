ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے مختلف علاقوں میں جنگلی جانوروں کی دہشت، وائلڈ لائف شمالی کشمیر رینج وارڈن کا خصوصی انٹرویو
Published : October 1, 2025 at 12:25 PM IST
بارہمولہ، جموں وکشمیر (کوثر عرفات): گزشتہ دنوں سے شمالی کشمیر کے مختلف علاقوں میں جنگلی جانوروں کی نقل و حمل میں کافی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر ہم شمالی کشمیر کے سوپور تجر شریف کی بات کریں تو چند روز قبل ایک بزرگ شخص کو جنگلی بھالو نے ہلاک کر دیا۔ جب کہ وہ بزرگ شخص اپنے سیب کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ اسی طرح سوپور کے زنگیر جانوارہ نامی مقام کی بات کریں تو وہاں پر بھی بھالو نے ایک ہی گھر کے دو افراد کو شدید زخمی کر دیا۔
اسی تعلق سے وائلڈ لائف وارڈن نارتھ کشمیر رینج انتصار سہیل سے ای ٹی وی بھارت کے نمائندہ نے خصوصی گفتگو کی۔ انتصار سہیل نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امسال ہم کو کافی زیادہ فون کالز آ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں جنگلی جانوروں کو دیکھا جا رہا ہے اور ان جنگلی جانوروں کی جانب سے لوگوں کو ہلاک یا زخمی کیا جا رہا ہے۔
قومی شاہراہ بند ہونے سے سیب کی صنعت کو نقصان
وائلڈ لائف وارڈن انتصار سہیل نے کہا کہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ امسال قومی شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے جو سیب کی صنعت کو نقصان ہوا اور اس سے باغات میں سڑا ہوا سیب کافی جمع ہے اور اسی وجہ سے جنگلی جانور میوا کھانے کے لیے باغات کا رخ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگرچہ محکمہ کی مختلف ٹیمیں کام پر لگی ہیں۔ لیکن بارہمولہ کے ساتھ ساتھ ہم کو کپواڑہ، بانڈی پورہ اضلاع سے بھی فون کالز موصول ہو رہے ہیں کہ جنگلی جانوروں نے حملہ کیا ہے۔
جانوروں کے سبب کافی چیلنجوں سے گزرنا پڑ رہا ہے
انہوں نے کہا کہ ہم کو کافی چیلنجوں سے گزرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو ہماری ٹیمیں ہیں وہ تو پنجرے (Cages) لگاتی ہے تاکہ ہم ان جانوروں کو پکڑ لیں لیکن باغوں میں کافی سارا سڑا ہوا میوہ ہے جس کی وجہ سے ان کو پکڑنا کافی مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال کا یہ وقت کافی اہم ہوتا ہے کیونکہ اس وقت کسان اپنے باغات سے میوہ کی تیار کاشت کو آخری شکل دیتا ہے اور دوسری طرف دھان کی بھی کٹائی ہو رہی ہے اور اسی وقت جنگلی جانور بھی گاؤں اور علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔
جانور بستیوں کا رخ کیوں کرتے ہیں؟
اسی وجہ سے ہم کو Human Animal conflict دیکھنے کو ملتا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو روک دیں تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ موصوف نے مزید کہا کہ ہماری ٹیمیں لگاتار صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں اور اگر کسی جگہ کوئی جنگلی جانور نظر آیا تو ہم اس کو بے ہوشی کی دوا Tranquilizer دے کر بے ہوش کرتے ہیں۔