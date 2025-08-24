جموں میں موسلا دھار بارش، سیلابی صورتحال، قومی شاہراہ پر پل کو نقصان

جموں: جموں صوبے کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ شب سے ہوئی موسلا دھار بارش نے عام زندگی مفلوج کر دی، نچلے علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوگئی جبکہ جموں-پٹھانکوٹ قومی شاہراہ پر ایک اہم پل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق جموں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 190.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو کہ اگست کے مہینے میں گزشتہ ایک صدی کے دوران دوسرا سب سے زیادہ ریکارڈ ہے۔ سب سے زیادہ 228.6 ملی میٹر بارش 5 اگست 1926 کو ریکارڈ ہوئی تھی جبکہ دوسرا سب سے زیادہ 189.6 ملی میٹر بارش 11 اگست 2022 کو ریکارڈ ہوئی تھی۔ انتظامیہ لوگوں کو، نالوں اور تودے گرنے کے خدشہ والے مقامات سے دور رہنے کی ہدایت جاری کی ہے۔
محکمہ موسمیات نے 27 اگست تک شدید بارشوں کے ساتھ ساتھ کلاؤڈ برسٹ، اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے خدشے کی پیشگوئی کی ہے۔ ٹریفک حکام نے بتایا کہ اگرچہ 250 کلومیٹر طویل جموں-سری نگر قومی شاہراہ اور 434 کلومیٹر لمبی سری نگر-لیہہ شاہراہ ٹریفک کے لیے کھلی ہوئی ہے، تاہم کٹھوعہ ضلع کے لوگاٹے موڑ کے قریب سہاری کھڈ نالے کے اوپر موجود پل کا درمیانی حصہ بہہ جانے سے ٹریفک کو متبادل پل کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔
بھاری بارش نے جموں شہر میں زندگی کو بری طرح متاثر کیا۔ متعدد علاقوں بشمول جانی پور، روپ نگر، تالاب ٹلو، جیول چوک، نیوپلاٹ اور سنجے نگر میں نالے ابل پڑے جس کے باعث سڑکیں اور مکانات زیرِ آب آگئے۔ کئی مکانوں کی چار دیواریں منہدم ہو گئیں جبکہ درجن کے قریب گاڑیاں تیز پانی کی نذر ہوگئیں۔
انتظامیہ کے مطابق بڑے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، جن میں سانبہ کا بسنتَر، کٹھوعہ کا اُجھ اور راوی، ڈوڈہ، کشتواڑ، رام بن اور جموں میں چناب، جبکہ ادھمپور اور جموں میں توی شامل ہیں۔ اس صورتحال کے پیشِ نظر ڈیزاسٹر ریسپانس فورس اور مقامی پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے، تاہم راجوری اور پونچھ کے کئی مقامات پر تودے گرنے کی خبریں ملی ہیں جبکہ شمالی کشمیر کے گریز علاقے میں بھی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے۔
ادھمپور میں 144.2 ملی میٹر، کٹرا میں 115 ملی میٹر، سانبہ میں 109 ملی میٹر اور کٹھوعہ میں 90.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ سری نگر میں 13.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔