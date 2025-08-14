شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں علیال پورہ، رمبہ آرہ علاقے میں محکمہ ریونیو کی کارروائی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی شراب ضبط کر لی گئی۔ رہورٹس کے مطابق یہ شراب غیر ریاستی مزدوروں اور گداگروں کے ایک گروہ کے ٹینٹ کے پاس سے برآمد ہوئی، جو وادی میں عارضی طور پر قیام پذیر تھے۔
مقامی باشندوں کا دعویٰ ہے کہ ’’یہ غیر مقامی باشندے یہاں چند ماہ کے لیے ہی آتے ہیں، بیشتر افراد بھیک مانگنے، جھاڑو وغیرہ فروخت کرنے یا کوڑا کرکٹ جمع کرنے کا کام کرتے ہیں، اور بیشتر آبی پناہ گاہوں، ندی نالوں یا ہائی وے نزدیک عارضی ٹینٹ قائم کرکے یہاں شب و روز گزارتے ہیں۔‘‘ وہیں جمعرات کو اہلکاروں نے ایک اہم کارروائی کے دوران رمبی آرہ کے کنارے ایک ٹینٹ اور اس کے آس پاس زیر زمین چھپائی گئی شراب کی سینکڑوں بوتلیں ضبط کی۔ شراب کی پیمانے پر ضبطگی سے لوگوں میں سخت ناراضگی اور تشویش پائی جا رہی ہے۔
ضبطی کے دوران وہاں موجود شہریوں نے بتایا کہ ’’بھکاری کے روپ میں آنے والے یہ لوگ وادی میں منشیات اور شراب کی سپلائی میں ملوث ہیں، جو مقامی نوجوانوں کے لیے سنگین خطرہ ہے۔‘‘ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ’’ایسے عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کے علاوہ باہر سے آنے والے ان افراد کی مکمل جانچ کی جانی چاہئے۔‘‘
حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال ضبط شدہ شراب کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، جبکہ حکام نے دعویٰ کیا کہ اس معاملے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔
مقامی لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’’غیر مقامی باشندوں کی اس طرح کی سرگرمیوں کی نگرانی کیوں نہیں کی جاتی؟ اور بغیر اجازت مختلف مقامات پر ٹینٹ لگانے کی اجازت انہیں کیونکر فراہم کی جاتی ہے؟‘‘ ادھر، شوپیاں پولیس بھی جائے موقع پر پہنچی اور تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔
