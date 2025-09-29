ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہائی کورٹ نے انفرادی آزادی پر ریاستی مفاد کو دی ترجیح، سوپور کے شہری کی ضمانت مسترد
عمرقید کی سزا کاٹ رہے سوپور کے ایک شہری نے والدہ کی صحت کو بنیاد بناکر ضمانت کی درخواست دی جسے کورٹ نے مسترد کیا۔
Published : September 29, 2025 at 7:08 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے شمالی کشمیر کے سوپور علاقے کے ایک رہائشی - فیروز احمد ڈار - کی دو ماہ کی عبوری ضمانت کی اپیل کو خارج کر دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ اپیل ’غلط بنیاد‘ پر مبنی تھی اور این آئی اے (NIA) کورٹ کے فیصلے کو یہ کہتے ہوئے برقرار رکھا کہ ’’انفرادی آزادی کو دہشت گردی جیسے معاملات میں ریاست کے وسیع تر مفاد کے ساتھ توازن میں رکھنا ضروری ہے۔‘‘
ڈار، جو اس وقت ایک قتل کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے، نے اپنی والدہ کی علالت کو بنیاد بنا کر ضمانت کی درخواست دی تھی۔ تاہم عدالت نے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد یہ پایا کہ اس کا دعویٰ غلط تھا کیونکہ اس کے والد، بھائی اور بہنیں گھر پر موجود تھے اور دیکھ بھال کر سکتے تھے۔
عدالت نے یہ بھی نشاندہی کی کہ ڈار کے خلاف جیل میں قید کے دوران ایک اور ایف آئی آر درج ہے جس میں اسے قیدیوں کے ساتھ مل کر جیل کے اندر دہشت گرد گروہ بنانے، اینٹی نیشنل نعرے بازی کرنے، املاک کو نقصان پہنچانے اور دھماکہ کرنے کا ملزم ٹھہرایا گیا ہے۔
عدالت نے کہا: ’’یو اے پی اے کی دفعہ 43-ڈی (5) ضمانت دینے کی اجازت نہیں دیتی جب تک کہ عدالت یہ نہ مان لے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ prima facie درست نہیں۔‘‘ عدالت نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ’’محض مقدمے میں تاخیر سنگین جرائم میں ضمانت کا جواز نہیں ہو سکتی۔‘‘
آخر میں عدالت نے اپیل کو ’’بے بنیاد‘‘ قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا اور وضاحت کی کہ ’’اس فیصلے کا اثر مقدمے کی سماعت پر نہیں پڑے گا۔‘‘
