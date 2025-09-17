ETV Bharat / jammu-and-kashmir

شوپیان کے زینہ پورہ علاقے میں کمین گاہ کا پردہ فاش، فورسز نے کیا تباہ

ذرائع کے مطابق کمین گاہ سے کچھ پرانی اور قابلِ اعتراض اشیاء برآمد ہوئی ہیں تاہم کوئی اسلحہ نہیں ملا ہے۔

شوپیان کے زینہ پورہ علاقے میں کمین گاہ کا پردہ فاش
شوپیان کے زینہ پورہ علاقے میں کمین گاہ کا پردہ فاش (Etv Bharat)
شوپیان (شاہد ٹاک): جموں و کشمیر کے ضلع شوپیان کے کاشو زینہ پورہ علاقے میں آج عسکریت پسندوں کے ایک خفیہ ٹھکانے کا پردہ فاش ہوا۔ فوج، سی آر پی ایف اور جموں و کشمیر پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اس کمین گاہ کو تباہ کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق 178 بٹالین سی آر پی ایف، ایس او جی زینہ پورہ اور 1 آر آر نے مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کیا۔ کارروائی کے دوران فورسز اہلکاروں نے عسکریت پسندوں کی ایک زیرِ زمین کمین گاہ کا پتہ لگا یا، بعد ازاں اسے کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا۔

شوپیان کے زینہ پورہ علاقے میں کمین گاہ کا پردہ فاش
شوپیان کے زینہ پورہ علاقے میں کمین گاہ کا پردہ فاش (ETV Bharat)

ذرائع کے مطابق کمین گاہ سے کچھ پرانی اور قابلِ اعتراض اشیاء بھی برآمد ہوئی ہیں، تاہم وہاں سے کوئی بھی ہتھیار نہیں ملا اور نہ ہی موقعے سے کسی شخص کی گرفتاری عمل میں آئی۔

قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل کولگام میں بھی ایک خونریز انکاؤنٹر کے بعد سکیورٹی فورسز نے ایک کمین گاہ کو تباہ کیا تھا۔ 9 ستمر 2025 کو جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے گدر علاقے میں ہوا یہ انکاؤنٹر تقریباً 30 گھنٹے تک چلا۔ اس انکاؤنٹر میں دو عسکریت پسند اور فوج کے دو جوان ہلاک ہو گئے تھے جب کہ انکاؤنٹر ختم ہونے کے بعد تلاشی کے دوران ایک کمین گاہ کا بھی انکشاف ہوا جسے فورسرز نے تباہ کر دیا تھا۔

