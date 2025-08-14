ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر، غیر مقامی باشندوں کے ٹینٹ کے نزدیک سے بھاری مقدار میں شراب ضبط - ILLICIT LIQUOR SEIZED IN SHOPIAN

یہ کارروائی رنبی آرہ کے کنارے انجام دی گئی، اور ضبط کی گئی شراب کو زیر زمین چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔

کشمیر، غیر مقامی باشندوں کی تحویل سے بھاری مقدار میں شراب ضبط
کشمیر، غیر مقامی باشندوں کی تحویل سے بھاری مقدار میں شراب ضبط (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 14, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read
کشمیر، غیر مقامی باشندوں کی تحویل سے بھاری مقدار میں شراب ضبط (ای ٹی وی بھارت)

شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں علیال پورہ، رمبہ آرہ علاقے میں محکمہ ریونیو کی کارروائی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی شراب ضبط کر لی گئی۔ رہورٹس کے مطابق یہ شراب غیر ریاستی مزدوروں اور گداگروں کے ایک گروہ کے ٹینٹ کے پاس سے برآمد ہوئی، جو وادی میں عارضی طور پر قیام پذیر تھے۔

مقامی باشندوں کا دعویٰ ہے کہ ’’یہ غیر مقامی باشندے یہاں چند ماہ کے لیے ہی آتے ہیں، بیشتر افراد بھیک مانگنے، جھاڑو وغیرہ فروخت کرنے یا کوڑا کرکٹ جمع کرنے کا کام کرتے ہیں، اور بیشتر آبی پناہ گاہوں، ندی نالوں یا ہائی وے نزدیک عارضی ٹینٹ قائم کرکے یہاں شب و روز گزارتے ہیں۔‘‘ وہیں جمعرات کو اہلکاروں نے ایک اہم کارروائی کے دوران رمبی آرہ کے کنارے ایک ٹینٹ اور اس کے آس پاس زیر زمین چھپائی گئی شراب کی سینکڑوں بوتلیں ضبط کی۔ شراب کی پیمانے پر ضبطگی سے لوگوں میں سخت ناراضگی اور تشویش پائی جا رہی ہے۔

ضبطی کے دوران وہاں موجود شہریوں نے بتایا کہ ’’بھکاری کے روپ میں آنے والے یہ لوگ وادی میں منشیات اور شراب کی سپلائی میں ملوث ہیں، جو مقامی نوجوانوں کے لیے سنگین خطرہ ہے۔‘‘ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ’’ایسے عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کے علاوہ باہر سے آنے والے ان افراد کی مکمل جانچ کی جانی چاہئے۔‘‘

حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال ضبط شدہ شراب کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، جبکہ حکام نے دعویٰ کیا کہ اس معاملے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔

مقامی لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’’غیر مقامی باشندوں کی اس طرح کی سرگرمیوں کی نگرانی کیوں نہیں کی جاتی؟ اور بغیر اجازت مختلف مقامات پر ٹینٹ لگانے کی اجازت انہیں کیونکر فراہم کی جاتی ہے؟‘‘ ادھر، شوپیاں پولیس بھی جائے موقع پر پہنچی اور تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر میں شراب فروشی پر میرواعظ نے کیا حکومت کو خبردار، احتجاج کا دیا عندیہ
  2. اننت ناگ کے سیر ہمدان میں بھاری مقدار میں شراب برآمد

کشمیر، غیر مقامی باشندوں کی تحویل سے بھاری مقدار میں شراب ضبط (ای ٹی وی بھارت)

شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں علیال پورہ، رمبہ آرہ علاقے میں محکمہ ریونیو کی کارروائی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی شراب ضبط کر لی گئی۔ رہورٹس کے مطابق یہ شراب غیر ریاستی مزدوروں اور گداگروں کے ایک گروہ کے ٹینٹ کے پاس سے برآمد ہوئی، جو وادی میں عارضی طور پر قیام پذیر تھے۔

مقامی باشندوں کا دعویٰ ہے کہ ’’یہ غیر مقامی باشندے یہاں چند ماہ کے لیے ہی آتے ہیں، بیشتر افراد بھیک مانگنے، جھاڑو وغیرہ فروخت کرنے یا کوڑا کرکٹ جمع کرنے کا کام کرتے ہیں، اور بیشتر آبی پناہ گاہوں، ندی نالوں یا ہائی وے نزدیک عارضی ٹینٹ قائم کرکے یہاں شب و روز گزارتے ہیں۔‘‘ وہیں جمعرات کو اہلکاروں نے ایک اہم کارروائی کے دوران رمبی آرہ کے کنارے ایک ٹینٹ اور اس کے آس پاس زیر زمین چھپائی گئی شراب کی سینکڑوں بوتلیں ضبط کی۔ شراب کی پیمانے پر ضبطگی سے لوگوں میں سخت ناراضگی اور تشویش پائی جا رہی ہے۔

ضبطی کے دوران وہاں موجود شہریوں نے بتایا کہ ’’بھکاری کے روپ میں آنے والے یہ لوگ وادی میں منشیات اور شراب کی سپلائی میں ملوث ہیں، جو مقامی نوجوانوں کے لیے سنگین خطرہ ہے۔‘‘ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ’’ایسے عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کے علاوہ باہر سے آنے والے ان افراد کی مکمل جانچ کی جانی چاہئے۔‘‘

حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال ضبط شدہ شراب کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، جبکہ حکام نے دعویٰ کیا کہ اس معاملے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔

مقامی لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’’غیر مقامی باشندوں کی اس طرح کی سرگرمیوں کی نگرانی کیوں نہیں کی جاتی؟ اور بغیر اجازت مختلف مقامات پر ٹینٹ لگانے کی اجازت انہیں کیونکر فراہم کی جاتی ہے؟‘‘ ادھر، شوپیاں پولیس بھی جائے موقع پر پہنچی اور تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر میں شراب فروشی پر میرواعظ نے کیا حکومت کو خبردار، احتجاج کا دیا عندیہ
  2. اننت ناگ کے سیر ہمدان میں بھاری مقدار میں شراب برآمد

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR ILLICIT LIQUOR SEIZEDLIQUOR SEIZED FROM NON LOCALSLIQUOR IN KASHMIRکشمیر شراب ضبطILLICIT LIQUOR SEIZED IN SHOPIAN

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.