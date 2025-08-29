ETV Bharat / jammu-and-kashmir

وزیر داخلہ امت شاہ جموں کا دو روزہ دورہ کریں کے، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا لیں گے جائزہ

وزیر داخلہ متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کا قریب سے جائزہ لے کر مرکز کی سطح پر مزید امدادی پیکیج پر بھی غور کر سکتے ہیں۔

وزیر داخلہ امت شاہ جموں کا دو روزہ دورہ کریں کے
وزیر داخلہ امت شاہ جموں کا دو روزہ دورہ کریں کے (PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 29, 2025 at 8:57 PM IST

جموں (اشرف گنائی): جموں میں حالیہ تباہ کن بارشوں اور دریائے توی کے سیلاب نے شہری زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ درجنوں بستیاں پانی میں ڈوب گئیں، کئی رہائشی مکانات اور دکانیں بہہ گئیں جبکہ رابطہ سڑکیں اور پل بھی شدید متاثر ہوئے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے جانور، گھریلو سامان اور روزگار کے وسائل سیلابی ریلے میں ضائع ہو گئے، جس کے باعث ہزاروں خاندان مشکلات میں گھر گئے ہیں۔

اسی پس منظر میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 31 اگست اور یکم ستمبر کو جموں کے دو روزہ دورے پر آنے والے ہیں۔ذرائع کے مطابق امت شاہ اس دوران فضائی جائزہ لے کر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا معائنہ کریں گے اور حکام سے ریلیف اور بحالی کے اقدامات پر بریفنگ لیں گے۔

بتایا جا رہا ہے کہ وہ جموں کے متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کا قریب سے جائزہ لے کر مرکز کی سطح پر مزید امدادی پیکیج پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ 26 اگست کو دریائے توی میں طغیانی کے بعد جموں شہر کے متعدد علاقوں میں پانی داخل ہو گیا تھا، جس سے گجر نگر، ستواری، ڈوڈہ اور اطراف کے دیہی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ فوج اور این ڈی آر ایف کی ٹیموں نے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے درجنوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فوج نے عارضی بائیلی پل کی تعمیر بھی شروع کر دی ہے تاکہ آمدورفت بحال کی جا سکے۔

واضح رہے کہ لینڈ سلائڈنگ اور بارش کی وجہ سے، انتظامیہ کے مطابق 10 ہزار سے زائد افراد کو نچلے علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ جموں توی اور دیگر آبی ذخائر کے خطرناک حد تک بڑھنے سے جموں، کٹھوعہ، ادھمپور، سانبہ اور ریاسی سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ جموں شہر کے گاندھی نگر، نانک نگر، ڈوگرا چوک، بٹھنڈی، چھتہ ایگریکلچرل یونیورسٹی اور ریلوے اسٹیشن کے اطراف شدید سیلابی صورتحال رہی، جہاں سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی تھیں اور درجنوں گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں۔

TAGGED:

HOME MINISTER AMIT SHAH FLASH FLOOD IN JAMMU KASHMIR AMIT SHAH TO REVIEW SITUATION MATA VAISHNO DEVI AMIT SHAH TO VISIT JAMMU

